Các đơn vị sản xuất chủ lực của Samsung tại Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu hơn 83.000 tỷ won, tương đương 62,5 tỷ USD, cùng lợi nhuận gần 3,8 tỷ USD sau 9 tháng.

Samsung hiện có 4 đơn vị sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của Samsung Electronics, 4 đơn vị sản xuất chủ lực của tập đoàn tại Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu 83.397 tỷ won (khoảng 62,5 tỷ USD ) trong 9 tháng đầu năm.

Lợi nhuận ròng của nhóm doanh nghiệp này đạt 5.066 tỷ won (khoảng 3,8 tỷ USD ).

Các đơn vị được thống kê gồm Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung Electronics Việt Nam tại Bắc Ninh (SEV), Samsung Display Việt Nam (SDV) và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC).

Riêng quý III, tổng doanh thu của 4 đơn vị đạt 31.147 tỷ won (khoảng 23,3 tỷ USD ), trong khi lợi nhuận ròng đạt 1.638 tỷ won (khoảng 1,23 tỷ USD ).

Trong nhóm 4 đơn vị, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về quy mô kinh doanh. Lũy kế 9 tháng, SEVT ghi nhận doanh thu 38.142 tỷ won (khoảng 28,6 tỷ USD ). Lợi nhuận ròng đạt 2.353 tỷ won (khoảng 1,76 tỷ USD ).

Như vậy, riêng nhà máy Thái Nguyên đóng góp gần 46% tổng doanh thu và lợi nhuận của 4 đơn vị sản xuất Samsung được thống kê tại Việt Nam.

Đứng thứ hai là Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh, với doanh thu 22.259 tỷ won (khoảng 16,7 tỷ USD ) và lợi nhuận ròng 1.538 tỷ won (khoảng 1,15 tỷ USD ).

Cũng tại Bắc Ninh, Samsung Display Việt Nam (SDV), đơn vị chuyên sản xuất màn hình, ghi nhận doanh thu 16.314 tỷ won (khoảng 12,2 tỷ USD ). Lợi nhuận ròng đạt 751 tỷ won (khoảng 563 triệu USD ).

Trong khi đó, Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại TP.HCM đạt doanh thu 6.681 tỷ won (khoảng 5 tỷ USD ), cùng lợi nhuận ròng 424 tỷ won (khoảng 318 triệu USD ).

Nhà máy Samsung ở Thái Nguyên đóng góp phần lớn doanh thu cho hệ thống sản xuất của tập đoàn Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Tạo bởi AI.

Xét riêng quý III, nhà máy SEVT tiếp tục dẫn đầu với doanh thu 14.136 tỷ won (khoảng 10,6 tỷ USD ). Lợi nhuận ròng đạt 753 tỷ won (khoảng 564 triệu USD ).

Nhà máy SEV tại Bắc Ninh đứng thứ hai với doanh thu 8.699 tỷ won (khoảng 6,5 tỷ USD ) và lợi nhuận ròng 536 tỷ won (khoảng 402 triệu USD ).

Trong khi đó, SDV ghi nhận doanh thu 5.795 tỷ won (khoảng 4,3 tỷ USD ), nhưng lợi nhuận ròng chỉ đạt 161 tỷ won (khoảng 120 triệu USD ).

Đối với SEHC, doanh thu quý III đạt 2.518 tỷ won (khoảng 1,9 tỷ USD ), còn lợi nhuận ròng đạt 189 tỷ won (khoảng 141 triệu USD ).

Đáng chú ý, xét về tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu trong quý III, SDV ghi nhận mức thấp nhất trong nhóm, chỉ khoảng 2,8%. Trong khi đó, tỷ suất này tại SEVT và SEV lần lượt đạt khoảng 5,3% và 6,2%, còn SEHC đạt khoảng 7,5%.