TP.HCM quy hoạch siêu đô thị hơn 27 triệu dân năm 2050

HĐND TP.HCM thông qua Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, với mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm, dân số dự báo hơn 27 triệu người năm 2050.

Ngày 30/10, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Sau khi HĐND TP.HCM thông qua, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ thực hiện phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh điều hành kỳ họp. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Theo nghị quyết, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM với diện tích khoảng 6.772,59 km², gồm 168 đơn vị hành chính (113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo), cùng phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố.

Phạm vi nghiên cứu còn bao gồm các tỉnh, thành phố xung quanh như Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan.

Quy hoạch xác định mục tiêu phát triển TP.HCM thành đô thị toàn cầu hiện đại, thông minh, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trung tâm và không ngừng nâng cao chất lượng sống.

Định hình 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh

Một trong những nội dung trọng tâm của quy hoạch là tổ chức TP.HCM theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm, gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Trong đó, 5 cực động lực là các không gian chiến lược, tập trung những ngành kinh tế chủ lực, có giá trị gia tăng cao, tạo động lực tăng trưởng và lan tỏa phát triển trên phạm vi toàn thành phố và vùng.

Cực thứ nhất là cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế, thuộc không gian trung tâm đô thị lịch sử hiện hữu, phát huy vai trò quản trị, tài chính, thương mại, dịch vụ toàn cầu, văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Cực thứ hai là đổi mới sáng tạo phía Đông, kết nối Thủ Đức, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và cảng hàng không Long Thành, tập trung phát triển công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, nghiên cứu - phát triển và giáo dục đại học.

Về hạ tầng, thành phố định hướng phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức, ưu tiên đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng, giao thông công cộng khối lượng lớn và các tuyến kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, trung tâm logistics.

Cực thứ ba là cực công nghiệp - logistics phía Bắc, phát triển tại khu vực Thủ Dầu Một - Bến Cát - Bàu Bàng và vùng phụ cận, tập trung sản xuất, chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics và trung tâm phân phối vùng.

Cực thứ tư là cảng biển - thương mại tự do - năng lượng, với không gian từ Châu Đức xuống Long Sơn - Phú Mỹ và khu cảng biển Cần Giờ, phát triển cảng biển quốc tế, thương mại tự do, logistics, hàng hải, du lịch và năng lượng.

Cực thứ năm là đô thị, giáo dục, y tế phía Tây, phát triển các khu đô thị đồng bộ, trung tâm đào tạo, y tế chuyên sâu, triển lãm và dịch vụ, góp phần phân bố lại dân cư, việc làm và giảm áp lực cho khu vực lõi.

Bên cạnh đó, quy hoạch xác định 5 trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên. Đối với 10 vùng quản trị phát triển, nghị quyết nêu rõ đây không phải đơn vị hành chính, không làm phát sinh cấp trung gian mà vận hành theo cơ chế điều phối liên ngành, liên địa bàn.

Dự báo hơn 27 triệu dân năm 2050

Theo nghị quyết, quy mô dân số TP.HCM, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng và dân số quy đổi, được dự báo khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 20,5 triệu người năm 2035, 23 triệu người năm 2040, 25 triệu người năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Diện tích đất xây dựng toàn thành phố dự kiến đạt khoảng 280.000-290.000 ha vào năm 2030 và tăng lên khoảng 365.000-390.000 ha vào năm 2050.

Quy mô lao động đến năm 2030 khoảng 8,2 triệu người, năm 2040 khoảng 9,9 triệu người, năm 2045 khoảng 10,7 triệu người và năm 2050 khoảng 11,3 triệu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 65%.

Về mục tiêu phát triển, đến năm 2030, TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10,5-11%/năm, trong đó 10,5%/năm là ngưỡng phấn đấu tối thiểu. GRDP bình quân đầu người năm 2030 theo giá hiện hành đạt tối thiểu 14.500 USD .

Giai đoạn 2031-2035, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm, GRDP bình quân đầu người đến năm 2035 tối thiểu 25.000 USD .

Đến năm 2045, TP.HCM hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 2036-2045, mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm, GRDP bình quân đầu người đến năm 2045 tối thiểu 75.000 USD . Giai đoạn 2046-2050, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 6%/năm.

Trong tầm nhìn đến năm 2075 và xa hơn, TP.HCM hướng tới trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Định hướng đến năm 2075, thành phố duy trì tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 6%/năm, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 100.000 USD . Các chỉ tiêu tại mốc này được sử dụng để tham chiếu dài hạn.

Tầm nhìn 100 năm trở thành “Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới”.

Triển khai quy hoạch theo 3 giai đoạn

Nghị quyết xác định danh mục dự án ưu tiên theo tính cấp thiết, khả thi, hiệu quả, sự phù hợp với quy hoạch và khả năng cân đối nguồn lực.

Nguồn lực thực hiện được huy động từ ngân sách, vốn tư nhân, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hợp tác công - tư (PPP), trái phiếu và các nguồn lực trong, ngoài nước.

Việc thực hiện quy hoạch được phân kỳ theo 3 giai đoạn: 2026-2030, 2031-2040 và 2041-2050.

Danh mục, thứ tự ưu tiên, nguồn lực và tiến độ cụ thể được xác định trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch, đồng thời được rà soát, cập nhật phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và tình hình phát triển của thành phố.

Theo nghị quyết, UBND TP.HCM có trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị, ý kiến đại biểu HĐND thành phố để hoàn thiện hồ sơ; tổ chức phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định pháp luật.