Sức 'chống chịu' của giá vàng

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới vẫn neo trên 4.000 USD/ounce và đang hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 8.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới giao ngay vẫn cho thị trường thấy sức chống chịu ổn định khi duy trì trên ngưỡng 4.000 USD . Cụ thể, kim loại quý chốt phiên ở mức 4.070,1 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 0,9%, xuống còn 4.074,90 USD /ounce.

Hướng tới tuần tăng mạnh nhất 2 tháng

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định dù giá vàng giảm ngay từ đầu phiên sau khi báo cáo việc làm Mỹ cho thấy thị trường lao động tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, giá vàng đã dần phục hồi và đây là phép thử quan trọng đối với đà tăng của vàng trong tuần này.

Dù giảm trong phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay vẫn tăng 5,2% trong cả tuần và đang hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 8.

Diễn biến giá vàng trong phiên giao dịch cuối tuần. Biểu đồ: Kitco.

Giá vàng thế giới đã trải qua tuần giao dịch không mấy dễ chịu khi liên tục chịu sức ép từ lực bán tháo của nhà đầu tư, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ neo ở mức cao, theo Reuters.

Tuy nhiên, đến thời điểm đảng Dân chủ giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đồng USD đã bị đẩy xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua, đặc biệt khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng các quy định về AI sẽ bị siết chặt và tác động tiêu cực tiềm tàng đến tăng trưởng kinh tế. Việc đồng USD suy yếu là yếu tố chính giúp kim quý “lội ngược dòng” và tăng mạnh trên 4.100 USD /ounce.

Với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,8%, lên 52,18 USD /ounce. Giá bạch kim tăng 1,6% lên 1.541,42 USD /ounce, trong khi palladium giảm 0,6% xuống 1.024,59 USD /ounce. Cả 3 kim loại này đều hướng tới một tuần tăng giá.

Riêng với dầu thô, giá mặt hàng này ghi nhận mức giảm mạnh trong cả tuần giao dịch qua, khi các nhà đầu tư đánh giá nguy cơ căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, theo CNBC.

Chốt phiên giao dịch ngày 7/11, giá dầu Brent chuẩn quốc tế giảm 0,5% xuống 97,76 USD /thùng. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ gần như đi ngang ở 90 USD /thùng.

Dù vậy tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent đã giảm hơn 16%, trong khi dầu WTI mất gần 13%.

Các nhà đầu tư đang đánh giá liệu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc có thể mở đường cho những động thái mới của Washington nhằm vào Iran hay không. Kịch bản này có nguy cơ đe dọa nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Chứng khoán Mỹ phục hồi

Đáng chú ý, sau phiên giao dịch tồi tệ vừa qua, Phố Wall đã đón tin vui khi một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ mua vào cổ phiếu công nghệ bán dẫn sau đợt bán tháo mạnh khiến chỉ số này rơi vào vùng điều chỉnh.

Nasdaq, chỉ số tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, tăng 1,09% lên 24.579,42 điểm vào thời điểm chốt phiên ngày 6/11 (giờ Mỹ). Chỉ số S&P 500 tăng 0,31%, đạt 7.376,86 điểm. Trong khi đó, Dow Jones giảm 237,33 điểm (-0,46%) xuống còn 51.285,73 điểm.

Những lo ngại về nguy cơ hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu chững lại sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng lớn tại Hạ viện, Thượng viện Mỹ và các cuộc đua vào vị trí thống đốc ở những bang chủ chốt đã giáng đòn mạnh vào thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 5/11.

Đợt bán tháo mạnh trong phiên trước đó khiến cả 3 chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4/2025. Nasdaq Composite lao dốc 5,5%, chốt phiên ở mức thấp hơn 10% so với đỉnh gần nhất, đồng thời chính thức bước vào vùng điều chỉnh theo cách phân loại của Phố Wall. Chỉ số S&P 500 mất 4,4%, trong khi Dow Jones giảm hơn 1.800 điểm, tương đương 3,4%.

Chỉ một ngày trước, cả Phố Wall đã trải qua phiên giao dịch đầy tồi tệ. Ảnh: Reuters.

Cả 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều đóng cửa trong sắc đỏ trong phiên thứ Năm. Tuy nhiên, cổ phiếu của các doanh nghiệp liên quan đến quá trình phát triển hạ tầng AI là nhóm chịu áp lực bán mạnh nhất.

Thậm chí, nhóm cổ phiếu "Magnificent Seven" (7 cổ phiếu công nghệ lớn) đã mất tổng cộng 1.000 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Bên cạnh Nvidia, các cổ phiếu Tesla, Meta Platforms và Alphabet đều phục hồi trong phiên thứ Sáu.

Sau chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử, các lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ đã kêu gọi hạn chế hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu.

Bà Gina Hinojosa, người vừa đắc cử Thống đốc bang Texas, một trong những trung tâm phát triển hạ tầng dữ liệu lớn nhất nước Mỹ, cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN tối thứ Năm: "Chúng tôi sẽ ban hành các đạo luật để bảo vệ người dân Texas. Đồng thời, cần tạm dừng những hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu hiện nay cho đến khi có các biện pháp bảo vệ phù hợp".

Mới đây, số liệu công bố cho thấy khu vực phi nông nghiệp của Mỹ tạo thêm nhiều việc làm hơn dự kiến trong tháng 10, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Những diễn biến này cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu, đồng thời tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tập trung ứng phó với áp lực lạm phát bắt nguồn từ xung đột tại Trung Đông.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 là 81%, cao hơn mức 72,8% trước khi báo cáo việc làm được công bố.