Dự báo 'xấu' về giá vàng

Chuyên gia cảnh báo giá vàng có thể tiếp tục giảm sâu trong tuần tới, thậm chí mất thêm 500 USD/ounce nếu các vùng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ và đồng USD tiếp tục tăng giá.

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh trong tuần này, sau khi đà phục hồi ban đầu nhanh chóng mất đi.

Dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh cùng lập trường ngày càng cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã gây áp lực lên kim loại quý, kéo giá xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Phố Wall bi quan về giá vàng

Cụ thể, giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.066 USD /ounce rồi bước vào nhịp tăng mạnh, có thời điểm chạm 4.149 USD /ounce trong phiên thứ hai, mức cao nhất tuần.

Tuy nhiên đến thứ Tư, giá vàng bất ngờ rơi xuống dưới mốc 4.000 USD /ounce. Lực bán tiếp tục mạnh lên trong phiên thứ Năm, giá vàng có thời điểm giảm xuống 3.852 USD /ounce, thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Sang phiên thứ Sáu, kim loại quý phục hồi nhẹ. Dù vậy, giá vàng kết thúc phiên gần như đi ngang và khép lại một tuần giao dịch đầy biến động.

Tuần này, khảo sát vàng của Kitco News ghi nhận 13 nhà phân tích tham gia. Chỉ 2 chuyên gia (chiếm 15%) dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 10 nhà phân tích (chiếm 62%) cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục đi xuống; 3 người (chiếm 23%) dự báo giá vàng đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, kết quả khảo sát trực tuyến với 160 lượt bình chọn thì có 67 người (chiếm 42%) kỳ vọng giá tăng trong tuần tới; 60 người (chiếm 38%) dự báo giá giảm và 33 người còn lại (chiếm 21%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall

15 23 62 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Tuần tới, thị trường tài chính sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng. Lịch công bố bắt đầu vào sáng thứ Hai với Khảo sát Sản xuất Empire State. Cùng ngày, Chủ tịch Fed Kevin Warsh dự kiến có bài phát biểu tại một hội nghị ở San Francisco.

Sang thứ Ba, tâm điểm chú ý sẽ là báo cáo doanh số bán lẻ tháng 10, cung cấp thêm thông tin về sức mua của người tiêu dùng Mỹ.

Đến sáng thứ Tư, thị trường sẽ đón nhận số liệu doanh số bán nhà chờ xử lý tháng 10. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Fed cũng được công bố vào chiều cùng ngày, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong bối cảnh triển vọng lãi suất vẫn là yếu tố chi phối diễn biến thị trường.

Trong phiên thứ Năm, các dữ liệu đáng chú ý gồm Khảo sát Sản xuất của Fed Philadelphia và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần.

Lịch công bố dữ liệu kinh tế trong tuần sẽ khép lại vào sáng thứ Sáu với kết quả khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng Mỹ của Đại học Michigan.

Chuyên gia cảnh báo kịch bản lao dốc về 3.300 USD /ounce

Dự báo về triển vọng của giá vàng thời gian tới, Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập, đồng thời là người sáng lập BubbleBubble Report, nhận định giá vàng có nguy cơ tiếp tục giảm sâu.

Theo ông, nếu đà tăng của đồng USD được duy trì, kim loại quý có thể mất thêm 400- 500 USD /ounce trước khi tìm được vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo.

“Từ vùng giá hiện tại xuống khoảng 3.400- 3.500 USD /ounce là một khoảng trống khá lớn. Nếu giá thực sự phá vỡ hỗ trợ với biên độ đủ mạnh, tôi cho rằng mục tiêu tiếp theo có thể là quanh 3.500 USD /ounce”, Colombo dự báo.

Cùng góc nhìn bi quan, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực trong tuần tới.

“Đà phục hồi của vàng đã nhường chỗ cho một làn sóng bán tháo mới, đẩy giá xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu hấp dẫn tiếp tục là những động lực chính gây sức ép lên kim loại quý”, ông nhận định.

Theo Kuptsikevich, đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 5% đang tạo ra sức ép đáng kể đối với vàng. Đợt giảm gần đây cũng phản ánh sự tiếp nối của xu hướng bán tháo sau khoảng thời gian tạm lắng vào đầu tháng 11, khi một bộ phận nhà giao dịch hạn chế nắm giữ USD do những bất ổn liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Ông cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đi xuống theo xu hướng giảm đã được FxPro đề cập trước đó, với mục tiêu quanh 3.300 USD /ounce. Tuy nhiên, diễn biến chính sách của Fed có thể làm thay đổi triển vọng này.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại CPM Group nhận thấy sự điều chỉnh của giá vàng thế giới phản ánh thay đổi trong kỳ vọng của giới đầu tư, theo hướng lạm phát cao hơn, lãi suất Mỹ tăng, triển vọng tăng trưởng kinh tế suy yếu và những bất ổn chính trị kéo dài tại nhiều quốc gia.

CPM Group nhận định đà phục hồi của vàng hình thành từ đầu tháng 11 nhưng không thể vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng trong những phiên gần đây. Trong khi đó, những yếu tố bất lợi đối với thị trường ngày càng rõ nét, khiến lực mua suy yếu.

Một yếu tố khác gây sức ép lên giá vàng là kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Đồng USD tăng giá cũng góp phần gây áp lực lên các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này.

Dù vậy, CPM Group cho rằng triển vọng giá vàng vẫn chưa hoàn toàn nghiêng về chiều giảm. Theo đơn vị này, nếu kim loại quý giữ được các vùng hỗ trợ trong vài phiên tới, giá có thể phục hồi nhanh chóng.