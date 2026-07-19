Samsung sa thải hàng loạt nhân sự ở Mỹ

Đợt cắt giảm ảnh hưởng đến hàng trăm lao động tại New Jersey và Texas, chủ yếu thuộc mảng điện thoại, màn hình và điện tử tiêu dùng.

Đợt cắt giảm diễn ra trong bối cảnh tập đoàn Hàn Quốc chuyển trụ sở Samsung Electronics America sang Texas. Ảnh: The Standard.

Theo Reuters, các tài liệu và nguồn tin thân cận cho biết Samsung Electronics đã cắt giảm nhân sự tại các mảng kinh doanh màn hình, điện thoại và điện tử tiêu dùng ở Mỹ, chủ yếu tại bang New Jersey và Texas.

Lượng lớn nhân sự bị ảnh hưởng

Trong tuyên bố gửi Reuters mới đây, tập đoàn công nghệ Hàn Quốc cho biết 739 vị trí tại Englewood Cliffs (New Jersey) chịu tác động từ kế hoạch chuyển trụ sở của Samsung Electronics America (SEA) sang bang Texas. SEA là đơn vị phụ trách mảng điện tử tiêu dùng của Samsung tại Mỹ và không bao gồm hoạt động sản xuất chip.

Samsung cho biết phần lớn nhân viên bị ảnh hưởng đã được đề nghị chuyển đến địa điểm làm việc mới, trong khi một số khác phải nghỉ việc. Công ty không công bố thêm chi tiết.

Theo lời một người nằm trong số những lao động mất việc, khoảng 100 nhân viên, bao gồm cả bộ phận kinh doanh điện thoại di động, tại văn phòng của SEA ở Plano (Texas) cũng đã bị cắt giảm.

Dù các đợt cắt giảm diễn ra trong bối cảnh Samsung chuyển trụ sở SEA sang Texas, động thái này cũng phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các mảng kinh doanh của tập đoàn. Trong khi bộ phận bán dẫn liên tục ghi nhận lợi nhuận kỷ lục nhờ làn sóng AI, các mảng điện tử tiêu dùng lại chịu áp lực lớn do chi phí chip tăng cao.

Quyết định chuyển trụ sở của SEA gây nhiều bất ngờ bởi chưa đầy một năm trước, nhân viên tại New Jersey vừa chuyển đến văn phòng mới trong một sự kiện được tổ chức rầm rộ. Theo thông cáo của Hạ nghị sĩ Mỹ Josh Gottheimer, SEA hiện có khoảng 1.200 nhân viên tại bang này.

Mặc dù chưa rõ tổng số lao động bị cắt giảm, các tài liệu Reuters tiếp cận cho thấy ngày 30/6, SEA đã gửi thông báo tới một số nhân viên về chương trình cắt giảm nhân sự trên toàn doanh nghiệp, đồng thời cho biết sẽ có "số lượng đáng kể" nhân sự bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, các bài đăng trên LinkedIn được Reuters rà soát cũng cho thấy hơn 30 nhân viên, trong đó có nhiều quản lý cấp cao phụ trách bán hàng và marketing tại Texas, New Jersey và một số địa điểm khác ở Mỹ, đã thông báo nghỉ việc hoặc bị sa thải trong vài tuần gần đây.

Samsung cho biết việc chuyển trụ sở có thể dẫn đến thay đổi về cơ cấu lao động, bao gồm những nhân viên không thể chuyển địa điểm làm việc hoặc việc tái cơ cấu một số bộ phận nhằm phù hợp hơn với các ưu tiên kinh doanh.

Mảng điện thoại dự kiến lần đầu báo lỗ

Samsung trước đó dự báo lợi nhuận quý II có thể tăng gấp 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu chip AI tăng mạnh. Tập đoàn cũng vừa công bố kế hoạch đầu tư hàng trăm tỷ USD để xây dựng thêm các nhà máy sản xuất chip.

Tuy nhiên, trái ngược với sự khởi sắc của mảng bán dẫn, bộ phận kinh doanh điện thoại di động được dự báo sẽ lần đầu tiên ghi nhận thua lỗ, khi phải cạnh tranh gay gắt với Apple.

Ở mảng điện tử tiêu dùng, Samsung cũng đối mặt sức ép ngày càng lớn từ các đối thủ Trung Quốc như TCL và Hisense trong lĩnh vực TV và thiết bị gia dụng.

Bên cạnh đó, chi phí chip tăng mạnh do cơn sốt AI cũng làm suy giảm lợi nhuận của hầu hết dòng sản phẩm điện tử tiêu dùng.

Động thái cắt giảm nhân sự của Samsung diễn ra trong bối cảnh hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Amazon và Meta cũng tinh giản lao động để chuyển nguồn lực sang đầu tư cho hạ tầng AI.

Mặt khác, Samsung cũng đang nối bước Tesla, Oracle và nhiều doanh nghiệp công nghệ khác chuyển trụ sở hoặc mở rộng hoạt động tại bang Texas, nơi được đánh giá có mức thuế thấp và môi trường kinh doanh thuận lợi. Bang này hiện cũng là nơi đặt các nhà máy sản xuất chip của Samsung cùng trung tâm kinh doanh di động tại Plano.

Một nhân viên đang làm việc tại SEA cho biết nhiều lao động lo ngại đợt cắt giảm vừa qua chỉ là bước khởi đầu, và Samsung có thể tiếp tục tinh giản nhân sự cũng như sáp nhập các bộ phận thiết bị gia dụng, giải trí gia đình và điện thoại để tập trung nguồn lực cho mảng bán dẫn.

Tuy nhiên, Samsung khẳng định hiện không triển khai chương trình tái cơ cấu quy mô lớn trên phạm vi toàn cầu đối với mảng điện tử tiêu dùng.

Theo công ty, việc chuyển trụ sở của SEA nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời tối ưu hóa cơ cấu tổ chức bằng cách tập hợp nhiều nhóm làm việc hơn trong hệ sinh thái công nghệ và AI đang phát triển tại Texas.

Tính đến cuối năm 2025, Samsung Electronics có 11.770 nhân viên tại Mỹ, bao gồm cả lực lượng lao động thuộc mảng bán dẫn.

Ngoài ra, đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin Samsung SDS America cũng thông báo có thể cắt giảm 179 vị trí tại Ridgefield Park (New Jersey), theo thông báo gửi chính quyền bang hồi tháng 6.

Samsung cho biết thay đổi nhân sự tại Samsung SDS America hoàn toàn xuất phát từ việc chuyển trụ sở khu vực Bắc Mỹ và không liên quan đến hoạt động sa thải hay tái cơ cấu doanh nghiệp.