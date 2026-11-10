Giá vàng thế giới neo cao

Giá vàng thế giới tiếp tục neo trên 4.100 USD trong phiên giao dịch sáng nay. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp kim loại quý giao dịch trên ngưỡng này.

Hiện, giá vàng đã dần thu hẹp đà tăng và quay trở về mốc 4.128,6 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Mở đầu phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới giao ngay trải qua thế giằng co quanh 4.090- 4.128 USD /ounce. Đến giữa phiên, kim loại quý bất ngờ tăng vọt lên 4.149 USD /ounce ngay khi đồng USD suy yếu, khiến vàng - vốn được định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Đến hiện tại, mặt hàng này đã dần thu hẹp đà tăng và quay trở về mốc 4.128,6 USD /ounce. Như vậy, giá vàng đã trải qua 2 phiên liên tiếp giao dịch trên ngưỡng 4.100 USD /ounce, qua đó càng củng cố niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường.

Tương tự, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX cũng ghi nhận phiên giao dịch khả quan khi đang neo ở 4.135,9 USD /ounce, tức nhích hơn 20 USD so với giá chốt phiên liền trước.

Giá vàng trải qua thế giằng co trong phiên giao dịch sáng nay. Biểu đồ: Kitco.

Các kim loại khác đều nhích tăng trong phiên giao dịch sáng nay. Cụ thể, giá bạc giao ngay tăng 1,8%, lên 52,78 USD /ounce. Giá bạch kim tăng 1,8%, lên 1.561 USD /ounce, trong khi giá palladium tăng 0,3%, lên 1.026,26 USD /ounce.

Các chuyên gia Kitco nhận định giá vàng tiếp tục phục hồi sau những biến động mạnh trong tuần trước. Thời điểm đó, chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ban đầu khiến lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD giảm. Tuy nhiên, số liệu việc làm tích cực hơn dự kiến sau đó đã khơi lại kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Dù vàng là tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, kim loại quý này thường kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lãi trong môi trường lãi suất cao.

Mặt khác từ đầu tuần đến nay, giá dầu thô liên tục giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp khả năng Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tuy nhiên, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz vẫn khiến những lo ngại về nguồn cung dầu mỏ chưa thể lắng xuống, theo Reuters.

Dữ liệu trên TradingEconomics cho thấy giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm xuống 92 USD /thùng, riêng dầu WTI tại Mỹ hạ nhiệt xuống quanh 86 USD /thùng.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, giá năng lượng tăng cao đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Khi lạm phát gia tăng, các ngân hàng trung ương thường phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn nhằm kiểm soát áp lực giá cả.

Tin tức trên Phố Wall cũng khiến nhà đầu tư chú ý. Theo đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/11 (giờ Mỹ), nhờ giá dầu giảm cùng đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ sau những biến động mạnh trong tuần trước.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 1.104,02 điểm (+2,15%) lên 52.389,75 điểm khi chốt phiên. Chỉ số blue-chip này được hỗ trợ bởi đà tăng của các cổ phiếu như Goldman Sachs và Caterpillar.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng 2,35% và đóng cửa ở mức 7.549,94 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số này kể từ ngày 8/4. Chỉ số Nasdaq Composite, tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, cũng tăng 2,74% lên 25.253,14 điểm.

Với đà tăng trong phiên đầu tuần, Dow Jones hiện đã vượt mức chốt phiên trong ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ (5/11). Tuy nhiên, S&P 500 và Nasdaq vẫn thấp hơn đôi chút so với các mức này.