Giá vàng miếng trong nước sáng 20/11 tiếp tục giảm mạnh, với mức điều chỉnh 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán, kéo giá giao dịch xuống 134,2 triệu đồng/lượng, thấp nhất từ đầu năm.

Giá vàng trong nước liên tục giảm sâu, hiện đã thiết lập vùng đáy mới. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 20/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4 triệu đồng ở chiều mua và 2 triệu đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên liền trước (19/11).

Mức đáy mới của giá vàng trong nước

Cùng xu hướng, hàng loạt thương hiệu vàng lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt giảm giá bán vàng miếng về vùng 134 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, mức bán ra 134,2 triệu đồng/lượng của SJC đã thiết lập đáy mới của năm 2026. Trước đó, giá vàng miếng từng chạm đáy của năm ở mức 136 triệu đồng/lượng (bán ra) trong phiên giao dịch ngày 11/6.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng chịu áp lực bán mạnh trong phiên sáng nay, với mức giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp.

Sau điều chỉnh, SJC giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 128 - 134 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết ở 127,8 - 132 triệu đồng/lượng; DOJI neo tại 129,8 - 133,8 triệu đồng/lượng; Phú Quý ở 129,2 - 133,2 triệu đồng/lượng, Mi Hồng giao dịch ở 130,5 - 133 triệu đồng/lượng và Bảo Tín Minh Châu giữ ở 129,8 - 133,8 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RƠI THỦNG ĐÁY Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 139.7 139.7 138.4 136 136 137 137.6 139.4 139.5 138 138 138 138.2 138.5 136 136 135 134.5 134.5 134.5 134.7 134.2 133.2 129.2 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 142.7 142.7 141.4 139 139 140 140.6 142.4 142.5 141 141 141 141.2 141.5 139 139 138 137.5 137.5 137.5 137.7 137.2 136.2 134.2

Giá vàng thế giới mất 160 USD chỉ sau một ngày

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay cũng lao dốc trong phiên sáng nay, mất gần 90 USD /ounce, tương đương mức giảm ròng tới 2,5%, xuống còn 3.533 USD /ounce. Nếu so với cùng thời điểm sáng hôm qua, kim loại quý đã giảm khoảng 160 USD /ounce chỉ sau một ngày giao dịch, xuống mức thấp nhất trong hơn 14 tháng.

Áp lực lớn nhất đối với giá vàng hiện đến từ đà tăng mạnh của đồng USD và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn tại Mỹ.

Theo Reuters, thị trường đang gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng. Biên bản cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) tháng trước cho thấy gần như tất cả quan chức Fed đều cho rằng lãi suất có thể cần tăng cao hơn.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD-Index đã lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2025. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến các mặt hàng được định giá bằng USD, trong đó có vàng, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo công cụ đo lường FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm % trong tháng 12 lên tới 94%, trong khi khả năng tăng 0,5 điểm % là 6%.

Triển vọng lãi suất cao hơn thường gây sức ép lên vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất, khiến chi phí cơ hội nắm giữ tài sản này tăng lên so với các tài sản sinh lời.

Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ tại Mỹ cũng tạo thêm áp lực lên thị trường kim loại quý. Các cổ phiếu lớn như Nvidia, Micron Technology, Microsoft và Meta Platforms đồng loạt chịu sức ép bán ra, kéo các chỉ số chứng khoán chính đi xuống.

Diễn biến này có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư phải bán các tài sản khác, trong đó có vàng, để bổ sung tiền mặt hoặc đáp ứng yêu cầu ký quỹ trong các giao dịch tài chính.

Kết thúc phiên 19/11 (rạng sáng 20/11 theo giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,25% xuống 23.879 điểm. S&P 500 mất 2,02% còn 7.176 điểm, trong khi Dow Jones giảm 2,19% xuống 49.097 điểm. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm nay, chỉ số Dow Jones đóng cửa dưới mốc 50.000 điểm.

Sự kết hợp giữa đồng USD mạnh lên, kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất và áp lực bán trên thị trường chứng khoán đang tạo sức ép đáng kể lên giá vàng. Diễn biến này cũng khiến thị trường vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh sâu.