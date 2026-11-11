TP.HCM khởi động mùa mua sắm lớn nhất năm, có thể khuyến mại 100%

TP.HCM khởi động mùa mua sắm cuối năm với gần 100 chương trình khuyến mại lớn, tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỷ, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp như Viettel, IPPG, Sovico...

Các doanh nghiệp tham gia Vibrant HCMC - Shopping Season 2026 có thể áp dụng chương trình khuyến mại lên tới 100%. Ảnh: Thảo Liên.

Tối 11/11, UBND TP.HCM tổ chức Lễ công bố chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, khởi động chuỗi hoạt động mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm trên toàn địa bàn thành phố trong giai đoạn cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

Chương trình do UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Công Thương là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Huy động hơn 33 tập đoàn, 5.000 điểm bán cho chiến dịch kích cầu cuối năm

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho biết năm 2026, thành phố phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số; khu vực dịch vụ phải tăng trưởng 13,84%. Theo ông Vũ, đây là mục tiêu rất cao, muốn đạt được TP.HCM không thể làm theo cách cũ mà phải có giải pháp đủ mạnh, cách làm đột phá và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

“Vibrant HCMC kết nối thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, công nghệ và tài chính thành một chỉnh thể thống nhất. Shopping Season chính là mũi nhọn của chỉnh thể đó - nơi mọi liên kết phải được chuyển hóa thành giao dịch, thành doanh thu, thành lợi ích thực chất cho người dân và doanh nghiệp”, lãnh đạo thành phố cho hay.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu khai mạc tại Lễ công bố chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, tối 11/11. Ảnh: Thảo Liên.

Chương trình năm nay có quy mô rộng, thời gian kéo dài đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Doanh nghiệp được áp dụng mức khuyến mại tối đa lên đến 100% theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, ông Vũ nhấn mạnh thành phố không khuyến khích cuộc đua giảm giá đơn thuần. Doanh nghiệp hãy cạnh tranh bằng chất lượng, uy tín và trải nghiệm khách hàng.

Phó chủ tịch UBND thành phố cho biết chỉ trong thời gian rất ngắn, chương trình đã kết nối hơn 60 sự kiện quy mô lớn, gần 300 sự kiện tại các phường, xã và doanh nghiệp; quy tụ hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại, hơn 5.000 điểm bán lẻ; gần 100 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỷ đồng . Các ngân hàng thương mại đã công bố các gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỷ đồng .

Từ nền tảng đó, thành phố đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỷ đồng , trong đó tạo thêm từ 10.000 đến 11.000 tỷ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu.

Điểm khác biệt của mùa mua sắm năm nay là liên kết “5 trong 1”: mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số; lấy công nghệ làm đòn bẩy; đưa chương trình về từng phường, xã, đặc khu; đến khu công nghiệp, khu chế xuất, trường đại học, chợ truyền thống.

Để chương trình thực sự tạo chuyển biến, ông Vũ đề nghị các sở, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu vào cuộc quyết liệt, lấy kết quả thực chất và mức độ thụ hưởng của người dân làm thước đo. Cộng đồng doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ, các tổ chức tài chính, nền tảng thương mại điện tử và các đối tác hãy đồng hành bằng ưu đãi thật, sản phẩm tốt, dịch vụ tận tâm.

Về phía chính quyền, thành phố cam kết đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Chương trình được triển khai mạnh mẽ, liên tục và đi vào chiều sâu.

“Shopping Season 2026 in Vibrant HCMC” không chỉ tạo sức bật cho thị trường cuối năm. Mục tiêu lớn hơn là xây dựng thói quen tiêu dùng hiện đại, thúc đẩy kinh tế số và hình thành một thương hiệu mua sắm thường niên của TP.HCM - điểm đến mua sắm, trải nghiệm hấp dẫn của khu vực”, ông Vũ nhấn mạnh.

Là địa bàn trung tâm, nơi tập trung nhiều các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa và ẩm thực, Phó chủ tịch UBND phường Sài Gòn Trần Công Hậu xác định đây là dịp để phường phát huy lợi thế gắn với hoạt động mua sắm với du lịch và trải nghiệm đô thị, góp phần tạo môi trường mua sắm sôi động, nâng cao trải nghiệm của người dân, du khách và thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển bền vững.

