Dự báo lãi quý bằng 3 năm cộng lại, cổ phiếu Samsung vẫn lao dốc

Dù lợi nhuận hoạt động quý II dự kiến tăng gấp 19 lần nhờ cơn sốt chip nhớ AI, song cổ phiếu Samsung vẫn lao dốc mạnh do giới đầu tư lo ngại đà tăng trưởng hạ nhiệt.

Báo cáo doanh thu dự kiến của Samsung cho thấy nhu cầu vượt bậc về chip nhớ AI. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Samsung Electronics ước tính doanh thu quý II tăng 129% so với cùng kỳ, lên mức 171.000 tỷ won.

Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động trong kỳ dự kiến đạt 89.400 tỷ won (khoảng 58,4 tỷ USD ), tăng gấp 19 lần so với mức 4.700 tỷ won của cùng kỳ năm ngoái và cao hơn dự báo 87.300 tỷ won từ LSEG SmartEstimate. Con số này thậm chí cũng vượt qua tổng lợi nhuận của 3 năm trước đó cộng lại.

Bất chấp kết quả kinh doanh bùng nổ, cổ phiếu Samsung vẫn lao dốc tới 10,1% trước khi đóng cửa ở mức giảm 6,9% trong phiên giao dịch ngày 7/7. Đà sụt giảm cổ phiếu "thổi bay" hơn 80 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường của hãng.

Thực tế, cùng lúc này, cổ phiếu của đối thủ cạnh tranh SK Hynix cũng giảm 6%, kéo chỉ số Kospi của thị trường chứng khoán Hàn Quốc giảm 4,9%.

Giới phân tích nhận định đợt bán tháo hiện nay phản ánh kỳ vọng quá cao của thị trường trước đây, đi kèm tâm lý lo ngại tiến độ đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI có thể chững lại, qua đó trực tiếp làm suy giảm nhu cầu chip.

Ông Albert Yong - Giám đốc quản lý tại Petra Capital Management, một cổ đông của Samsung - giải thích kết quả kinh doanh mạnh mẽ của hãng vốn đã được dự báo và phản ánh phần lớn vào giá từ trước. "Nhà đầu tư vẫn lo ngại về tính bền vững của làn sóng AI, cũng như nguy cơ các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ chậm thanh toán cho hạ tầng dữ liệu", ông nhìn nhận.

Trong quý vừa qua, giá chip nhớ liên tục leo thang khi chi tiêu cho AI lan rộng từ bộ nhớ băng thông cao (HBM) sang các dòng sản phẩm DRAM và NAND truyền thống. Báo cáo từ Citi Research chỉ ra giá bán bình quân của DRAM tăng 44% và NAND tăng 53% so với quý trước. Tuy nhiên, doanh thu thực tế của Samsung có thể sẽ không cao như kỳ vọng.

Đà tăng trưởng của Samsung Electronics song hành với đối thủ cạnh tranh SK Hynix nhờ đón đầu nhu cầu chip nhớ AI toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, lợi nhuận của gã khổng lồ Hàn Quốc dự kiến bứt phá mạnh mẽ ngay cả khi doanh nghiệp đã trích lập một quỹ thưởng lớn cho nhân viên mảng bán dẫn theo thỏa thuận lương hồi tháng 5. Các chuyên gia đánh giá nếu không tính khoản chi phí phân bổ này, lợi nhuận hoạt động của hãng hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 100.000 tỷ won.

Dù mảng sản xuất chip nhớ duy trì phong độ cao, bộ phận đúc chip (foundry) và chip logic (LSI) của tập đoàn dự kiến chịu khoản lỗ lớn hơn do gánh nặng chi phí tiền thưởng. Doanh nghiệp dự kiến công bố báo cáo tài chính chi tiết với kết quả của từng bộ phận vào ngày 30/7.

Nhìn về dài hạn, rủi ro lớn nhất đối với cổ phiếu Samsung và toàn ngành bán dẫn vẫn là kịch bản các đại gia công nghệ như Meta, Microsoft, Amazon hay Alphabet giảm rót vốn đầu tư. Việc các tập đoàn này phải vay nợ lớn để tài trợ cho hạ tầng công nghệ trong khi khả năng sinh lời chưa rõ ràng đang khiến thị trường thận trọng.

Trước đó, Morgan Stanley từng cảnh báo sự suy yếu của nhóm cổ phiếu bán dẫn sẽ tiếp diễn do các nhà đầu tư đang chuẩn bị đón nhận các biện pháp kỷ luật vốn nghiêm ngặt hơn từ những nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Việc SK Hynix chuẩn bị chào bán cổ phiếu tại Mỹ sắp tới sẽ là bài kiểm tra đối với niềm tin của giới đầu tư vào lĩnh vực này.