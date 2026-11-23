Trong liên danh trúng gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể và lập hồ sơ mời thầu Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam giá trị hơn 10.240 tỷ đồng, các doanh nghiệp Việt có kết quả sản xuất kinh doanh khá khác biệt.

Liên danh Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc vừa được phê duyệt trúng Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và lập hồ sơ mời thầu thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Giá trúng thầu hơn 10.240 tỷ đồng , thời gian thực hiện 30 tháng.

Liên danh gồm 8 thành viên, trong đó phía Việt Nam có Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long. Phía Pháp có SYSTRA là thành viên đứng đầu liên danh; phía Hàn Quốc có Sambo Engineering, Yooshin Engineering Corporation và Korea National Railway.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Trung Sơn - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng - cho biết đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu ký hợp đồng với liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn 02 ngay trong tháng 11 này. Đây là cơ sở để sớm triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp Việt

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số các doanh nghiệp Việt Nam tham gia liên danh, TEDI có quy mô doanh thu lớn nhất. Theo báo cáo tài chính năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.796 tỷ đồng , tăng 31,9% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 121 tỷ đồng , tăng 39,2%. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km. Ảnh minh họa: AI.

Cuối năm 2025, TEDI còn hơn 166 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 29 tỷ đồng thuộc các nguồn vốn khác của chủ sở hữu.

TEDI là một trong những doanh nghiệp tư vấn giao thông có bề dày hoạt động tại Việt Nam, với tiền thân là Viện Thiết kế giao thông vận tải, thành lập năm 1962. Sau hơn 60 năm phát triển, doanh nghiệp đã tham gia tư vấn thiết kế nhiều công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn như: Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; cầu Nhật Tân, cầu Bãi Cháy, hầm Hải Vân và cầu Mỹ Thuận 2…

Năm 2026, TEDI tiếp tục tham gia nhiều gói thầu tư vấn đường sắt quy mô lớn. Đáng chú ý, liên danh TEDI - Arup Singapore - Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị được chỉ định thực hiện gói tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt đô thị số 2.2 và 2.3 tại Hà Nội, với giá trúng thầu 476,732 tỷ đồng . Liên danh có TEDI tham gia cũng được chỉ định thực hiện gói tư vấn quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, với giá trúng thầu 754,576 tỷ đồng .

Một thành viên khác trong liên danh là TEDI SOUTH cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 cho thấy doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 371,19 tỷ đồng , tăng 57,4% so với mức 235,78 tỷ đồng năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 88 tỷ đồng , tăng gần 3,7 lần.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của TEDI SOUTH đạt 435,41 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu đạt 194,82 tỷ đồng và nợ phải trả ở mức 240,6 tỷ đồng . Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền cùng tiền gửi ngắn hạn của doanh nghiệp đạt gần 139,3 tỷ đồng .

TEDI SOUTH là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế giao thông vận tải, có thế mạnh tại khu vực phía Nam. TEDI SOUTH tham gia tư vấn nhiều công trình cầu, đường bộ và đường sắt đô thị, trong đó có tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, cầu Long Bình, cầu Nguyễn Văn Cừ và các dự án quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM.

So với hai doanh nghiệp trên, quy mô hoạt động của TRICC khiêm tốn hơn. Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 44,3 tỷ đồng , tăng gần 91% so với năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt hơn 23 tỷ đồng , tăng gần 120%. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 7,8 tỷ đồng lên 18,8 tỷ đồng , cùng với khoản chi phí khác gần 5 tỷ đồng đã khiến lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 148,8 triệu đồng.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của TRICC đạt 87,19 tỷ đồng , giảm khoảng 5,9% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 46,17 tỷ đồng , trong đó phải thu khách hàng chiếm 35,54 tỷ đồng . Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 585,9 triệu đồng lên 3,25 tỷ đồng .

Nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 56,65 tỷ đồng , trong khi vốn chủ sở hữu ở mức 30,54 tỷ đồng . Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn đạt khoảng 27,41 tỷ đồng ...

Thông tin về nhà thầu ngoại

Trong số nhà thầu nước ngoài, SYSTRA được biết đến là tập đoàn tư vấn và kỹ thuật giao thông lớn của Pháp, chuyên về quy hoạch, thiết kế và phát triển các hệ thống giao thông đường sắt và đô thị.

SYSTRA đã có mặt tại Việt Nam khoảng hơn 20 năm và tham gia nhiều dự án giao thông đô thị trọng điểm. Tại Hà Nội, doanh nghiệp bắt đầu hỗ trợ phát triển hệ thống metro từ năm 2007, là đơn vị tư vấn dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội. SYSTRA cũng tham gia thiết kế các đoạn trên cao và các nhà ga liên quan của Metro số 1 tại TPHCM, tuyến được khánh thành cuối năm 2024…

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia liên danh đều có kinh nghiệm triển khai nhiều gói thầu tư vấn liên quan đến đường sắt đô thị tại Việt Nam, trong đó có các dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội và TPHCM...