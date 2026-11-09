Giá vàng miếng vượt 142 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch đang diễn ra vào sáng ngày 9/11, giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh 1 triệu đồng mỗi lượng, hiện bán ra quanh vùng 142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng cao trong phiên giao dịch sáng ngày 9/11. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (9/11), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại vùng 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước (7/11).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng neo giá giao dịch vàng miếng ở mức ngang bằng với SJC, cùng tăng 1 triệu đồng so với giá kết phiên ngày 7/11.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG VỌT ĐẦU TUẦN Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 139.7 139.7 138.4 136 136 137 137.6 139.4 139.5 138 138 138 139 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 142.7 142.7 141.4 139 139 140 140.6 142.4 142.5 141 141 141 142

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 137,5 triệu đồng/lượng (mua) và 141,5 triệu đồng/lượng (bán). Đây cũng là vùng giá mà Phú Quý đang giao dịch với sản phẩm vàng nhẫn.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng lần lượt tăng giá giao dịch vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Tập đoàn DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 137,5 - 141,5 triệu/lượng; Công ty Mi Hồng giữ giá vàng nhẫn 999 ở 140,2 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tăng vọt gần 40 USD (+0,9%), hiện giao dịch quanh vùng 4.106 USD /ounce. Tại mức giá này, vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 128 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 14 triệu đồng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 14-15 triệu đồng/lượng.