Cam kết của Nvidia, Samsung với Hà Nội

Từ FPT cho đến các tập đoàn quốc tế như Nvidia, Samsung, Sumitomo đều cam kết đồng hành với Hà Nội qua đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 ghi nhận sự tham dự của nhiều tập đoàn công nghệ, tổ chức xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp FDI lớn đang hoạt động tại Việt Nam.

Điểm chung trong các phát biểu là đánh giá Hà Nội đang đứng trước cơ hội bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng về nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và cơ chế chính sách ngày càng hoàn thiện. Cùng với đó là những cam kết đồng hành lâu dài từ phía doanh nghiệp.

FPT: Đồng hành phát triển nguồn nhân lực số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khẳng định tập đoàn sẽ đồng hành cùng Hà Nội hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tri thức làm động lực phát triển. Theo ông, để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội cần ưu tiên đầu tư cho nguồn nhân lực số và xây dựng hệ sinh thái công nghệ đủ sức cạnh tranh trong khu vực.

FPT mong muốn phối hợp với thành phố xây dựng khung năng lực số, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và phổ cập kỹ năng số cho người dân, tạo nền tảng để hình thành lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết Hà Nội đang cho thấy vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chiến lược. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề xuất phát triển Công viên Công nghệ số Tây Tựu thành hệ sinh thái tích hợp giữa học tập, nghiên cứu và thực nghiệm các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và Internet vạn vật (IoT), qua đó thu hút chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và nhân tài trong, ngoài nước.

Khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với Thủ đô, ông Trương Gia Bình cho biết FPT sẽ huy động tối đa nguồn lực về công nghệ, nhân lực và trí tuệ để góp phần đưa quy hoạch vào thực tiễn, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số của cả nước.

Nvidia: Hỗ trợ Hà Nội thành trung tâm AI hàng đầu

Ông Steven Trương, Phó chủ tịch toàn cầu Nvidia, cho rằng Hà Nội đang đứng trước cơ hội trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động của châu Á trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời có tiềm năng vươn lên thành một trong những thủ đô AI hàng đầu thế giới.

Nvidia tự hào đồng hành cùng Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ. Tập đoàn đặt mục tiêu xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nvidia Việt Nam (VRDC) tại Hà Nội trở thành trung tâm kỹ thuật AI đẳng cấp thế giới, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ông Steven Trương, Phó chủ tịch toàn cầu của Nvidia. Ảnh: Quang Thái/Hà Nội Mới.

Bên cạnh đầu tư phát triển công nghệ, Nvidia sẽ tiếp tục hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để đào tạo đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia AI.

Cùng với Chính phủ, chính quyền Thủ đô, các trường đại học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Nvidia mong muốn chung tay xây dựng một Hà Nội AI-native - nơi tương lai không chỉ được định hình bởi những công trình mới, mà còn bởi trí tuệ được kiến tạo, nhân tài được nuôi dưỡng và những cơ hội được tạo ra cho mỗi người dân.

Samsung: Đầu tư cho nhân lực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo

Ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết Hà Nội hiện là một trong những địa bàn đầu tư quan trọng của tập đoàn.

Tổng giám đốc Samsung Việt Nam nhấn mạnh từ năm 2026, Samsung sẽ tập trung hơn nữa vào việc đổi mới sáng tạo bền vững, có khả năng thích ứng với môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng, trong đó trí tuệ nhân tạo sẽ giữ vai trò trung tâm.

Ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam. Ảnh: Quang Thái/Hà Nội Mới.

"Samsung không chỉ mong muốn tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất và nhà xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam mà còn nỗ lực trở thành doanh nghiệp được tin cậy nhất trong đào tạo nhân tài công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong tương lai", ông Na Ki Hong khẳng định.

Theo Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, với kinh nghiệm toàn cầu, năng lực công nghệ và niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam, Samsung sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong hành trình xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại trong thế kỷ XXI.

Sumitomo: Tiếp tục đầu tư dài hạn, phát triển đô thị thông minh tại Hà Nội

Ông Manabu Hamamoto, Tổng giám đốc Kinh doanh chiến lược Phát triển đô thị toàn cầu của Tập đoàn Sumitomo, cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài với Hà Nội thông qua các dự án quy mô lớn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.

Ông Manabu Hamamoto, Tổng giám đốc Kinh doanh chiến lược Phát triển đô thị toàn cầu của Tập đoàn Sumitomo. Ảnh: Viết Thành/Hà Nội Mới.

Theo ông, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm cùng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch là nền tảng để các nhà đầu tư quốc tế yên tâm mở rộng hoạt động và gắn bó lâu dài với thành phố.

Đại diện Sumitomo cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy nhanh triển khai Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, đưa các công nghệ hiện đại, giải pháp phát triển xanh và kinh nghiệm quản trị đô thị của Nhật Bản vào thực tiễn, góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Ông Manabu Hamamoto cũng đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền Hà Nội trong tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục đầu tư và tạo điều kiện để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Theo ông, một tầm nhìn phát triển rõ ràng cùng cơ chế quản trị minh bạch sẽ tiếp tục củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với Hà Nội trong nhiều thập niên tới.

Tập đoàn Sumitomo hiện hoạt động tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 80.000 cán bộ, nhân viên. Tại Việt Nam, doanh nghiệp đã đồng hành gần 70 năm trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, khu công nghiệp, thương mại và phát triển đô thị.

Riêng tại Hà Nội, Sumitomo là nhà đầu tư phát triển Khu công nghiệp Thăng Long từ năm 1997. Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút khoảng 3 tỷ USD vốn đầu tư lũy kế, tạo việc làm cho khoảng 60.000 lao động, trở thành một trong những mô hình hợp tác kinh tế thành công giữa Việt Nam và Nhật Bản.

JETRO: Tiếp tục là cầu nối giữa doanh nghiệp Nhật Bản với Hà Nội

Ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội, cho biết Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường hấp dẫn nhất đối với doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo khảo sát năm 2025 của JETRO, gần 68% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam dự kiến có lãi và 57% có kế hoạch mở rộng đầu tư, đưa Việt Nam dẫn đầu ASEAN hai năm liên tiếp về tỷ lệ doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động.

Ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng/Hà Nội Mới.

Thời gian tới, JETRO cam kết tập trung vào 3 nhóm hoạt động nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Thứ nhất là kết nối doanh nghiệp Nhật Bản với các startup đổi mới sáng tạo của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đầu tư và phát triển sản phẩm mới.

Thứ hai là hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tăng tỷ lệ nội địa hóa, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp Việt Nam, qua đó giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hợp tác đào tạo, tận dụng đội ngũ lao động Việt Nam đã tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản.

Đối với Hà Nội, ông Ozasa Haruhiko bày tỏ kỳ vọng thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Ozasa Haruhiko nhấn mạnh JETRO sẽ tiếp tục là cầu nối giữa doanh nghiệp Nhật Bản với Hà Nội, góp phần thúc đẩy liên kết đầu tư, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư của thành phố, Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.