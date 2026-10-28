Mua hàng online ngày càng 'tốn tiền'

Giá trị bình quân mỗi sản phẩm bán trên các sàn TMĐT tăng liên tiếp qua 3 quý, trong khi nhóm hàng giá rẻ thu hẹp và hàng trên 1 triệu đồng ngày càng chiếm ưu thế.

Giá trị hàng hóa giao dịch trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam đang có xu hướng tăng lên.

Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric, trong quý III/2026, tổng doanh số trên 4 sàn TMĐT Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 150.380 tỷ đồng , tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ đạt gần 1,09 tỷ sản phẩm, chỉ tăng 10%.

Tính toán từ 2 chỉ tiêu này cho thấy giá trị bình quân mỗi sản phẩm bán ra trên các sàn thương mại trong quý III đạt khoảng 138.100 đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, đây không phải diễn biến riêng lẻ của quý III mà là xu hướng đã xuất hiện trong hơn một năm trở lại đây.

Giá trị bình quân sản phẩm tăng liên tiếp 3 quý

Theo số liệu Metric, trong quý I năm nay, tổng doanh số trên 4 sàn TMĐT đạt 148.580 tỷ đồng với khoảng 1,14 tỷ sản phẩm được bán ra. Giá trị bình quân mỗi sản phẩm theo đó đạt khoảng 130.500 đồng.

Sang quý II, doanh số thị trường giảm gần 4% xuống còn 143.010 tỷ đồng , trong khi sản lượng tiêu thụ giảm xuống khoảng 1,05 tỷ sản phẩm. Giá trị bình quân mỗi sản phẩm tương ứng tăng lên khoảng 136.400 đồng, cao hơn gần 5% so với quý đầu năm.

MỖI ĐƠN HÀNG MUA TRÊN SÀN TMĐT ĐANG ĐẮT LÊN Nguồn: Metric. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 II III Giá trị bình quân đồng 106600 103700 104800 120200 130500 136400 138100

Xu hướng này tiếp tục duy trì trong quý III khi giá trị bình quân lên khoảng 138.100 đồng, tăng hơn 1% so với quý II.

Như vậy, sau 3 quý, giá trị bình quân mỗi sản phẩm bán trên các sàn TMĐT đã tăng gần 6%, tương đương khoảng 7.600 đồng/sản phẩm.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng doanh số trên 4 nền tảng đạt gần 442.000 tỷ đồng , tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ đạt gần 3,28 tỷ sản phẩm, tăng 12%.

Chênh lệch lớn giữa tốc độ tăng trưởng doanh số và sản lượng cho thấy quy mô giao dịch không chỉ mở rộng nhờ số lượng sản phẩm bán ra, mà còn nhờ giá trị bình quân của hàng hóa tăng lên.

Hàng giá rẻ thu hẹp, sản phẩm trên 1 triệu đồng tăng mạnh

Xu hướng gia tăng giá trị hàng hóa còn thể hiện rõ qua sự thay đổi trong cơ cấu doanh số theo phân khúc giá.

Theo Metric, trong quý III, các sản phẩm có giá trên 1 triệu đồng đóng góp tới 19% tổng doanh số trên 4 sàn TMĐT, tăng 4,5 điểm % so với mức cùng kỳ năm trước. Đây cũng là phân khúc ghi nhận mức gia tăng tỷ trọng doanh số lớn nhất trong các nhóm giá được thống kê.

Ngược lại, nhóm sản phẩm có giá dưới 100.000 đồng giảm tỷ trọng doanh số từ 24,4% xuống còn 19,3%.

Tương tự, phân khúc 100.000-200.000 đồng cũng giảm từ 25,7% xuống 22,9%.

Như vậy, hai nhóm sản phẩm có giá dưới 200.000 đồng chỉ còn đóng góp tổng cộng 42,2% doanh số TMĐT trong quý III, giảm mạnh so với mức 50,1% cùng kỳ năm ngoái.

Các sản phẩm giá rẻ trên sàn TMĐT đang mất dần vị thế. Ảnh: Metric.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng từ 200.000 đồng trở lên đã nâng tỷ trọng doanh số từ 49,9% lên khoảng 57,8%.

Không chỉ phân khúc trên 1 triệu đồng, các nhóm giá trung bình và cận cao cấp cũng ghi nhận sự gia tăng tỷ trọng.

Cụ thể, phân khúc 200.000-350.000 đồng tăng từ 16% lên 17,2%; nhóm 350.000-500.000 đồng tăng từ 8,9% lên 9,3%.

Trong khi đó, tỷ trọng doanh số của các sản phẩm giá 500.000-750.000 đồng tăng từ 6,6% lên 7,7%, còn nhóm 750.000 đồng đến 1 triệu đồng tăng từ 3,9% lên 4,6%.

Dữ liệu cho thấy cơ cấu tiêu dùng trên các sàn TMĐT đang dịch chuyển rõ rệt sang những sản phẩm có giá trị cao hơn, trong khi vai trò đóng góp doanh số của nhóm hàng giá rẻ dần thu hẹp.

Ở góc độ ngành hàng, xu hướng tăng giá trị giao dịch cũng được phản ánh qua sự chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng doanh số và sản lượng.

Chẳng hạn, trong quý III, nhóm Phụ kiện thời trang ghi nhận doanh số tăng hơn 34% so với cùng kỳ, nhưng sản lượng tiêu thụ lại giảm gần 8%.

Tương tự, doanh số ngành Văn phòng phẩm tăng hơn 53% dù sản lượng giảm gần 7%. Nhóm Chăm sóc thú cưng cũng tăng hơn 38% doanh số trong khi lượng sản phẩm bán ra giảm gần 7%.

Ở các ngành hàng lớn, Làm đẹp tiếp tục dẫn đầu thị trường với doanh số gần 24.379 tỷ đồng , tăng gần 41% so với cùng kỳ. Theo sau là Nhà cửa - Đời sống với hơn 20.041 tỷ đồng , tăng hơn 48%, và Thời trang nữ với gần 17.465 tỷ đồng , tăng gần 48%.

Đặc biệt, Bách hóa - Thực phẩm ghi nhận doanh số tăng hơn 80%, đạt khoảng 11.456 tỷ đồng , trong khi sản lượng tăng gần 50%.

Diễn biến này cho thấy thị trường TMĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng không chỉ dựa vào việc mở rộng số lượng sản phẩm tiêu thụ, mà còn gắn với sự gia tăng giá trị hàng hóa được giao dịch.