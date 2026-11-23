Sprucegrove Investment Management, cổ đông ngoại từng nắm hơn 5% vốn PNJ, đã bán gần 6,6 triệu cổ phiếu PNJ trước khi thông báo đóng cửa sau hơn 30 năm hoạt động.

Sprucegrove Investment Management Ltd., công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Toronto (Canada), vừa thông báo kế hoạch đóng cửa sau hơn 3 thập kỷ hoạt động. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tài sản quản lý sụt giảm và chiến lược đầu tư giá trị gặp nhiều khó khăn.

Theo Bloomberg, công ty đã gửi thông báo tới các nhà đầu tư trong tháng 11, cho biết môi trường thị trường không thuận lợi đối với quan điểm đầu tư của quỹ, trong khi lượng tài sản quản lý suy giảm và dự báo khách hàng tiếp tục rút vốn khiến doanh nghiệp không còn đủ quy mô để duy trì hoạt động trong dài hạn.

Sprucegrove cho biết đã cân nhắc nhiều phương án trước khi lựa chọn phương án đóng cửa có trật tự nhằm bảo đảm quyền lợi của khách hàng, nhân viên và công ty.

Thành lập năm 1993, Sprucegrove chuyên quản lý danh mục cổ phiếu quốc tế cho các nhà đầu tư tổ chức, bao gồm quỹ hưu trí và các tổ chức tài chính. Công ty theo đuổi chiến lược đầu tư giá trị, tập trung vào những doanh nghiệp có chất lượng tốt và nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn.

Theo hồ sơ công bố tại Mỹ, tài sản do Sprucegrove quản lý cuối năm 2025 đạt khoảng 11,5 tỷ USD , giảm khoảng 25% so với một năm trước đó.

Công ty cũng thông báo chấm dứt vai trò tư vấn đầu tư tại Vanguard International Value Fund. Theo tài liệu công bố ngày 10/11 của Vanguard, việc chấm dứt hợp đồng với Sprucegrove dự kiến có hiệu lực vào ngày 21/12. Trước đó, đơn vị này quản lý khoảng 1/3 tài sản của quỹ.

Đáng chú ý, trước khi công bố kế hoạch đóng cửa, nhóm quỹ do Sprucegrove Investment Management đại diện đã giảm mạnh sở hữu tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ).

Theo báo cáo giao dịch công bố, nhóm này bán gần 6,6 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 2/10. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ hơn 25,8 triệu đơn vị, tương ứng 5,04% vốn, xuống còn hơn 19,2 triệu đơn vị, tương ứng 3,75%.

Sau giao dịch, nhóm Sprucegrove không còn là cổ đông lớn của PNJ.

Trong nhóm nhà đầu tư liên quan, Vanguard International Value Fund bán nhiều nhất với hơn 5 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 76,5% tổng lượng cổ phiếu bán ra.

Đáng chú ý, nhóm Sprucegrove mới trở thành cổ đông lớn của PNJ vào giữa tháng 8, sau khi mua thêm khoảng 1,62 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,04%. Tuy nhiên, chưa đầy 2 tháng sau, nhóm quỹ này đã bán lượng lớn cổ phiếu và giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 5%.