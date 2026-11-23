Tầm nhìn 100 năm được chia thành ba mốc. Mỗi mốc đặt TP.HCM vào một tầm ảnh hưởng rộng hơn: Đông Nam Á, châu Á, rồi toàn cầu.

Mục tiêu đến năm 20302030Nổi trội trong khu vực Đông Nam Á Mục tiêu đến năm 20452045Trung tâm của châu Á Đến năm 2075 và xa hơn2075Đô thị toàn cầu