Người dân TP.HCM ‘bơi' trong mã giảm giá dịp 11/11

Bên cạnh hàng chính hãng giảm nửa giá, người dân còn được hưởng ưu đãi khi mua thực phẩm, vé xe, máy bay, metro, vé xem phim… từ chương trình Vibrant HCMC đang diễn ra tại TP.HCM.

Chị Thu Trang (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết cuối tháng này, chị liên tiếp có nhiều sự kiện quan trọng như đám cưới đồng nghiệp và lễ tốt nghiệp của người thân. Để tiết kiệm tiền cho chuyến du lịch đầu năm sau, chị tranh thủ dịp sale 11/11 để mua quà tặng, quần áo đi tiệc.

Từng mua phải hàng không chính hãng, chị Trang cho biết luôn ưu tiên các cửa hàng thuộc danh mục chính hãng trên các sàn thương mại điện tử. Trong đợt này, khi lướt trang sale 11/11 của Shopee, chị đặc biệt bị thu hút bởi chương trình khuyến mại mà nền tảng đồng hành cùng TP.HCM - Vibrant HCMC, khi nhiều sản phẩm thời trang chính hãng được giảm hơn một nửa giá.

Hàng loạt voucher từ Shopee, Grab, Vietjet, Momo, VNPAY...

“Dạo một vòng các sản phẩm sale trong mục này, tôi mua được một chiếc áo thun giảm 55%, một đôi giày cao gót và một chiếc đồng hồ nữ đều được khuyến mại 50%. Tổng đơn hàng gần 900.000 đồng với 3 món, tiết kiệm hơn một nửa so với giá gốc”, chị Trang nói.

Tìm hiểu về Vibrant HCMC, chị Trang biết TP.HCM còn phối hợp với các sàn thương mại điện tử tổ chức các phiên livestream bán hàng với giá ưu đãi. Vì vậy, ngoài những món đồ phục vụ các sự kiện trong tháng 11, chị còn tranh thủ săn ưu đãi trên các phiên livestream này để sắm sửa cho chuyến du lịch đầu năm.

Shopee tung loạt mã giảm giá đến 50% cho các sản phẩm chính hãng trải rộng trên nhiều lĩnh vực như thời trang, vật dụng nhà bếp, sách, thiết bị điện tử...

Trong khi đó, anh Hoài Phương (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết những ngày qua, nhiều hội nhóm săn mã giảm giá liên tục chia sẻ các ưu đãi mới, trong đó có mã giảm đến 50% (tối đa 20.000 đồng) dành cho đơn đồ ăn trên ứng dụng Grab. Nhận thấy mã có số lượng giới hạn và được dự báo sẽ nhanh hết, anh Phương liền rủ đồng nghiệp đặt thử.

“Tháng này, nền tảng tung nhiều ưu đãi hơn, mức giảm cũng sâu hơn. Sau khi áp dụng các mã đủ điều kiện, tôi tiết kiệm được gần 100.000 đồng cho đơn cơm trưa 300.000 đồng”, anh Phương cho hay.

Vì cũng là người thường xuyên mua sắm trực tuyến, anh Phương phát hiện không chỉ trên ứng dụng gọi xe mà trên các sàn thương mại điện tử từ Shopee, TikTok Shop đến các ví điện tử MoMo, VNPAY cũng xuất hiện nhiều mã khuyến mại của TP.HCM.

Người này chia sẻ đã tìm thấy hàng loạt mã giảm giá lên đến 50% khi mua vé xe khách, máy bay, metro; đồng giá 2 vé xem phim chỉ từ 69K, 89K, giảm 10% cho khách hàng mới... tại các cụm rạp lớn trên địa bàn, hay ưu đãi khi đặt phòng khách sạn, dịch vụ.

