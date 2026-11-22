Quy hoạch tổng thể TP.HCM đến năm 2050 xác định nhiều trục giao thông tốc độ cao, các tuyến vành đai, cầu, hầm vượt sông, vượt biển kết nối các khu vực của siêu đô thị.

Tại Quyết định 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, UBND TP.HCM xác định phát triển mạng lưới đường bộ đồng bộ với cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm.

Hệ thống giao thông kết hợp các tuyến cao tốc, vành đai, trục hướng tâm, trục liên khu vực và mạng lưới đường đô thị, bảo đảm kết nối giữa các khu vực của thành phố và với các địa phương trong vùng.

Ba trục giao thông đô thị tốc độ cao, 9 trục giao thông liên khu vực

Đáng chú ý, TP.HCM quy hoạch 3 trục chính đô thị lưu thông tốc độ cao (trên cao kết hợp đi ngầm), quy mô tối thiểu 4 làn xe.

Cụ thể, trục Bắc - Nam 1 đi qua Quốc lộ 13 - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Thị Minh Khai - Thủ Thiêm - Cần Giờ, kết nối cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Trục Bắc - Nam 2 đi từ cao tốc TP.HCM - Mộc Bài qua khu vực trung tâm ra Quốc lộ 1. Trục Đông - Tây đi qua Phạm Văn Đồng - Tân Sơn Nhất - Lạc Long Quân - Quốc lộ 1.

Các trục chính đô thị tốc độ cao được tổ chức nhằm kết nối các khu vực trung tâm, các cực động lực và khu đô thị mới, đồng thời giảm áp lực cho khu vực trung tâm hiện hữu.

TP.HCM sẽ bổ sung các trục giao thông liên khu vực: Trục Tây Ninh - Củ Chi - Bến Cát - Thành phố mới - Tân Uyên - Đồng Nai; Đường trục đô thị mới Tây Ninh - Củ Chi - trung tâm TP.HCM; Vành đai liên vùng Bắc Bình Dương; Trục vòng cung Củ Chi - Bến Cát - Tân Uyên; Trục xuyên tâm chéo Củ Chi - Thủ Dầu Một - Tân Uyên; Trục logistics Gò Gia - Cái Mép - Vành đai 4; Trục Vành đai 3 - Phú Mỹ - Hồ Tràm (trên cơ sở ĐT.991); Trục Đông Bà Rịa - Tam Long - Quốc lộ 56; Trục ven biển trên cơ sở ĐT.994D kết hợp cầu vượt biển.

Thành phố cũng bổ sung các trục chính kết nối Thủ Đức với Dĩ An, Thuận An; bảo đảm mật độ đường chính tại các khu vực phát triển tập trung như Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo.

Các tuyến đường ven sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và dọc các luồng đường thủy nội địa được định hướng nâng cấp, xây dựng mới, gắn với phát triển cảnh quan, du lịch và đô thị ven sông.

Nghiên cứu thêm 4 tuyến vành đai

Về hệ thống đường cao tốc, TP.HCM định hướng đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện các tuyến, đoạn tuyến trên địa bàn và kết nối trực tiếp với thành phố theo quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ và các quyết định điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các tuyến gồm cao tốc Bắc - Nam phía Đông (CT.01), Bắc - Nam phía Tây (CT.02), Biên Hòa - Vũng Tàu (CT.28), TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (CT.29), TP.HCM - Chơn Thành - Hoa Lư (CT.30), TP.HCM - Mộc Bài (CT.31), TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau (CT.33), Vành đai 3 (CT.40) và Vành đai 4 (CT.41).

Tuyến Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thành phố nghiên cứu tuyến cao tốc mới trên cơ sở nâng cấp Quốc lộ 51C, hình thành thêm một hướng trục Bắc - Nam từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu, kết nối Quốc lộ 1 và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Đối với hệ thống quốc lộ, thành phố định hướng cải tạo, nâng cấp các đoạn tuyến Quốc lộ 1, 13, 13B, 22, 50, 51, 55, 56, 56B, đường Hồ Chí Minh và đường bộ ven biển.

Đáng chú ý, TP.HCM nghiên cứu các tuyến vành đai trung gian 2,5; 3,5; 4,5 và Vành đai 5 kết nối các địa phương trong vùng và liên vùng với duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Thành phố cũng định hướng phát triển các tuyến đường dẫn, đường trục tăng cường kết nối với hệ thống đường quốc gia, gồm đường dẫn các cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương, TP.HCM - Chơn Thành - Hoa Lư, TP.HCM - Mộc Bài (kéo dài đến Vành đai 2), đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu...

