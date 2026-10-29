HĐND TP.HCM xem xét quy hoạch tầm nhìn 100 năm, cơ chế phát triển mới

HĐND TP.HCM họp xem xét quy hoạch tổng thể thành phố tầm nhìn 100 năm, 17 dự thảo nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị cùng các nội dung về ngân sách, đầu tư công.

Sáng 29/10, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho rằng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị, trách nhiệm của thành phố là phải nhanh chóng chuyển tiềm năng thành động lực, cơ chế thành hành động, nguồn lực thành kết quả; phấn đấu tăng trưởng hai con số đi đôi với phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xem xét 47 tờ trình, 17 tờ trình liên quan Luật Phát triển đô thị

Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết kỳ họp này sẽ xem xét 47 tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung 3 trụ cột gắn kết chặt chẽ: quy hoạch định hình tầm nhìn và không gian phát triển; thể chế tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn; ngân sách, đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Quang Định.

Từ đó, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề lớn: Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; các nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị; ngân sách, đầu tư công và các dự án trọng điểm.

Bên cạnh 3 nội dung trọng tâm, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét, thông qua chính sách về y tế, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giảm nghèo và những yêu cầu cấp thiết của thực tiễn.

Ông Võ Văn Minh nhìn nhận khối lượng công việc lớn, tính chất quyết sách quan trọng, đòi hỏi chất lượng cao trong chuẩn bị, thẩm tra, thảo luận, quyết định và tổ chức thực hiện.

Ông đề nghị mỗi đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sự khách quan; nghiên cứu kỹ hồ sơ, cân nhắc căn cứ pháp lý, thực tiễn, lợi ích trước mắt và lâu dài, khả năng cân đối nguồn lực, tác động đến người dân và doanh nghiệp.

Vấn đề chưa rõ cần được trao đổi, làm sáng tỏ, kiến nghị hoàn thiện trước khi quyết định. Trách nhiệm của đại biểu không dừng ở việc thông qua nghị quyết mà phải hướng đến hiệu quả thực thi sau khi các nghị quyết được ban hành.

“Điểm cốt lõi của Kỳ họp thứ 6 là kết nối 3 yếu tố không thể tách rời: quy hoạch mở ra tầm nhìn, thể chế mở đường cho đổi mới, nguồn lực đưa chủ trương vào thực tiễn. Ý nghĩa của kỳ họp không chỉ ở số lượng nghị quyết, mà ở việc đặt những nền tảng phát triển lâu dài của thành phố trong một tổng thể thống nhất, từ quy hoạch tầm nhìn 100 năm, cụ thể hóa cơ chế mới đến lựa chọn những nhiệm vụ, dự án ưu tiên”, ông nhấn mạnh.

Quy hoạch phải mở rộng không gian đầu tư, giải quyết căn cơ “điểm nghẽn”

Đề cập Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, ông Võ Văn Minh nhìn nhận đây là khung chiến lược, định hình cấu trúc và năng lực cạnh tranh của thành phố trong dài hạn trên cơ sở cụ thể hóa định hướng lớn của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của quy hoạch là phải vượt qua tư duy chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực và dự án; phải tổ chức TP.HCM thành một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm; liên kết hiệu quả giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và không gian sinh thái; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm những động lực mới; đồng thời lấy con người và chất lượng sống của người dân làm trung tâm của phát triển.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI sáng 29/10. Ảnh: Quang Định.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị đại biểu đánh kỹ cơ sở khoa học, tính dự báo và các lựa chọn chiến lược; đảm bảo đồng bộ giữa sử dụng đất, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bố dân cư; xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kết nối, dự án ưu tiên và lộ trình thực hiện.

"Quy hoạch phải mở rộng không gian đầu tư, đồng thời giải quyết căn cơ các “điểm nghẽn” ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; bảo tồn giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", ông nhấn mạnh.

Đối với các nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho hay kỳ họp sẽ xem xét 17 dự thảo nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, liên quan huy động nguồn lực tài chính, phát hành các loại trái phiếu để đầu tư phát triển, khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển, khu công nghệ cao; các chính sách văn hóa, thể thao, di sản, nhân lực chất lượng cao, y tế và quản trị đô thị.

Đây là cơ hội quan trọng để thành phố phát huy tính chủ động, mở rộng dư địa phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ đối tượng, phạm vi, điều kiện áp dụng, tác động và tính khả thi của từng chính sách; đặc biệt chú trọng cơ chế huy động, phân bổ, khai thác nguồn lực và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

"Tinh thần là khẩn trương nhưng không nóng vội; đổi mới, đột phá nhưng đúng thẩm quyền, minh bạch và chặt chẽ. Nghị quyết ban hành phải sớm đi vào cuộc sống, không để độ trễ thể chế làm lỡ cơ hội phát triển", Chủ tịch HĐND TP.HCM lưu ý.

Về ngân sách, đầu tư công và các dự án trọng điểm, kỳ họp sẽ xem xét các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2027; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đây là những quyết định liên quan trực tiếp đến năng lực thực thi của chính quyền các cấp, chất lượng dịch vụ công, an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Phân bổ nguồn lực phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên công trình cấp thiết, khả thi, có sức lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng và tháo gỡ điểm nghẽn.

Đối với những dự án chỉnh trang, cải thiện môi trường rạch Bàu Trâu, rạch Bà Tàng, kênh Hy Vọng; các công trình đường: Phan Anh - An Dương Vương, Tân Kỳ Tân Quý; chủ trương đầu tư Chương trình thực hiện xã nông thôn mới, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị đại biểu xem xét sự cần thiết, quy mô, nguồn vốn, tiến độ, hiệu quả, sự phù hợp quy hoạch và tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp, đời sống người dân.

"Mỗi dự án phải gắn với định hướng phát triển tổng thể; kiên quyết khắc phục đầu tư dàn trải, chậm triển khai, lãng phí nguồn lực", ông nhấn mạnh.