"Phường Sài Gòn hưởng ứng và cam kết phối hợp triển khai chương trình theo sự chỉ đạo của thành phố, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân, vận động các đơn vị trên địa bàn tích cực tham gia xây dựng các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng và chương trình khuyến mại rõ ràng và thiết thực", ông Hậu cho hay.

Viettel, IPPG, Sovico cam kết đồng hành cùng TP.HCM

Chương trình Tổng kích cầu "Vibrant HCMC" nhận được sự quan tâm, đồng hành từ đông đảo doanh nghiệp lớn trên địa bàn.

Bà Vũ Thị Minh Thúy, Phó giám đốc Viettel TP.HCM, xác định đây là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào khi được đóng góp nguồn lực về công nghệ, hạ tầng số, hệ sinh thái dịch vụ vào chương trình có ý nghĩa rất thiết thực với người dân, doanh nghiệp và du khách. Với tinh thần đó, Viettel cam kết đồng hành cùng chương trình với nguồn lực dự kiến hơn 500 tỷ đồng .

“Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn. Người dân của thành phố và du khách hãy hưởng ứng chương trình bằng việc mua sắm, trải nghiệm, thanh toán số và cùng nhau lan tỏa hình ảnh một TP.HCM hiện đại, văn minh và thân thiện. Viettel cam kết huy động tối đa nguồn lực, đảm bảo hạ tầng công nghệ, nhân sự và các gói ưu đãi đồng hành xuyên suốt cùng với thành phố”, bà Thúy nói.

Trong khi đó, bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG), cho biết châu Á đang là khu vực cạnh tranh sôi động nhất thế giới về du lịch mua sắm. Với chương trình “Vibrant HCMC”, TP.HCM đã chính thức bước vào sân chơi đó và cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành để đưa thành phố lên bản đồ mua sắm của khu vực và thế giới.

“Dubai Shopping Festival, Great Singapore Sale, Amazing Thailand Grand Sale hay Korea Grand Sale đã trở thành thương hiệu quốc gia, được du khách quốc tế đưa vào lịch trình hàng năm. TP.HCM hoàn toàn có thể làm được điều đó”, lãnh đạo IPPG cho hay.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bà Tiên đề xuất TP.HCM xây dựng Vibrant HCMC trở thành điểm hẹn trên lịch trình du lịch khu vực, được các hãng hàng không và đối tác lữ hành quốc tế đưa vào sản phẩm.

Bên cạnh đó, TP.HCM cần xây dựng trải nghiệm mua sắm không biên giới, liền mạch cho khách quốc tế, từ hoàn thuế nhanh gọn, thanh toán quốc tế và QR code xuyên biên giới đến thông tin đa ngôn ngữ. Song song, TP.HCM kết nối điểm đến khu vực thông qua hợp tác với các thành phố, hãng hàng không trong ASEAN và Đông Bắc Á để tạo hành trình đa điểm, quảng bá trực tiếp tại các thị trường nguồn.

"TP.HCM sẽ là một thành phố không ngủ, cần gắn mùa mua sắm với kinh tế đêm và các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao tầm quốc tế; đồng thời hợp lực công - tư thông qua một cơ chế điều phối chung giữa chính quyền, hiệp hội và doanh nghiệp, cùng chia sẻ nguồn lực truyền thông và dữ liệu", bà Tiên đề xuất.

Hưởng ứng chương trình của TP.HCM, ông Đàm Thế Thái, Phó tổng giám đốc HDBank, cho biết đây là sự tiếp nối hành trình nhiều năm gắn bó, đóng góp cho kinh tế và chăm lo đời sống người dân thành phố của doanh nghiệp.

"Tập đoàn Sovico và các công ty thành viên cam kết phối hợp cùng thành phố để ưu đãi đến gần với khách hàng thông qua chuỗi trải nghiệm kết nối thanh toán số với mua sắm, ẩm thực, nghỉ dưỡng và giải trí; ưu đãi tiêu dùng với nguồn vốn, thanh toán và quản lý dòng tiền giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng đón nhu cầu cuối năm", ông Thái cho hay.