Giá vàng thế giới giảm tháng thứ 2 liên tiếp

Giá vàng thế giới liên tục chịu sức ép từ làn sóng bán tháo trên thị trường, đặc biệt khi nhà đầu tư bán kim loại quý để bù đắp các khoản thua lỗ trên thị trường chứng khoán.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới một lần nữa khiến nhà đầu tư thất vọng khi liên tục trượt dài từ mốc 4.044 USD /ounce ở đầu phiên xuống 3.996 USD /ounce, vùng giá thấp nhất kể từ đầu tuần. Đáng chú ý, giá vàng đang hướng tới tháng giảm thứ 2 liên tiếp.

Làn sóng này cũng đã lan sang thị trường phái sinh sáng nay. Theo cập nhật, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX đã mất hơn 15 USD xuống 4.016 USD /ounce.

Bloomberg nhận định giá vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép từ làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán nói chung. Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI trong tuần trước đã kéo giá vàng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, đặc biệt khi nhà đầu tư bán kim loại quý này để bù đắp các khoản thua lỗ trên thị trường chứng khoán.

Kể từ đó, giá vàng liên tục dao động quanh ngưỡng 4.000 USD /ounce, với lực hỗ trợ phần nào đến từ các hộ gia đình Trung Quốc và những nhà đầu tư dài hạn khác tranh thủ mua vào khi giá giảm.

Bên cạnh đó, ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định triển vọng lạm phát đã tiếp tục vượt mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đang làm gia tăng khả năng ngân hàng trung ương này nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Đây là yếu tố gây sức ép lớn nhất lên thị trường vàng hiện nay, đồng thời báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) được công bố hôm nay cũng không thể giúp xoa dịu những lo ngại hiện hữu trên thị trường, theo Reuters.

Với các kim loại khác, tình hình cũng trở nên ảm đạm khi giá bạc giảm 0,4%, xuống 51,94 USD /ounce, đồng thời mất khoảng 14% kể từ đầu tháng đến nay. Giá bạch kim, palladium cũng giảm gần 2%, lần lượt giao dịch quanh 1.455 USD /ounce và 967 USD /ounce.

Trên thị trường dầu thô, sản phẩm dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng mạnh 2,4% lên 113 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ nhích hơn 2% lên 104 USD /thùng. Hiện tại, thị trường đang kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tiến tới đàm phán hòa bình, qua đó giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông do xung đột trong khu vực ngày càng leo thang.

Mặt khác, thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày 29/10 (giờ Mỹ), khi loạt báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất của các doanh nghiệp gây sức ép lên thị trường.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,38% xuống còn 26.184,72 điểm. Trong khi đó, S&P 500 mất 0,3% và chốt phiên ở mức 7.720,39 điểm, qua đó chấm dứt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp. Chỉ số Dow Jones giảm 132,54 điểm (-0,25%) xuống còn 52.342,56 điểm.

Lạm phát tại Mỹ, đo bằng Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), đã tăng tốc trong tháng 9 khi người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn cho xăng dầu và các mặt hàng khác. Theo Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số PCE tăng 0,5% trong tháng 9, cao hơn mức 0,3% hồi tháng 8.

Hôm 28/10 (giờ Mỹ), Fed quyết định giữ nguyên lãi suất như dự kiến, đồng thời hoãn các điều chỉnh đối với chi phí vay cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tuần tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện dự báo khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 vào khoảng 80%. Lãi suất cao hơn làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không mang lại lợi suất.

Ông Meger nói thêm trọng tâm lớn tiếp theo của thị trường là tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường năng lượng, bởi đây là một trong những yếu tố đóng góp đáng kể vào những lo ngại về lạm phát. Do đó, bất kỳ diễn biến leo thang hay hạ nhiệt nào tại Trung Đông khiến giá năng lượng tăng hoặc giảm đều có thể tác động đáng kể đến giá kim loại.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đang tập trung theo dõi cuộc bầu cử ngày 3/11 tại Mỹ và những tác động tiềm tàng của sự kiện này đối với chính sách tài khóa cũng như tâm lý chung trên thị trường.