“Đúng là dịp sale cuối năm bởi cùng lúc có quá nhiều ưu đãi, từ mua sắm, ăn uống, đi lại đến giải trí, một số còn có thời hạn áp dụng xuyên suốt đến cuối năm. Là người thích mua sắm online, tôi rất hào hứng khi TP.HCM tổ chức chương trình này”, anh Phương chia sẻ.

Chương trình Tổng kích cầu Vibrant HCMC tung hàng loạt mã ưu đãi trên nhiều lĩnh vực, từ mua sắm, ăn uống, di chuyển đến dịch vụ số và thanh toán.

Sở Công Thương TP.HCM tham gia livestream bán hàng

Chương trình Tổng kích cầu Vibrant HCMC là chương trình được UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Công Thương TP.HCM là đơn vị chủ trì tổ chức, phối hợp thực hiện với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và các sở ngành thành phố.

Hiện, Vibrant HCMC đã chính thức mở cổng truy cập các nền tảng số tại 2 website là songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn. Người dân có thể truy cập 2 cổng này để theo dõi thông tin chương trình, cũng như săn mã ưu đãi trên nhiều lĩnh vực, từ mua sắm, ăn uống, di chuyển đến dịch vụ số và thanh toán.

Những ưu đãi này đến từ các doanh nghiệp đồng hành cùng Vibrant HCMC như Sovico, Vietcombank (VCB), MSB, ví điện tử MoMo, VNPAY, ZaloPay, Grab, TikTok, Shopee, Tân Hiệp Phát và Got It.

Trong đó, Vibrant HCMC đã kết hợp với TikTok Shop và Shopee triển khai nhiều chương trình khuyến mại, cùng các phiên bán hàng trực tuyến quy mô lớn (Mega Live) được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung.

Đặc biệt, phiên livestream bán hàng trên nền tảng Shopee trưa ngày 11/11 có sự tham gia của ông Lê Minh Trung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật và Phát triển bền vững trực thuộc Sở Công Thương TP.HCM.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trung cho biết đây là lần đầu tiên ông đại diện ngành Công Thương TP tham dự hoạt động livestream bán hàng, đặc biệt là của Shopee.

Ông Lê Minh Trung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật và Phát triển bền vững trực thuộc Sở Công Thương TP.HCM tham gia livestream bán hàng trưa ngày 11/11 trên nền tảng Shopee. Ảnh: Thảo Liên.

“Hoạt động livestream bán hàng có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với đa số người tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động này sẽ giúp cho người dân giảm hoạt động mua bán trung gian, qua đó giảm giá thành, cũng như tăng cường hoạt động mua sắm không tiền mặt”, đại diện Sở Công Thương TP nhấn mạnh.

Theo ông Trung, chương trình xúc tiến tiêu dùng được TP.HCM triển khai nhiều năm. Tuy nhiên, điểm mới của năm nay là gắn kết tiêu dùng truyền thống với tiêu dùng trên môi trường số.

“Ngành Công Thương TP kỳ vọng các cấp, các ngành, doanh nghiệp… cùng đồng hành trong sự kiện lớn này để thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tham gia. Với những nỗ lực đó, chúng tôi tin rằng thành phố sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số”, ông Trung nói.

Theo lịch trình, tối nay (11/11), tại Công viên Lam Sơn, TP.HCM sẽ tổ chức lễ công bố “Vibrant HCMC - Shopping Season”. Cũng tại khu vực này, Tuần lễ kích cầu Vibrant HCMC (11-15/11) sẽ tổ chức các không gian trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại và hoạt động tương tác với người tiêu dùng.

Các hoạt động hưởng ứng chương trình cũng dự kiến triển khai tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, bao gồm Union Square, Công viên Chi Lăng, Nowzone và Diamond Plaza.

Vibrant HCMC đặt mục tiêu tạo ra trên 30.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) trên các nền tảng thương mại và thanh toán. Trong đó, khoảng 10.000- 11.000 tỷ đồng dự kiến là giá trị giao dịch tăng thêm nhờ chương trình.