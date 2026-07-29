Công ty từng vượt mặt Samsung kinh doanh ra sao?

Dù kết quả kinh doanh quý II/2026 của SK Hynix tăng hơn 500%, giới đầu tư vẫn lo ngại làn sóng bùng nổ của lĩnh vực AI đang chững lại.

Lợi nhuận quý II/2026 của SK Hynix tăng 557% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của nhà đầu tư. Ảnh: Reuters.

Ngày 29/7, SK Hynix đã công bố kết quả kinh doanh, với lợi nhuận quý II/2026 tăng 557% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn kỳ vọng của thị trường, qua đó làm gia tăng lo ngại rằng làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), động lực thúc đẩy ngành bán dẫn trong thời gian qua, có thể đang chậm lại, theo Bloomberg.

Cụ thể, SK Hynix ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý II đạt 60.500 tỷ won (khoảng 42 tỷ USD ), tăng từ 9.200 tỷ won (khoảng 6,4 tỷ USD ) cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn mức dự báo 64.000 tỷ won (khoảng 44,4 tỷ USD ) của LSEG SmartEstimate.

Trong khi đó, doanh thu quý tăng 257%, đạt 79.300 tỷ won (khoảng 55,1 tỷ USD ) nhưng cũng thấp hơn mức dự báo 84.000 tỷ won (khoảng 58,3 tỷ USD ).

Các nhà phân tích cho rằng việc kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng chủ yếu phản ánh tiến độ giao chip HBM4 chậm hơn dự kiến, khiến một phần doanh thu chưa được ghi nhận trong quý.

Trong khi đó, lợi nhuận ròng của công ty này vẫn tăng hơn 13 lần, lên 93.900 tỷ won (khoảng 65,2 tỷ USD ), nhờ ghi nhận khoản lãi 63.300 tỷ won (khoảng 43,9 tỷ USD ) từ các danh mục đầu tư. Tuy nhiên, công ty không công bố thêm chi tiết về khoản lãi này.

Theo các nhà phân tích, SK Hynix đã ghi nhận khoản lãi đầu tư tích lũy sau khi hoàn tất việc bán cổ phần tại Kioxia, nhà sản xuất chip nhớ NAND của Nhật Bản vào tháng trước. SK Hynix đã đầu tư khoảng 4.000 tỷ won (khoảng 2,8 tỷ USD ) vào Kioxia từ năm 2018 thông qua một liên danh do Bain Capital dẫn đầu, gồm các nhà đầu tư đến từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Khoản đầu tư được thực hiện thông qua 2 công ty có mục đích đặc biệt (SPV).

SK Hynix, doanh nghiệp đã vượt Samsung Electronics để dẫn đầu thị trường chip nhớ AI đang tăng trưởng "nóng", đã mất hơn 500 tỷ USD giá trị vốn hóa kể từ tháng 6, khi nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ liệu làn sóng chi tiêu cho AI có đủ để biện minh cho mức định giá rất cao của ngành. Bên cạnh đó, khoản nợ ngày càng tăng của các công ty công nghệ cũng làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường.

Việc các doanh nghiệp như SK Hynix sử dụng đòn bẩy tài chính lớn đã khiến biến động trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng mạnh, khiến khoảng 45% giá trị vốn hóa của công ty bị "thổi bay" chỉ trong khoảng một tháng.

Ông Josh Gilbert, Trưởng bộ phận phân tích khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông tại eToro, nhận định khi là nhà cung cấp đứng đầu thị trường chip nhớ băng thông cao (HBM) dùng cho các bộ xử lý AI của Nvidia, SK Hynix là doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng AI.

"Vì vậy, thị trường sẽ không chỉ nhìn vào các con số lợi nhuận. Điều quan trọng hơn là liệu biên lợi nhuận và triển vọng kinh doanh có đủ để chứng minh cho diễn biến tăng giá mạnh của cổ phiếu trong thời gian qua hay không", ông nói thêm.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng lo ngại chi phí chip tăng mạnh có thể kéo theo nguy cơ nền kinh tế giảm tốc, do giá các thiết bị điện tử tăng lên, buộc các nhà sản xuất phải cắt giảm sản lượng máy tính cá nhân, điện thoại thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác.

Một số công ty chứng khoán, trong đó có Mirae Asset Securities, đã hạ dự báo lợi nhuận quý II của SK Hynix trong những tuần gần đây, với lý do tốc độ tăng của giá bán bình quân (ASP) chip nhớ đã chậm lại.

Ở chiều ngược lại, các nhà sản xuất chip cho rằng nhu cầu sẽ tiếp tục vượt nguồn cung trong dài hạn. Họ cho biết các khách hàng lớn, đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, đang liên tục tăng đơn đặt hàng chip nhớ, giúp cả sản lượng tiêu thụ và biên lợi nhuận cải thiện.

Trước đó, Tổng giám đốc SK Hynix Kwak Noh-Jung nói với Bloomberg rằng tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng chip nhớ, vốn đang gây áp lực lên các nhà sản xuất máy tính, ôtô và thiết bị điện tử, nhiều khả năng sẽ kéo dài ít nhất đến sau năm 2030.

Hiện tại, SK Hynix cùng với Samsung Electronics và Micron Technology đang thống trị nguồn cung chip nhớ toàn cầu. Trong những năm gần đây, cả 3 doanh nghiệp đã chuyển dịch đáng kể năng lực sản xuất sang chip nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ các bộ tăng tốc AI của Nvidia, khiến nguồn cung chip nhớ truyền thống trở nên khan hiếm hơn.

Tuần trước, SK Group đã ký thỏa thuận hợp tác với Nvidia, bao gồm hàng loạt giao dịch mà hai bên cho biết có tổng giá trị hơn 500 tỷ USD . Theo CEO Nvidia Jensen Huang, con số này bao gồm cả khoản chi của Nvidia để mua chip nhớ từ SK Hynix, cũng như các thương vụ mua siêu máy tính.