TP.HCM dự kiến tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, vào ngày 16/11. Hồ sơ, bản đồ quy hoạch sẽ được công khai theo quy định.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch 622/KH-UBND về công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Theo kế hoạch, hội nghị công bố quy hoạch dự kiến diễn ra ngày 16/11 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall, số 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM. Hội nghị do lãnh đạo UBND thành phố chủ trì.

Đây là hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết 123/2026/NQ-HĐND ngày 30/10/2026 và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026.

Công bố những định hướng lớn của siêu đô thị

Theo kế hoạch, tại hội nghị sẽ công bố Quyết định 7308/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2026 của UBND thành phố về phê duyệt Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; giới thiệu các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, mô hình không gian phát triển, các đột phá chiến lược và nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Đồng thời công khai hồ sơ Quy hoạch được phép công bố theo quy định, gồm thuyết minh, Quy định quản lý, các bản đồ, bản vẽ, sơ đồ, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan; công khai nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến theo quy định.

TP.HCM ấn định ngày công bố quy hoạch tổng thể, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 7h30 với hoạt động đón tiếp đại biểu, tham quan khu vực trưng bày bản đồ, bản vẽ. Chương trình có phần phát biểu của nhà tài trợ, trao đổi của đại diện các bộ, ngành và khách mời; phát biểu chỉ đạo, định hướng triển khai và kết luận của lãnh đạo UBND TP.HCM.

Thành phần khách mời dự kiến có đại diện Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; đại diện lãnh đạo 5 bộ gồm Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Quốc phòng. Hội nghị còn có đại diện các sở, ngành, nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan báo chí và 168 UBND phường, xã, đặc khu của TP.HCM.

Công khai bản đồ, dữ liệu quy hoạch cho người dân

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì xây dựng, cung cấp và duy trì một địa chỉ truy cập thống nhất đến bộ hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch chính thức. Địa chỉ truy cập phải ổn định, dễ sử dụng, có thông tin về nguồn, phiên bản và thời điểm cập nhật. Đường dẫn hoặc mã QR công bố chính thức sẽ được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo sau khi kiểm tra hồ sơ.

Văn phòng UBND TP.HCM và Sở Tài chính có trách nhiệm đăng tải thông tin công bố quy hoạch trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đồng thời dẫn liên kết đến bộ hồ sơ, dữ liệu thống nhất.

UBND các xã, phường, đặc khu phải đăng tải thông tin quy hoạch thường xuyên, liên tục trên cổng, trang thông tin điện tử của địa phương, sử dụng nội dung giới thiệu chuẩn và liên kết đến nguồn dữ liệu chính thức.

Đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, việc đăng tải và cập nhật phải hoàn thành chậm nhất 30 ngày sau khi hồ sơ quy hoạch được đóng dấu xác nhận.

Theo UBND TP.HCM, việc công bố quy hoạch nhằm cung cấp những nội dung chủ yếu đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân; đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò của các cấp, ngành và cộng đồng trong tổ chức thực hiện, giám sát quy hoạch.