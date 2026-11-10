Sàn thương mại sale quanh năm, dịp 11/11 có còn 'hot'?

Các chương trình sale 11/11 vẫn được các sàn thương mại điện tử đầu tư lớn. Nhưng khi khuyến mại xuất hiện quanh năm, người tiêu dùng đang dần thay đổi cách mua sắm.

Sau nhiều năm trở thành một trong những sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất năm, ngày 11/11 tiếp tục được các sàn thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam lựa chọn làm tâm điểm cho mùa mua sắm cuối năm.

Tuy nhiên, khác với giai đoạn đầu khi các chương trình giảm giá lớn chủ yếu tập trung vào một số dịp nhất định, người tiêu dùng nay có thể tiếp cận hàng loạt ưu đãi quanh năm, từ các ngày đôi, ngày giữa tháng cho đến những chương trình khuyến mại theo tuần, theo ngành hàng hay các phiên livestream.

Khi giảm giá không còn là điều hiếm gặp, sức hút của ngày 11/11 cũng đứng trước những thay đổi, buộc các sàn TMĐT phải tìm kiếm những cách thức mới để thu hút người tiêu dùng và kích thích sức mua trong mùa mua sắm cuối năm.

Khi người tiêu dùng không còn quá hào hứng với giảm giá

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc tư vấn thương mại điện tử của YouNet ECI, các ngày sale đôi vẫn đóng vai trò quan trọng đối với thị trường TMĐT, song hiệu quả đang có sự thay đổi rõ rệt.

Dữ liệu của đơn vị này cho thấy số tuần có chiến dịch khuyến mại lớn đã tăng từ 13 tuần trong năm 2023 lên 17 tuần, trong khi mức tăng trưởng bổ sung mà mỗi chiến dịch mang lại lại giảm khoảng 7%.

Điều này phản ánh thực tế rằng khi người tiêu dùng liên tục được tiếp cận với các chương trình khuyến mại, tâm lý "phải mua ngay kẻo lỡ" ưu đãi cũng dần suy giảm.

Đáng chú ý, dữ liệu quý III/2026 của YouNet ECI còn cho thấy sức hút của khuyến mại đã giảm 7 điểm. Theo ông Lâm, việc giảm giá xuất hiện quá thường xuyên có thể khiến người tiêu dùng nhàm chán với các chương trình ưu đãi, đồng thời làm lu mờ giá trị thực của sản phẩm.

NGƯỜI TIÊU DÙNG NGÀY CÀNG ƯU TIÊN YẾU TỐ CHẤT LƯỢNG HƠN KHUYẾN MÃI Nguồn: YouNet ECI. Nhãn Chất lượng sản phẩm Giá sản phẩm Khuyến mãi, giảm giá Vận chuyển Quý II/2026 % 52 68 53 32 Quý III/2026

74 67 46 22

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa các ngày sale đôi đã mất sức hút.

Theo đại diện YouNet ECI, hiệu quả của những sự kiện mua sắm này đang có sự phân hóa giữa các ngành hàng. Với thời trang, sale đôi có xu hướng dịch chuyển một phần nhu cầu mua sắm từ ngày thường sang ngày khuyến mại.

Ngược lại, ở các ngành hàng làm đẹp và tiêu dùng nhanh (FMCG), những sự kiện lớn vẫn có khả năng tạo ra tăng trưởng thực chất thông qua việc thu hút khách hàng mới và gia tăng giá trị giỏ hàng.

Đặc biệt, với điện máy, điện tử, đồ gia dụng hay các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ngày sale thường là thời điểm người tiêu dùng quyết định mua những món hàng giá trị lớn đã cân nhắc từ trước. Vào các dịp 11/11 hoặc 12/12, giá trị đơn hàng trung bình của những nhóm ngành này có thể tăng khoảng 10-20%.

Sale ngày đôi nên được dùng để kéo người mua mới và kích thích mua lần đầu, còn tăng trưởng dài hạn phải đến từ ngày thường Ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc tư vấn thương mại điện tử của YouNet ECI

Như vậy, thay vì mất đi sức hút, các sự kiện sale đôi đang dần chuyển từ vai trò kích thích mua sắm theo cảm hứng sang thúc đẩy những quyết định tiêu dùng có chủ đích hơn.

Ông Lâm cho rằng các nền tảng không nên chỉ tập trung vào doanh số trong ngày sale mà cần chú ý đến khả năng thu hút khách hàng mới và tỷ lệ người mua quay trở lại sau chiến dịch.

Về dài hạn, tăng trưởng của TMĐT vẫn phải được duy trì từ hoạt động mua sắm thường ngày, thông qua chất lượng dịch vụ, chương trình khách hàng thân thiết và khả năng khuyến khích mua sắm lặp lại.

