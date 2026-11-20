Hoàng Anh Gia Lai dự kiến góp 60 tỷ đồng thành lập công ty con, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

Doanh nghiệp của bầu Đức đặt mục tiêu đạt 20.000 ha cà phê đến năm 2028. Ảnh: HAG.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG) vừa thông qua nghị quyết về việc thành lập công ty con mới có tên Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA, với vốn điều lệ 60 tỷ đồng .

HAGL sẽ góp toàn bộ số vốn này bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ sở hữu 100%. Công ty mới có trụ sở tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn được giao giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của HAGL, được cử làm người đại diện theo ủy quyền và quản lý toàn bộ phần vốn góp của tập đoàn tại công ty con này kể từ ngày 17/11.

Việc thành lập HRA bổ sung một pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp vào hệ sinh thái của HAGL.

Cùng với việc thành lập công ty con mới, HAGL cũng công bố kết quả triển khai và kế hoạch thực hiện lộ trình phát triển 20.000 ha cà phê đến năm 2028.

Theo doanh nghiệp, tính đến ngày 17/11, HAGL đã hoàn tất trồng mới 10.000 ha cà phê trong năm 2026. Trên cơ sở tiến độ này, công ty dự kiến tiếp tục trồng thêm 5.000 ha trong năm 2027, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.050 tỷ đồng .

Như vậy, suất đầu tư dự kiến cho diện tích cà phê mới vào khoảng 610 triệu đồng/ha. HĐQT giao Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và nhân lực để triển khai.

Đáng chú ý, HAGL đang định hướng gắn việc mở rộng diện tích cà phê với các tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững quốc tế. Doanh nghiệp giao Ủy ban ESG giám sát lộ trình này, tập trung vào việc đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), mở rộng diện tích đạt chứng nhận Rainforest Alliance và 4C, đồng thời hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, CTCP Cà phê Hoàng Anh Gia Lai, một công ty con của HAGL, đã được cấp chứng nhận Rainforest Alliance cho diện tích gần 2.100 ha. Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 24/9/2026 đến 23/9/2029, với điều kiện duy trì các yêu cầu đánh giá định kỳ.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, HAGL ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.908 tỷ đồng , tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 470 tỷ đồng , tăng 8,8%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 4.948 tỷ đồng , giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.674 tỷ đồng , tăng 104%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của HAGL đạt gần 29.379 tỷ đồng , tăng 11,4% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức gần 11.788 tỷ đồng , giảm 3,4%.