Đồng thời, bố trí đường song hành hai bên các trục cao tốc, vành đai đô thị, bảo đảm kết nối hai chiều, khai thác hiệu quả quỹ đất và hỗ trợ phát triển đô thị hai bên tuyến.

Phát triển hệ thống cầu, hầm và giao thông ngầm

Về hệ thống cầu, hầm vượt sông, TP.HCM định hướng xây dựng mới, bổ sung các cầu kết nối qua sông Đồng Nai, đặc biệt tại khu vực Dĩ An - Biên Hòa; bổ sung hệ thống cầu qua sông Sài Gòn, tăng cường kết nối hai bờ tại khu vực Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát.

Quy hoạch cũng xác định cầu hoặc hầm kết nối đảo Gò Gia; cầu hoặc hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

TP.HCM sẽ xây dựng các nút giao thông khác mức tại những giao lộ dự báo có mật độ lưu thông cao, phân luồng phức tạp; điều chỉnh các nút giao thông hiện hữu theo hướng tạo thuận lợi cho người sử dụng, nâng cao hiệu quả của nút giao.

Theo quy hoạch, thành phố nghiên cứu các trục giao thông ngầm tại khu vực trung tâm, tuyến dọc sông Sài Gòn, khu vực ga Bến Thành - đường Hàm Nghi, bến Bạch Đằng - đường Tôn Đức Thắng, khu vực kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; kết nối nhà ga đường sắt đô thị với không gian thương mại ngầm.

Tại khu vực đô thị trung tâm, thành phố ưu tiên giải pháp hầm vượt sông để tiết kiệm quỹ đất và bảo vệ cảnh quan.

Thành phố cũng từng bước hình thành các vùng phát thải thấp tại khu vực có mật độ giao thông cao; phát triển hệ thống giao thông thông minh, dịch vụ di chuyển tích hợp; ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, khai thác hệ thống giao thông.

Đối với hệ thống bến xe, thành phố định hướng chuyển đổi các bến xe Miền Đông mới, Miền Tây mới, Xuyên Á, An Sương, Củ Chi... thành các đầu mối giao thông đa phương thức kết hợp phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

TP.HCM sẽ xây dựng bến xe Bình Dương mới gắn với TOD; bố trí các bến xe khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu tại các cửa ngõ trên Quốc lộ 51, 55, 56.

Hệ thống bến xe khách liên tỉnh mới được xây dựng kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị, bến xe buýt, bãi đỗ xe trung chuyển, tạo thành các trung tâm trung chuyển hành khách đa phương thức.

Tân Sơn Nhất công suất 50 triệu khách/năm vào năm 2030

Theo Quy hoạch tổng thể TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt cấp 4E, công suất thiết kế khoảng 50 triệu hành khách/năm vào năm 2030; phấn đấu đến năm 2050 là một trong hai trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế lớn nhất cả nước.

Cảng hàng không Côn Đảo đạt cấp 4E, đến năm 2050 nâng công suất thiết kế lên 5 triệu hành khách/năm, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc và yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Thành phố cũng định hướng bố trí các sân đỗ trực thăng, điểm cất, hạ cánh phương tiện bay không người lái tại các khu vực, công trình phù hợp.

Đối với cảng hàng không trong khu vực có liên quan, quy hoạch xác định Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có công suất khoảng 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Đến năm 2035, năng lực khai thác khoảng 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Về hệ thống sân bay chuyên dụng, quy hoạch xác định sân bay Đất Đỏ (cấp 4C, lưỡng dụng); sân bay Gò Găng (phục vụ trực thăng, phương tiện bay không người lái, kinh tế tầm thấp và một số hoạt động kinh tế - xã hội khác); sân bay chuyên dụng khu vực Dầu Tiếng.

Gần 1.000 km metro vào năm 2050 TP.HCM xác định phát triển hệ thống đường sắt đô thị theo hướng hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn có tính liên kết vùng, lấy đường sắt đô thị làm cấu trúc xương sống của hệ thống vận tải hành khách, đồng thời trở thành công cụ định hướng tổ chức không gian đô thị, thúc đẩy phát triển theo mô hình TOD. Đến năm 2050, thành phố định hướng hoàn thành mạng lưới gồm 18 tuyến metro (MRT) với tổng chiều dài khoảng 960 km và mạng lưới đường sắt nhẹ, xe điện (LRT/Tramway) dài khoảng 450 km. Hệ thống đường sắt đô thị được tích hợp với mạng lưới xe buýt trung chuyển, các bến xe, trung tâm logistics và các đầu mối giao thông vùng, tạo thành hệ thống giao thông công cộng đa tầng.