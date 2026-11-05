Giá vàng thế giới 'ngược dòng' tăng, dầu thô giảm tiếp

Giá vàng thế giới đã tăng vọt lên hơn 4.100 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng nay sau nhiều ngày sụt giảm mạnh. Đà tăng này được củng cố bởi đồng USD đang có xu hướng hạ nhiệt.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới đã tăng hơn 4.100 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Sau nhiều ngày chìm sâu dưới vùng giá 4.000 USD /ounce, trong phiên giao dịch gần nhất, giá vàng thế giới đã ghi nhận đà tăng mạnh lên thẳng 4.135 USD /ounce. Hiện tại, đây là mức giá cao nhất mà kim loại quý đạt được kể từ đầu tháng 11 đến nay.

Thị trường phái sinh cũng ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong phiên mới nhất khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX tăng hơn 62 USD lên 4.137 USD /ounce.

Các kim loại khác đều đang hưởng lợi từ đà tăng giá của vàng. Cụ thể, giá bạc giao ngay tăng 4,9%, lên 52,23 USD /ounce; bạch kim tăng 5,6%, lên 1.496,40 USD /ounce; còn palladium tăng 7,5%, lên 1.004 USD /ounce.

Giá vàng thế giới "lội ngược dòng" tăng mạnh. Biểu đồ: Kitco.

Reuters nhận định chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã đẩy đồng USD xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua, đặc biệt khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng các quy định về AI sẽ bị siết chặt và tác động tiêu cực tiềm tàng đến tăng trưởng kinh tế.

Đồng USD suy yếu giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn, do kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Hiện, chỉ số USD-Index đang neo ở mức 101.3 (-0,22%).

Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết vàng đang được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu. Diễn biến này phản ánh quan điểm cho rằng Quốc hội Mỹ nhiều khả năng sẽ rơi vào tình trạng bế tắc trong việc thông qua nhiều đạo luật, qua đó có thể gây tác động phần nào tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ và tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Đáng chú ý cũng trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường dầu thô tiếp tục chứng kiến đà sụt giảm của các loại dầu chủ chốt. Theo cập nhật trên TradingEconomics, sản phẩm dầu Brent chuẩn toàn cầu, dầu WTI tại Mỹ đều lần lượt giảm gần 1% xuống 94 USD /thùng và 87,4 USD /thùng.

Thậm chí chốt phiên ngày 4/11, sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng cuộc chiến với Iran là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trước đó, giá dầu WTI đã giảm mạnh 8,3% và chốt phiên ở mức 88,12 USD /thùng. Riêng dầu Brent mất 8,7% giá trị, rơi thẳng xuống 94,62 USD /thùng.

Đi ngược lại với xu hướng trên thị trường kim loại cũng như dầu thô, chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 4/11 (giờ Mỹ), khi chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cùng với việc Tổng thống Donald Trump chấp nhận kết quả đã giúp loại bỏ rủi ro bất ổn chính trị đang đè nặng lên Phố Wall.

Chỉ số Dow Jones tăng 1.569,40 điểm (+3,03%) lên 53.356,12 điểm ở thời điểm chốt phiên. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu này lần đầu tiên vượt mốc 53.000 điểm kể từ ngày 8/9, đồng thời ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 9/4/2025, thời điểm ông Trump công bố tạm hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày đối với ít nhất một số quốc gia.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,58%, lên 7.688,62 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,44%, lên 25.736,51 điểm.

Ở phiên bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân chủ đã giành đa số ghế tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, đồng thời chiến thắng trong các cuộc đua thống đốc quan trọng, trong đó có cả bang Texas. Các chuyên gia nhận định đảng Dân chủ sẽ trở thành lực lượng kiềm chế các chính sách của ông Trump. Thời gian qua, vị tổng thống liên tục triển khai các đợt cắt giảm thuế có lợi cho doanh nghiệp, đồng thời theo đuổi chính sách thuế quan và cuộc chiến với Iran khiến lạm phát gia tăng.