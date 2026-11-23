Trước quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm, Sun Group nêu kế hoạch tham gia các dự án hạ tầng, đô thị, trong khi Intel chú trọng công nghệ cao, bán dẫn và đào tạo nhân lực.

Tại Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc Quan hệ Chính phủ Việt Nam tại Intel (Intel Products Vietnam), cho rằng quy hoạch đã xác định định hướng phát triển dài hạn của thành phố theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với trọng tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Đối với cộng đồng nhà đầu tư, một tầm nhìn nhất quán và dài hạn như vậy góp phần củng cố niềm tin để tiếp tục gắn bó lâu dài với thành phố", bà Hương nhấn mạnh.

Muốn doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao

Bà Hương cho biết Intel bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2006 với vài trăm nhân sự tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, khi khu vực này vẫn trong giai đoạn đầu phát triển.

Đến nay, Intel Products Việt Nam đã trở thành một trong những cơ sở lắp ráp và kiểm định thuộc mạng lưới toàn cầu của Intel, với tổng vốn đầu tư cam kết 4,1 tỷ USD .

Theo đại diện Intel, gần 1.000 kỹ sư, chuyên gia và nhà quản lý người Việt đã trưởng thành trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Hàng trăm nhà cung cấp trong nước cũng đã tham gia chuỗi giá trị của Intel.

Bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc Quan hệ Chính phủ Việt Nam tại Intel (Intel Products Vietnam). Ảnh: Hoài Bảo.

Đề cập đến quy hoạch mới, bà Hương cho biết định hướng phát triển Cực đổi mới sáng tạo phía đông TP.HCM, tập trung vào công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và nghiên cứu phát triển, phù hợp với các lĩnh vực Intel mong muốn đồng hành cùng TP.

Cụ thể, doanh nghiệp muốn góp phần nâng cao vị thế của TP.HCM trong chuỗi bán dẫn toàn cầu, đồng thời mở rộng cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Intel cũng muốn phối hợp với thành phố, các trường đại học và đối tác để phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Doanh nghiệp cũng đề cập định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và các giải pháp phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo bà Hương, tầm nhìn quy hoạch 100 năm vượt xa vòng đời của một dự án hay doanh nghiệp, do đó cần sự tham gia lâu dài của nhiều thành phần trong xã hội.

"20 năm trước, Intel đã đặt niềm tin vào TP.HCM. Hôm nay, trước một tầm nhìn lớn lao, niềm tin ấy càng được củng cố. Intel cam kết là đối tác tin cậy, lâu dài của thành phố", bà Hương nhấn mạnh.

Sun Group muốn tham gia phát triển metro, đại lộ ven sông Sài Gòn

Tại hội nghị, ông Trần Minh Sơn, Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết doanh nghiệp dự kiến tập trung đầu tư vào 5 lĩnh vực tại TP.HCM, gồm hạ tầng chiến lược; văn hóa, thể thao, giải trí; du lịch và dịch vụ chất lượng cao; phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng; hạ tầng xã hội và các công trình cộng đồng.

Trong đó, đối với hạ tầng giao thông, Sun Group mong muốn tham gia phát triển các tuyến đường sắt đô thị, trục đại lộ ven sông Sài Gòn và hệ thống cầu cảng.

Theo ông Sơn, việc phát triển các công trình này nhằm tăng cường kết nối giữa các khu vực trong thành phố cũng như với các địa phương lân cận, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị.

Ở lĩnh vực văn hóa, thể thao và giải trí, doanh nghiệp định hướng đầu tư các tổ hợp quy mô lớn, trong đó xác định Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc là một trong những dự án trọng điểm.

Sun Group cũng mong muốn tham gia tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện thể thao, lễ hội pháo hoa và phát triển các sản phẩm giải trí chất lượng cao.

Đối với lĩnh vực du lịch, tập đoàn dự kiến phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ cao cấp nhằm thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đề cập kế hoạch phát triển các khu đô thị hiện đại, đồng bộ, gắn với giao thông công cộng.

Ông Trần Minh Sơn, Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group. Ảnh: Hoài Bảo.

Ngoài các dự án thương mại, Sun Group cho biết sẽ dành nguồn lực cho những công trình phục vụ cộng đồng như công viên, quảng trường, không gian sinh hoạt công cộng và các dự án chỉnh trang đô thị.

"Chúng tôi cam kết đồng hành cùng TP với triết lý rằng giá trị cuối cùng của mọi quy hoạch, mọi dự án phải được đo bằng những thay đổi tích cực trong đời sống người dân, để mỗi người dân đều được thụ hưởng", ông nói.

Đại diện Sun Group cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan quản lý, đặc biệt là chính quyền TP.HCM, để doanh nghiệp có điều kiện tập trung nguồn lực triển khai các kế hoạch đầu tư trong giai đoạn mới.