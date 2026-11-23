Quốc hội yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream bán hàng từ ngày 1/1/2027.

Quốc hội đề nghị cơ quan quản lý phối hợp nền tảng thương mạ điện tử xác thực danh tính người livestream bán hàng. Ảnh: Phương Lâm.

Đây là nội dung được Quốc hội đặt ra tại Nghị quyết về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Trong nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Siết quản lý thuế thương mại điện tử

Cụ thể với lĩnh vực tài chính, Quốc hội yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật về ngân sách Nhà nước, đầu tư công, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, “điểm nghẽn” trong tổ chức thực hiện. Bảo đảm phân bổ vốn kịp thời, sử dụng hiệu quả nguồn lực theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026- 2030.

Thực hiện chấm điểm, công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công; các bộ, ngành, địa phương kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, lấy kết quả giải ngân và hiệu quả thực hiện dự án là một trong các căn cứ bố trí kế hoạch vốn năm 2027.

Quốc hội yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trước ngày 31/12/2027, xử lý dứt điểm tồn đọng, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp.

Đồng thời, Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp nước ngoài. Phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu các chủ quản nền tảng thương mại điện tử thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream bán hàng từ ngày 1/1/2027. Bên cạnh đó là tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, nhận diện đầy đủ người nộp thuế; xây dựng bộ tiêu chí rủi ro, áp dụng công nghệ số,trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu lớn về thương mại điện tử.

Đồng thời, thực hiện quản lý thuế theo mức độ rủi ro, tập trung kiểm tra các đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao; xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện phương thức quản lý thuế mới, giảm chi phí tuân thủ.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý dứt điểm hồ sơ hoàn thuế tồn đọng, bảo đảm hoàn thuế đúng thời hạn; tăng cường phân loại rủi ro, ứng dụng công nghệ, rút ngắn thời gian hoàn thuế.

Chậm nhất quý I/2028, hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, làm sạch mã số thuế. Khẩn trương hoàn thiện cơ chế xử lý nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế đã ngừng hoạt động làm cơ sở đóng mã số thuế, bảo đảm người nộp thuế không bị treo, khóa mã số thuế do lỗi đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế; kiểm soát nội bộ, phòng ngừa và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Về các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Quốc hội yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, bình đẳng, giảm chi phí tuân thủ. Tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất còn hiệu lực; nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp cho năm 2027 trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Hoàn thành kết nối 116 cơ sở dữ liệu trong năm 2027

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Quốc hội yêu cầu khẩn trương ban hành hướng dẫn về khoán chi, xác định sản phẩm đầu ra, cấp kinh phí qua các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro, thử nghiệm có kiểm soát.

Trong năm 2027, hoàn thiện, vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia; rà soát, hoàn thiện khung pháp lý cho các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương; phối hợp hoàn thiện cơ chế huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân cho thương mại hóa công nghệ và theo dõi riêng vốn cam kết, vốn thực góp của doanh nghiệp, đánh giá bằng kết quả ứng dụng và doanh thu thương mại hóa.

Quốc hội cũng yêu cầu trong năm 2027 phải hoàn thành kết nối, khai thác 100% (12/12) cơ sở dữ liệu trọng yếu và 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đến năm 2030, hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Phát triển đồng bộ nhân lực, dữ liệu, hạ tầng tính toán, năng lực nghiên cứu, thử nghiệm và hệ sinh thái doanh nghiệp AI của Việt Nam. Trong năm 2027 và các năm tiếp theo, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, phương pháp kiểm thử và năng lực đánh giá đối với hệ thống AI có rủi ro cao; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tính minh bạch, khả năng lưu vết và trách nhiệm của con người trong toàn bộ vòng đời hệ thống AI.

Đối với ứng dụng AI trong khu vực công, chỉ mở rộng sau khi đã được kiểm chứng phù hợp về độ chính xác, căn cứ pháp lý, an toàn dữ liệu và hiệu quả công việc; người có thẩm quyền phải kiểm tra, quyết định và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm, văn bản do mình ký, kể cả khi sử dụng AI hỗ trợ.

Đồng thời, đẩy mạnh phổ cập kỹ năng AI trong toàn dân; hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận và ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh.