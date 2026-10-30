Bamboo Airways khai trương đường băng số 2 sân bay Phù Cát

Chuyến bay thẳng từ Macao chở 172 hành khách hạ cánh tại Phù Cát, đánh dấu việc đưa đường cất hạ cánh số 2 của sân bay vào khai thác.

Đường hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát đã chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: BAV.

Ngày 29/10, chuyến bay QH9585 của Bamboo Airways, khởi hành từ Macao (Trung Quốc), đã hạ cánh xuống Cảng hàng không Phù Cát (tỉnh Gia Lai) lúc 15h25, chở theo 172 hành khách. Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên khai thác đường cất hạ cánh số 2 của sân bay, trong khuôn khổ lễ khánh thành công trình và đón chuyến bay quốc tế đến sân bay Phù Cát.

Tàu bay mang số hiệu VN-A227 thực hiện hành trình thẳng từ Macao đến Quy Nhơn trong khoảng 2 giờ.

Chuyến bay nằm trong chuỗi hành trình kết nối Macao - Gia Lai do Bamboo Airways triển khai trong tháng 10-11. Sau khi hạ cánh, đoàn khách bắt đầu chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm tại địa phương, lưu trú tại khách sạn LUVIAF Quy Nhơn và quần thể FLC Quy Nhơn.

Lịch trình kết hợp tham quan các điểm đến nổi tiếng tại Quy Nhơn và Pleiku như Kỳ Co, Eo Gió, tháp Bánh Ít, chùa Ông Núi và biển hồ Tơ Nưng. Du khách cũng được trải nghiệm ẩm thực địa phương, từ hải sản Quy Nhơn đến cà phê cao nguyên Pleiku.

Đại diện Bamboo Airways cho biết hãng định hướng phát triển các đường bay quốc tế gắn với hệ sinh thái du lịch tại điểm đến, qua đó không chỉ tạo thêm lựa chọn di chuyển cho khách quốc tế mà còn kết nối du khách với các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Trong thời gian tới, Bamboo Airways và Tập đoàn FLC dự kiến tiếp tục thúc đẩy kết nối Quy Nhơn với một số thị trường quốc tế tiềm năng như Nga và Hàn Quốc.

Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khai thác của Cảng hàng không Phù Cát. Cùng với kế hoạch nâng cấp nhà ga và hoàn thiện hạ tầng giao thông, công trình tạo thêm điều kiện để Gia Lai mở rộng kết nối hàng không, thu hút khách du lịch và thúc đẩy liên kết vùng.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông, tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới và phát triển du lịch.