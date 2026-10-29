Ngày 29/10, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m tại sân bay quốc tế Phú Quốc chính thức khai thác, chuẩn bị cho kế hoạch vận hành đồng bộ 2 đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027.

Đường băng mới tại sân bay Phú Quốc đi vào hoạt động sau 8 tháng thi công. Ảnh: Sun Group.

Sáng 29/10, chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways đã hạ cánh và trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên sử dụng đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Công trình được hoàn thành sau 8 tháng thi công, trong bối cảnh sân bay vẫn duy trì hoạt động khai thác với sản lượng chuyến bay tăng khoảng 45% so với cùng kỳ.

Tạm đóng đường băng số 1 để nâng cấp

Đây là bước tiến quan trọng trong kế hoạch nâng cấp hạ tầng hàng không Phú Quốc, hướng tới phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m, rộng 45 m, đạt tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Công trình được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME và đèn hiệu CAT II, có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án, Sun Group đã phối hợp với hơn 20 nhà thầu và đơn vị tư vấn triển khai thi công trong điều kiện thời tiết biển đảo thất thường, vật tư chủ yếu vận chuyển bằng đường biển và nguồn nhân lực khan hiếm.

Hơn 6.000 kỹ sư, công nhân trên toàn dự án làm việc theo 3 ca, 4 kíp để bảo đảm tiến độ. Trước khi được đưa vào khai thác, đường băng trải qua 4 lớp kiểm tra, đánh giá và bay hiệu chuẩn.

Sau khi đường cất hạ cánh số 2 đi vào khai thác, sân bay Phú Quốc sẽ tạm đóng đường băng số 1 hiện hữu để nâng cấp. Chiều dài đường băng này dự kiến tăng từ 3.000 m lên 3.500 m, tổng chiều rộng đạt 75 m, gồm 45 m mặt đường bê tông và lề đường nhựa rộng 15 m mỗi bên.

Sau nâng cấp, đường băng số 1 có thể tiếp nhận các dòng máy bay Code F như Boeing 747-8F và Airbus A380-800. Công trình dự kiến trở lại khai thác từ tháng 5/2027.

Trong khoảng 6 tháng thi công, toàn bộ hoạt động cất hạ cánh sẽ chuyển sang đường băng số 2. Phương án này nhằm duy trì khai thác liên tục trong mùa bay Đông 2026/2027, thời điểm tần suất chuyến bay dự kiến tăng khoảng 34%.

Khi cả hai đường băng cùng hoạt động, sân bay Phú Quốc sẽ tăng năng lực phục vụ trong giờ cao điểm, đồng thời nâng cao tính linh hoạt khi một đường băng cần bảo trì hoặc phát sinh tình huống bất thường. Hạ tầng mới cũng tạo điều kiện khai thác các chuyến bay đường dài bằng máy bay thân rộng đến châu Âu, Trung Đông và Đông Bắc Á.

Nhà ga T2 dự kiến khai thác từ tháng 5/2027

Song song với hạ tầng đường băng, nhà ga hành khách T2 đang được Sun Group đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác cùng thời điểm đường băng số 1 trở lại hoạt động.

Nhà ga do CPG Consultants (Singapore) thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng lửa, tích hợp các công nghệ như sinh trắc học, xử lý hành lý tự động, quầy làm thủ tục tự phục vụ và hệ thống quản lý sân bay tổng thể.

Phối cảnh nhà ga hành khách T2 tại sân bay Phú Quốc. Ảnh phối cảnh: Sun Group.

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược ký ngày 21/3, Changi Airports International (CAI) sẽ tham gia quản lý, vận hành sân bay Phú Quốc, hỗ trợ chuẩn bị khai thác, tối ưu hiệu quả hoạt động và phát triển kết nối hàng không quốc tế.

Ở giai đoạn 1, sân bay hướng tới công suất 24 triệu lượt khách mỗi năm, với khả năng mở rộng lên 50 triệu lượt khách trong dài hạn. Năm 2027, sân bay dự kiến đón khoảng 13,5 triệu lượt khách, trong đó hơn một nửa là khách quốc tế.

Hệ thống hai đường băng cùng nhà ga T2 được kỳ vọng nâng cao năng lực tiếp nhận các chuyến bay thương mại, thuê chuyến và chuyên cơ, đáp ứng nhu cầu đi lại trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đồng thời mở rộng kết nối quốc tế của Phú Quốc.