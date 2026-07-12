CEO SK Hynix đưa dự báo 'đáng sợ' về năm 2027

Giám đốc điều hành SK Hynix cảnh báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ cho AI sẽ kéo dài qua năm 2027 và có thể vượt quá khả năng cung ứng đến sau năm 2030.

Năm 2027 dự báo là năm thiếu hụt nguồn cung chip nhớ trầm trọng nhất lịch sử ngành bán dẫn. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Giám đốc điều hành SK Hynix Kwak Noh-jung khẳng định: "Chúng tôi dự báo năm 2027 sẽ là năm thiếu hụt nguồn cung chip nhớ trầm trọng nhất lịch sử ngành bán dẫn".

Ông cũng bổ sung rằng nhu cầu từ khách hàng liên tục tăng cao trong khi năng lực sản xuất của hãng có giới hạn. SK Hynix dự báo nhu cầu của đối tác sẽ duy trì ở mức cao hơn khả năng cung ứng ngay cả sau năm 2030, song hãng cam kết đang cố gắng để giải quyết bài toán này.

Phát biểu của ông Kwak được đưa ra ngay sau màn chào sân ấn tượng của hãng chip Hàn Quốc trên sàn chứng khoán Mỹ. Doanh nghiệp này đã trở thành mắt xích cốt lõi trong chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo nhờ dẫn đầu trong việc phát triển chip nhớ HBM - linh kiện không thể thiếu trong các bộ xử lý của Nvidia. Cổ phiếu SK Hynix đã tăng 13,3% lên mức 168,85 USD trên sàn Nasdaq trong phiên chiều Thứ 6.

Đối với các kế hoạch mở rộng địa bàn kinh doanh, ông Kwak tiết lộ Mỹ vẫn là một trong những ứng viên tiềm năng để xây dựng nhà máy sản xuất tấm silicon (wafer), dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Doanh nghiệp sẽ ưu tiên những địa điểm đảm bảo đủ quỹ đất, nguồn điện, nước và lực lượng lao động lành nghề với chi phí cạnh tranh. Bên cạnh đó, các khu vực tại Mỹ, Nhật Bản và Đông Nam Á đều đang được cân nhắc đánh giá.

Ngoài việc mở rộng ra nước ngoài, các nhà máy chủ lực của SK Hynix đặt tại Icheon và Cheongju, đồng thời hãng đang xây dựng một tổ hợp lớn tại thành phố Yongin. Cả SK Hynix và Samsung Electronics đều tham gia vào kế hoạch của chính phủ Hàn Quốc nhằm nhân đôi sản lượng chip nhớ trong vòng 5 năm tới, bao gồm khoản đầu tư 400.000 tỷ won (khoảng 266 tỷ USD ) cho mỗi hãng tại phía tây nam đất nước.

Kế hoạch mở rộng quy mô lớn này làm dấy lên một số lo ngại từ giới đầu tư về rủi ro nếu thị trường gặp biến động. Tại Mỹ, doanh nghiệp này đang chi khoảng 4 tỷ USD để xây dựng nhà máy đóng gói chip tiên tiến ở Indiana, đồng thời đầu tư 10 tỷ USD phát triển một công ty chuyên cung cấp các giải pháp vận hành bằng AI nhằm tìm kiếm các động cơ tăng trưởng mới.

Dù có những hoài nghi về việc chu kỳ đầu tư AI sắp đạt đỉnh do Apple muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang Trung Quốc và Meta tìm cách thương mại hóa nguồn năng lượng dư thừa, giới phân tích vẫn tin rằng nguồn cung vẫn tụt hậu so với nhu cầu. Tháng trước, CEO Nvidia Jensen Huang khẳng định tình trạng khan hiếm chip nhớ HBM cho trí tuệ nhân tạo sẽ kéo dài trong nhiều năm và SK Hynix sẽ tiếp tục là nhà cung ứng lớn nhất của hãng.

Đồng quan điểm, Ngân hàng UBS dự báo ngành DRAM toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng thiếu cung cho đến ít nhất là quý II/2028. Bank of America cũng duy trì góc nhìn lạc quan khi ước tính chi tiêu vốn của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn (hyperscaler) sẽ đạt khoảng 851 tỷ USD trong năm nay và chạm mốc 1.150 tỷ USD vào năm tới.

Niềm tin của thị trường càng được củng cố khi đối thủ Micron công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ USD tại Mỹ đến năm 2035, tăng so với mục tiêu 200 tỷ USD trước đó. Quyết định này đưa ra trước sức mua tăng vọt của kỷ nguyên AI và chính sách tăng cường sản xuất bán dẫn nội địa của Tổng thống Donald Trump.

Nhờ đặt cược sớm vào chip nhớ HBM, hãng công nghệ Hàn Quốc trở thành bên hưởng lợi lớn nhất từ cơn sốt công nghệ. Lợi nhuận hoạt động của hãng đạt mức kỷ lục 47.000 tỷ won (khoảng 31 tỷ USD ) vào năm ngoái, gấp đôi năm trước đó. Đà tăng trưởng tiếp tục bứt phá trong năm nay khi quý II dự kiến đạt mức lợi nhuận hoạt động ấn tượng 65.500 tỷ won, theo LSEG SmartEstimate.