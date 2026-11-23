PNJ tiếp tục ghi nhận biến động nhân sự khi toàn bộ 3 thành viên độc lập HĐQT xin từ nhiệm, cùng với một giám đốc cấp cao phụ trách marketing.

Biến động nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh PNJ đang đối mặt với nhiều thách thức sau sự cố thị trường kim cương từ tháng 7. Ảnh: T.L.

Ngày 23/11, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) công bố thông tin bất thường về việc nhận được đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của 3 thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT).

Cụ thể, ngày 22/11, PNJ đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Mai Hữu Tín, Nguyễn Tuấn Hải và bà Tiêu Yến Trinh khỏi vị Thành viên HĐQT độc lập, ông Hải là nhân sự kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán PNJ.

Trong đó, ông Mai Hữu Tín mới gia nhập HĐQT PNJ từ tháng 4, trong khi ông Nguyễn Tuấn Hải và bà Tiêu Yến Trinh được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo PNJ, việc từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chỉ có hiệu lực sau khi được cổ đông chấp thuận. Hiện, doanh nghiệp chưa công bố thời điểm tổ chức phiên họp cũng như phương án nhân sự thay thế.

Đáng chú ý, động thái trên diễn ra chỉ hơn một tháng sau phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10 của PNJ. Tại phiên họp, cổ đông PNJ đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, qua đó giảm số lượng thành viên HĐQT từ 9 xuống còn 8 người.

Sau đợt điều chỉnh này, HĐQT PNJ gồm Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, 2 Phó chủ tịch Lê Trí Thông và Trần Phương Ngọc Thảo, 2 thành viên là bà Đặng Thị Lài và ông Phan Quốc Công, cùng 3 thành viên độc lập là Nguyễn Tuấn Hải, Tiêu Yến Trinh và Mai Hữu Tín.

Như vậy, 3 cá nhân vừa nộp đơn xin từ nhiệm chính là toàn bộ thành viên độc lập trong cơ cấu HĐQT hiện tại của PNJ. Nếu cả 3 cá nhân được cổ đông thông qua mà chưa bầu bổ sung nhân sự, HĐQT doanh nghiệp sẽ giảm từ 8 người xuống còn 5 thành viên và không còn thành viên độc lập.

Cùng ngày 23/11, PNJ công bố nghị quyết thông qua việc ông Nguyễn Khoa Hồng Thành thôi giữ chức Giám đốc cao cấp - Marketing nhiệm kỳ 2026-2029. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/11, trên cơ sở hợp đồng lao động hết hạn và theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi từ nhiệm, ông Thành không còn là người nội bộ của PNJ. Theo bản cung cấp thông tin đính kèm, ông đang sở hữu 317.400 cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 0,06% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Ngoài vị trí tại PNJ, ông Thành còn là Thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 19/11, HĐQT PNJ cũng đã chấp thuận đơn từ nhiệm của 3 giám đốc cấp cao, gồm ông Đào Trung Kiên, phụ trách Chiến lược và quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, phụ trách Nguồn nhân lực; và bà Trương Hoài Anh, phụ trách Khách hàng và bán lẻ. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/11.

Biến động nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh PNJ đang đối mặt với nhiều thách thức sau sự cố thị trường kim cương từ tháng 7.