Các sàn vẫn mạnh tay cho ngày 11/11

Dù sức hút của khuyến mại có dấu hiệu suy giảm, các nền tảng TMĐT lớn tại Việt Nam vẫn triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi trong dịp 11/11 năm nay.

Điểm chung là các sàn không chỉ cạnh tranh bằng giá bán, mà còn kết hợp các chương trình giải trí, livestream, người nổi tiếng và những ưu đãi dành riêng cho từng nhóm khách hàng.

Chẳng hạn, Shopee triển khai chiến dịch "11.11 Sale khủng của năm" kéo dài đến ngày 13/11 với voucher SPayLater giảm tối đa 11 triệu đồng và chương trình miễn phí vận chuyển theo điều kiện áp dụng.

Nền tảng này cũng đẩy mạnh các phiên livestream bán hàng thiết yếu, tung voucher giảm đến 50% cho một số sản phẩm và tổ chức các chương trình giải trí trực tuyến có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung. Nhóm nhạc UPRIZE được lựa chọn làm đại sứ thương hiệu cho mùa mua sắm cuối năm.

Trong khi đó, TikTok Shop tiếp tục khai thác mô hình mua sắm kết hợp nội dung giải trí tại sự kiện "11.11 Sale to vô đối", tận dụng hệ sinh thái video ngắn và livestream để tiếp cận người tiêu dùng trong mùa mua sắm cuối năm.

Ở phía Lazada, nền tảng này triển khai chương trình "Siêu Sale Bom Tấn 11.11" từ ngày 10/11 đến hết ngày 13/11 với voucher giảm tối đa 11 triệu đồng, voucher thương hiệu giảm đến 20% cùng các chương trình ưu đãi theo khung giờ.

Các sàn TMĐT vẫn chịu chi cho những dịp mua sắm cuối năm. Ảnh: Phương Lâm.

Đáng chú ý, bên cạnh những chương trình giảm giá quen thuộc, Lazada đang tìm cách gia tăng sức hấp dẫn của mùa sale bằng chiến lược mở rộng nguồn cung hàng chính hãng, đặc biệt ở các ngành hàng có giá trị cao.

Thông qua LazMall, nền tảng tập trung phát triển hệ sinh thái thương hiệu trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm từ các đối tác TMĐT nước ngoài. Trong đó, Tmall thuộc hệ sinh thái Alibaba (Trung Quốc) và Gmarket (Hàn Quốc) là 2 đối tác đáng chú ý. Lazada từng công bố mục tiêu bổ sung khoảng 40 triệu sản phẩm từ 20.000 thương hiệu trên hai nền tảng này vào hệ sinh thái.

Riêng năm nay, Lazada tuyên bố người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm từ hơn 10.000 thương hiệu toàn cầu trên Tmall cùng các chương trình voucher giảm đến 50% trong giai đoạn cao điểm.

Song song với đó, sàn cũng đầu tư vào hình thức mua sắm kết hợp giải trí kết hợp với chuyên gia trang điểm trong lĩnh vực làm đẹp và sự góp mặt của các game thủ, KOL ở mảng công nghệ.

Các hoạt động kể trên cho thấy các sàn vẫn đang đầu tư đáng kể vào việc thu hút người mua trong mùa sale cuối năm, nhưng đồng thời tìm cách tạo ra những lý do mua sắm ngoài yếu tố giá rẻ.

Theo ông Nguyễn Phương Lâm, sự thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu mới với các nhà bán hàng. Thay vì chỉ tập trung vào tỷ lệ chuyển đổi trong ngày sale, doanh nghiệp cần xây dựng nhu cầu từ trước chiến dịch, lựa chọn sản phẩm phù hợp và tiếp tục duy trì quan hệ với khách hàng sau khi chương trình kết thúc.

Chẳng hạn, sản phẩm dùng thử hoặc kích thước nhỏ có thể được sử dụng để thu hút khách hàng mới, trong khi các combo và sản phẩm dung tích lớn phù hợp với mục tiêu gia tăng giá trị giỏ hàng.

Bên cạnh doanh số, nhà bán cần theo dõi số lượng người mua mới, giá trị đơn hàng trung bình và tỷ lệ mua lại sau 30-60 ngày để đánh giá hiệu quả thực chất.

Khi khuyến mại trở thành hoạt động thường xuyên của TMĐT, sức hút của những ngày sale lớn như 11/11 sẽ ngày càng phụ thuộc vào khả năng mang đến giá trị khác biệt cho người mua.

Giá bán vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng chất lượng sản phẩm, sự đa dạng của thương hiệu và trải nghiệm mua sắm có thể trở thành những yếu tố quyết định việc người tiêu dùng lựa chọn nền tảng nào cũng như có tiếp tục quay lại sau mùa sale hay không.