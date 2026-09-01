2 nhà máy Samsung ở Việt Nam báo lãi giảm mạnh trong quý II

4 nhà máy Samsung tại Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu 17,3 tỷ USD trong quý II/2026, tăng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận phân hóa rõ rệt giữa các nhà máy.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II vừa được Samsung Electronics công bố, kết quả kinh doanh tại Việt Nam có sự phân hóa rõ giữa các đơn vị sản xuất.

Tại TP.HCM, Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) - đơn vị sản xuất và kinh doanh điện tử tiêu dùng - đạt hơn 1,5 tỷ USD doanh thu, tăng 9%, trong khi lợi nhuận tăng 20%, lên 94 triệu USD .

Samsung Display Việt Nam (SDV), đơn vị sản xuất màn hình của tập đoàn, ghi nhận lợi nhuận đạt 277 triệu USD , tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trái ngược với hai đơn vị trên, lợi nhuận tại các nhà máy sản xuất điện thoại và thiết bị viễn thông lại sụt giảm dù doanh thu tăng đáng kể.

Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), đơn vị có quy mô kinh doanh lớn nhất của Samsung tại Việt Nam chuyên sản xuất điện thoại di động và thiết bị viễn thông, đạt doanh thu gần 7,5 tỷ USD trong quý II, tăng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận giảm từ 571 triệu USD xuống còn 361 triệu USD , tức giảm 210 triệu USD , tương đương mức giảm ròng khoảng 37%.

Tại Bắc Ninh, Samsung Electronics Việt Nam (SEV) - cơ sở sản xuất điện tử và điện thoại thông minh trọng điểm của Samsung - cũng rơi vào tình trạng tương tự. Doanh thu tăng gần 20%, nhưng lợi nhuận giảm gần 25%. Diễn biến này kéo tỷ suất lợi nhuận của nhà máy từ 9,2% xuống còn 5,8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, 4 đơn vị sản xuất chính của Samsung tại Việt Nam đạt tổng doanh thu hơn 35 tỷ USD , tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt khoảng 2,3 tỷ USD (+28%).

SEVT tiếp tục là nhà máy đóng góp doanh thu lớn nhất trong số các đơn vị Samsung tại Việt Nam, với khoảng 16 tỷ USD , tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 1,08 tỷ USD , tăng 33%.

SEV đứng thứ hai về doanh thu với khoảng 9 tỷ USD , tăng 15%. Lợi nhuận ròng của nhà máy đạt 670 triệu USD , tăng 23%.

Trong khi đó, SDV có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Doanh thu tăng 33%, lên 7 tỷ USD , còn lợi nhuận ròng tăng 47%, đạt khoảng 400 triệu USD .

Ở chiều ngược lại, SEHC đạt doanh thu khoảng 2,8 tỷ USD , tăng 4%, nhưng lợi nhuận ròng giảm 8%, xuống còn khoảng 160 triệu USD .

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu từ các nhà máy tại Việt Nam chiếm khoảng 17% tổng doanh thu nhưng chỉ đóng góp 3% lợi nhuận ròng của tập đoàn.

Samsung gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1995 và đặt nhà máy đầu tiên tại TP.HCM. Hiện tập đoàn vận hành 6 nhà máy sản xuất, một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng một đơn vị bán hàng.

Đáng chú ý, Samsung tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với Samsung Vietnam Semiconductor (SVS) đặt tại Thái Nguyên, định hướng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn. Do mới thành lập, Samsung hiện chưa công bố số liệu tài chính của pháp nhân này.

Tại một buổi làm việc mới đây, ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết trong 7 tháng đầu năm 2026, Samsung tại Việt Nam đạt doanh thu khoảng 44 tỷ USD , kim ngạch xuất khẩu khoảng 39 tỷ USD , duy trì mức tăng trưởng hai con số.

Các cơ sở sản xuất của Samsung tại Việt Nam hiện đảm nhận khoảng 50% tổng sản lượng điện thoại của tập đoàn trên toàn cầu. Ông Na Ki Hong khẳng định Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của Samsung.