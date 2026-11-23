Giá thuê văn phòng nhích lên trong quý III, trong khi nhu cầu thuê cải thiện. Doanh nghiệp ngày càng chú trọng chất lượng không gian, hiệu quả vận hành và tiêu chuẩn xanh.

Giá thuê văn phòng đang rục rịch tăng trở lại. Ảnh: Quỳnh Danh.

Giá chào thuê văn phòng tại Hà Nội tiếp tục tăng nhẹ trong quý III/2026, trong bối cảnh nguồn cung mới gia nhập thị trường và nhu cầu thuê ghi nhận cải thiện.

Nguồn cung và giá thuê cùng tăng

Theo Cushman & Wakefield, giá chào thuê trung bình văn phòng hạng A tại Hà Nội đạt 854.000 đồng/m2/tháng, tăng 0,9% so với quý trước và 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với phân khúc hạng B, mức giá đạt khoảng 561.000 đồng/m2/tháng, tăng lần lượt 0,1% và 0,8%.

Mức tăng giá tương đối thấp cho thấy thị trường vẫn duy trì sự thận trọng trong điều chỉnh giá thuê, khi nguồn cung mới tiếp tục tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp.

Trong quý III, Hà Nội ghi nhận thêm 59.724 m2 diện tích cho thuê thuần từ một dự án văn phòng hạng A tại khu vực Starlake Tây Hồ Tây, nâng tổng nguồn cung văn phòng lên khoảng 1,86 triệu m2. Lũy kế 9 tháng đầu năm, nguồn cung mới đạt hơn 110.100 m2 từ 4 dự án, phần lớn tập trung tại khu vực phía tây Thủ đô.

Ở chiều cầu, diện tích hấp thụ thuần đạt 12.423 m2 trong quý, tăng 34% theo quý và 173% theo năm. Tổng diện tích hấp thụ 9 tháng đạt 39.267 m2.

Nhu cầu thuê văn phòng hạng A chủ yếu đến từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính và mô hình không gian làm việc linh hoạt. Dù vậy, tỷ lệ lấp đầy phân khúc hạng A đạt 74,1%, giảm 4,9 điểm % so với quý trước do nguồn cung mới tăng nhanh hơn tốc độ hấp thụ.

Tại TP.HCM, theo Savills, giá thuê văn phòng trung bình đạt khoảng 870.000 đồng/m2/tháng trong quý II, với công suất thuê 88%. Hoạt động thuê tập trung nhiều hơn vào các tòa nhà mới, chất lượng cao và có chứng nhận xanh. Khoảng một nửa số giao dịch được ghi nhận là khách thuê chuyển sang các tòa nhà chất lượng hơn nhưng duy trì diện tích tương đương.

Vị trí, chất lượng tòa nhà vẫn là yếu tố quyết định

Bên cạnh giá thuê và vị trí, chất lượng không gian làm việc, hiệu quả vận hành và tiêu chuẩn phát triển bền vững đang trở thành những yếu tố được doanh nghiệp cân nhắc nhiều hơn khi lựa chọn văn phòng.

Savills phân tích hơn 2.000 tòa nhà văn phòng tại các thị trường quốc tế cho thấy những công trình có chứng nhận môi trường ghi nhận mức giá thuê cao hơn 6-23% so với các tòa nhà tương đương không có chứng nhận.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), mức chênh lệch tiềm năng đạt 23%, tiếp theo là Amsterdam Zuid 18%, London City 11%, New York Midtown 7% và Chicago 6%.

Tuy nhiên, mức chênh lệch này phụ thuộc vào điều kiện cung cầu và đặc điểm từng thị trường. Tại những nơi chứng nhận xanh đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến của phân khúc cao cấp, yếu tố này có thể giúp duy trì sức cạnh tranh và giá trị tài sản hơn là tạo ra lợi thế riêng biệt về giá thuê.

Tại Việt Nam, theo số liệu IFC được Savills tổng hợp đến quý III, thị trường có 910 công trình đạt chứng nhận xanh với tổng diện tích sàn hơn 23,29 triệu m2. Số liệu bao gồm nhiều loại hình bất động sản, không riêng văn phòng.

Dù vậy, theo Savills, chứng nhận xanh không phải yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn hay mức giá thuê của doanh nghiệp. Vị trí, chất lượng tòa nhà, hiệu quả sử dụng diện tích và chi phí vận hành vẫn đóng vai trò quan trọng.

Theo ông Thuận Nguyễn, Giám đốc phụ trách mảng Cho thuê tại Cushman & Wakefield Việt Nam, trong giai đoạn tới, lợi thế cạnh tranh của các tòa nhà văn phòng sẽ nằm ở khả năng mang lại trải nghiệm cho người lao động, hiệu quả vận hành và việc đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững, bên cạnh hai yếu tố vị trí và giá thuê. Đây cũng được xem là động lực định hình thị trường văn phòng trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.