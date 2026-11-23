Bản thiết kế tương laiTP.HCM với tầm nhìn 100 năm
TP.HCM mở rộng không gian ra sao tới năm 2075 và bạn đang ở đâu trong 10 vùng phát triển? Tất cả dữ liệu Quy hoạch tổng thể mới nhất được hệ thống hóa trong bản đồ dưới đây.
Siêu đô thị Đa cực,Đa trung tâm, Đa tầng
TP.HCM chuyển từ cấu trúc cộng gộp sau hợp nhất sang mô hình mới, vận hành bởi bộ khung bốn lớp.
168 đơn vị hành chính
Toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM, 6.772,59 km²: 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo, cùng phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của Thành phố.
Phường, xã của bạnthuộc vùng nào?
Hoặc bấm chọn trực tiếp trên bản đồ.
Dân số các vùng được quản lý linh hoạt, biên độ điều chỉnh tăng hoặc giảm tối đa 5% trên tổng dân số dự báo toàn Thành phố, để chủ động điều phối theo tiến độ các dự án TOD và hạ tầng trọng điểm.
Ranh vùng được dựng theo ranh phường, xã hiện hành, đối chiếu sơ đồ 10 vùng trong tài liệu tư vấn; mang tính minh họa, không dùng để xác định ranh quy hoạch.
Tính chất đô thị
Đô thị đặc biệt, có tầm vóc của một siêu đô thị quốc tế.
Là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, hạt nhân của các vùng động lực phía Nam; có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Đô thị đặc biệt, hạt nhân của các vùng động lực phía Nam; vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Trung tâm lớn về sản xuất công nghiệp, công nghệ, tài chính, thương mại, logistics và hàng hải; tiên phong, dẫn dắt đổi mới sáng tạo; cửa ngõ giao lưu quốc tế của quốc gia.
Trung tâm thu hút nhân tài, chuyên gia quốc tế; cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch và văn hóa mang tầm khu vực ASEAN và châu Á.
TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, đáng sống, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới
Tầm nhìn 100 năm được chia thành ba mốc. Mỗi mốc đặt TP.HCM vào một tầm ảnh hưởng rộng hơn: Đông Nam Á, châu Á, rồi toàn cầu.
Chỉ tiêuphát triển
Sáu mốc, từ 2030 đến tầm nhìn 2075. Cuộn hoặc chọn năm để xem.Chạm vào năm để xem.
Dân số gồm thường trú, tạm trú trên 6 tháng và quy đổi. Giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng GRDP tối thiểu 10,5%/năm. GRDP bình quân đầu người tính theo giá hiện hành, dân số thường trú. Ô xám là mốc đồ án chưa nêu chỉ tiêu.
Năm khâu đột pháchiến lược
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào các yếu tố đầu vào truyền thống sang dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đô thị vị nhân sinh, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, chất lượng sống và thích ứng biến đổi khí hậu.Đột phá Tầm nhìn 100 năm
Tập trung vào 4 nhóm động lực: đổi mới sáng tạo cốt lõi; công nghệ đột phá và trung tâm dữ liệu; hạ tầng chiến lược; chất lượng sống và dịch vụ hiện đại.Đột phá Tái cấu trúc Kinh tế - Xã hội
Tổ chức lại không gian theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng. Trọng tâm là hình thành các cụm ngành mũi nhọn, gắn với doanh nghiệp nòng cốt; thiết lập các khu đặc thù với cơ chế ưu đãi riêng, khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).Đột phá Quy hoạch Đô thị và Không gian
Xây dựng đô thị đặc biệt với thể chế linh hoạt và vượt trội; phát triển trái phiếu đô thị, quỹ đầu tư chiến lược, cơ chế thu hồi giá trị đất, PPP mở rộng.Đột phá về Ưu đãi và Quản trị
Tăng tốc hạ tầng giao thông đa phương thức, gồm cao tốc, đường sắt liên vùng, đường sắt đô thị kết nối các cảng biển cửa ngõ; hạ tầng chống ngập theo mô hình "thành phố bọt biển" và hạ tầng số/AI.Đột phá về Hạ tầng
Năm khâu đột phá chuyển TP.HCM từ tăng trưởng dựa vào đầu vào truyền thống sang mô hình dẫn dắt bởi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng sống.
Chuyển từ vốn, đất đai và lao động sang năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ giá trị cao
Tập trung bốn trụ cột: công nghệ đột phá, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược và dịch vụ đô thị.
Phát huy hiệu quả hạ tầng khung, nâng cao năng suất.
Chuyển mạnh sang kinh tế tri thức.
Duy trì tăng trưởng bền vững, hướng tới đô thị toàn cầu.
Bứt phá hạ tầngkết nối
Hệ thống cửa ngõ TP.HCM được tổ chức đa phương thức, gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy và hàng hải; vừa bảo đảm kết nối vùng, quốc gia và quốc tế, vừa tạo dựng hình ảnh đặc trưng của Thành phố.
Sân bay chuyên dụng: Đất Đỏ, Gò Găng (trực thăng, UAV, phục vụ kinh tế tầm thấp) và Dầu Tiếng.
Không gianđa tầng
Ba lớp ngầm dưới mặt đất và hai lớp không gian trên cao.
Không gian tầm cao
Quản lý, khai thác theo quy định về hàng không dân dụng, quốc phòng, an ninh.
Không gian tầm thấp
Phục vụ UAV/drone; bố trí bãi cất, hạ cánh, trạm sạc và năng lượng, trung tâm điều hành bay, hậu cần cùng mạng thông tin trên cao, hệ thống quản lý giám sát bay.
Tầng nông
Phù hợp sử dụng đất mặt đất, ưu tiên khu vực giá trị cao; kết nối hạ tầng mặt đất và tầng sâu.
Tầng sâu
Tổ chức các công trình, hạ tầng phục vụ phát triển đô thị.
Tầng rất sâu
Ưu tiên hạ tầng kỹ thuật cần cách ly cao: đường điện cao thế, tuyến thoát nước, công trình kỹ thuật quy mô lớn.
Chất lượng sống
Tám chỉ tiêu đo đời sống hằng ngày của người dân trong đồ án.
Dân số được cấp nước sạch.
Tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải toàn thành phố.
Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Tổng diện tích 19.000 - 20.000 ha.
Diện tích nhà ở bình quân mỗi người.
Giường bệnh trên 10.000 dân.
Đảm nhận nhu cầu đi lại: 35-50% năm 2030, 50-60% năm 2035, đạt 65% giai đoạn 2045-2050.
Dài 961 km, kết hợp 450 km LRT/Tramway.
Nghị quyết số 123/2026/NQ-HĐND ngày 30/10/2026 của HĐND TP.HCM về thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 của Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt quy hoạch này.
Ranh phường, xã theo dữ liệu hành chính hiện hành; nền OSM. Các lớp cực, trung tâm, liên kết và vùng là sơ đồ định hướng dựng theo tài liệu tư vấn quy hoạch.
Tri Thức - Znews