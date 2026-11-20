CEO PNJ Phan Quốc Công thừa nhận công ty liên tục lỗ hàng tháng, không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc mua lại kim cương bằng tiền theo chính sách T+120 như trước.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) đang trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có trong lịch sử hoạt động.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn được PNJ công bố ngày 20/11, CEO Phan Quốc Công thừa nhận tình hình tài chính của doanh nghiệp đang ở trạng thái "hết sức khẩn cấp". Công ty đang đồng thời giải quyết những bất cập trong quản trị, tái cấu trúc bộ máy và xây dựng phương án thực hiện nghĩa vụ với khách hàng.

Không thể tiếp tục mua lại kim cương bằng tiền

Theo ông Phan Quốc Công, PNJ hiện có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó ước tính 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển.

Đáng chú ý, một phần hàng hóa đang lưu thông cũng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Điều này khiến quy mô tài sản trên sổ sách không phản ánh đầy đủ khả năng thanh toán thực tế của doanh nghiệp.

"Công ty có hàng nhưng không thể chuyển ngay thành tiền", ông Công nhìn nhận.

Trong khi đó, áp lực lớn nhất đến từ chính sách mua lại sản phẩm kim cương được PNJ triển khai trong nhiều năm. Qua rà soát, khoảng 21.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa đã bán thuộc phạm vi tính toán nghĩa vụ thu đổi. Con số này có thể tiếp tục tăng khi doanh nghiệp đối chiếu dữ liệu.

CEO PNJ lưu ý đây không phải toàn bộ số tiền công ty phải thanh toán ngay cho khách hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải tính toán đầy đủ nguồn tiền cần thiết, giá trị hàng hóa thu hồi và những tổn thất có thể phát sinh.

Trước đó, PNJ đã điều chỉnh chính sách thu đổi sau khi xuất hiện làn sóng khách hàng mang sản phẩm đến bán lại. Diễn biến này tạo áp lực lớn lên dòng tiền, trong khi lượng kim cương thu hồi tiếp tục tích tụ trong kho.

"Với nguồn lực hiện nay, công ty không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120 như trước", ông Công chia sẻ.

Do đó, theo ông, thay vì chỉ tập trung vào phương thức thanh toán bằng tiền, PNJ đang xây dựng phương án sử dụng sản phẩm hiện có để giải quyết quyền lợi khách hàng.

Doanh nghiệp dự kiến phân loại theo từng nhóm nhu cầu, gồm khách muốn tiếp tục giữ sản phẩm, đổi sang trang sức có giá trị cao hơn hoặc chuyển thành quyền mua các sản phẩm khác.

Tuy nhiên, các phương án cụ thể vẫn đang được hoàn thiện. PNJ cần đối chiếu từng hóa đơn, xác định giá trị nghĩa vụ và lượng hàng hóa có thể sử dụng trước khi công bố điều kiện, cách thức và thời gian thực hiện.

Thay đổi quá nửa Ban giám đốc

Bên cạnh áp lực tài chính, CEO PNJ cho rằng những khó khăn hiện tại còn bắt nguồn từ các bất cập tích tụ trong bộ máy quản trị.

Theo ông Công, sau giai đoạn tăng trưởng "nóng", tổ chức của PNJ trở nên cồng kềnh với nhiều tầng quản lý. Quá trình ra quyết định kéo dài, trách nhiệm giữa các bộ phận chưa được phân định rõ ràng, khiến doanh nghiệp phản ứng chậm trước biến động thị trường.

PNJ kỳ vọng việc sắp xếp lại bộ máy giúp tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự. Ảnh: PNJ.

Đặc biệt, mảng kim cương từng đóng góp vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, nhưng năng lực quản lý và cơ chế giám sát rủi ro chưa theo kịp quy mô mở rộng.

Do đó, PNJ đang triển khai tái cấu trúc từ hội sở, giảm các tầng quản lý trung gian, thu gọn đầu mối hành chính và làm rõ trách nhiệm của từng bộ phận.

Ở cấp lãnh đạo, ông Công cho biết dự kiến hơn một nửa thành viên Ban giám đốc sẽ thay đổi. Doanh nghiệp cũng tổ chức lại phạm vi phụ trách nhằm rút ngắn quá trình ra quyết định và nâng cao trách nhiệm điều hành.

PNJ kỳ vọng việc sắp xếp lại bộ máy giúp tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế cần thêm thời gian đánh giá do doanh nghiệp vẫn phát sinh chi phí hỗ trợ đối với người lao động rời công ty.

Theo CEO PNJ, đây mới là bước đầu của quá trình tái cấu trúc. Doanh nghiệp còn phải xây dựng lại quy trình, quy chế và cách phối hợp giữa các bộ phận, thay vì chỉ thay đổi nhân sự hoặc tên gọi phòng ban.

Chờ dòng vốn mới để giải quyết khủng hoảng

Áp lực tài chính cũng phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh gần đây của PNJ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng , giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ mức lãi gần 496 tỷ đồng cùng kỳ sang khoản lỗ gần 258 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNJ đạt khoảng 32.704 tỷ đồng , tăng 29%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ còn khoảng 471 tỷ đồng , giảm 71% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10, PNJ đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, với mục tiêu lợi nhuận sau thuế chuyển sang âm 6.271 tỷ đồng . Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến khoản dự phòng tổn thất ước tính hơn 7.071 tỷ đồng từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Trong bối cảnh này, PNJ đang tìm cách củng cố nguồn vốn. Ông Công cho biết các đối tác tín dụng vẫn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đáo hạn, đồng thời công ty đang tiếp tục thuyết phục các ngân hàng tăng hạn mức tín dụng.

Tuy nhiên, lãnh đạo PNJ nhấn mạnh doanh nghiệp không thể chỉ trông chờ vào nguồn vay mà phải cải thiện hoạt động kinh doanh và xử lý những nghĩa vụ tài chính tồn đọng.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10 đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Theo CEO PNJ, khả năng thu hút nhà đầu tư chiến lược phụ thuộc đáng kể vào kết quả tái cấu trúc, việc đánh giá lại hàng tồn kho và xác định đầy đủ nghĩa vụ với khách hàng.

Ông cho rằng trước khi tiếp nhận dòng vốn mới, PNJ cần chứng minh những nghĩa vụ cũ đã được đưa về mức có thể quản lý, hoạt động kinh doanh có dấu hiệu cải thiện và bộ máy quản trị đủ năng lực vận hành.

Trong 3 tháng tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu đồng thời tiết giảm chi phí, đưa sản phẩm mới ra thị trường và phục hồi doanh số. Khả năng cải thiện kết quả kinh doanh sau quý I/2027 vẫn phụ thuộc vào sức mua và khả năng huy động vốn.

"Trách nhiệm của PNJ là thông tin rõ tình hình, cập nhật tiến trình xử lý và thực hiện những gì đã công bố để khách hàng, nhà đầu tư có cơ sở tiếp tục tin tưởng", ông Công nói.