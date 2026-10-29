Giá vàng thế giới ra sao khi Fed giữ nguyên lãi suất?

Sau khi Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng thế giới biến động liên tục khi tăng mạnh gần 4.100 USD/ounce, sau đó giảm về vùng giá 4.500 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm về quanh 4.053 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Mở đầu phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới giao ngay "giằng co" quanh 4.030- 4.060 USD /ounce rồi sau đó giảm về sát 4.020 USD /ounce. Tuy nhiên, quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thời điểm đẩy kim loại quý nhảy vọt lên 4.082 USD /ounce.

Nhưng đà tăng không kéo dài lâu. Theo cập nhật đến hiện tại trên Kitco, kim loại quý đã giảm về quanh 4.053 USD /ounce.

Ngược với xu hướng trên, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ vẫn cho thấy tín hiệu tích cực khi đang tăng hơn 22 USD lên 4.073 USD /ounce.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,4%, xuống còn 53,58 USD /ounce. Giá bạch kim giảm 0,4%, còn 1.534,5 USD /ounce, trong khi giá palladium giảm 1,1%, xuống 1.014,5 USD /ounce.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đang tăng khi thị trường chưa thực sự hài lòng với lời giải thích của Chủ tịch Fed Kevin Warsh về quyết định giữ nguyên lãi suất hôm nay.

Lãi suất cao hơn sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá vàng, nhưng ông không cho rằng kim loại quý sẽ bị bán tháo mạnh. Dù vậy, ông lưu ý dư địa tăng giá của kim quý vẫn sẽ rất hạn chế.

Hiện, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 4,11 điểm cơ bản lên hơn 5%.

Fed đã nâng đánh giá về tình hình kinh tế, đồng thời thừa nhận lạm phát "vẫn ở mức cao". Tại cuộc họp báo sau khi công bố quyết định chính sách, ông Warsh cho biết ngân hàng trung ương đã thể hiện rõ sự sẵn sàng và khả năng hành động cho tình hình kinh tế hiện tại.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 là 86%, thấp hơn so với mức 88% trước khi thông báo chính sách được đưa ra.

Trong các cuộc khảo sát của Reuters, các nhà phân tích đã hạ dự báo giá kim loại quý trong năm 2026, liên quan đến nhu cầu suy yếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao và đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, các kim loại quý được dự báo sẽ phục hồi trong năm 2027.

Cũng trong sáng nay, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm nhẹ 0,5% xuống 115 USD /thùng và dầu WTI tại Mỹ "bốc hơi" gần 1% xuống quanh 102 USD thùng. Dù vậy, thị trường vẫn gia tăng lo ngại về lạm phát sau vụ tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu tại Arab Saudi, đồng thời tình hình này cũng gợi lại những quan ngại về rủi ro nguồn cung liên quan đến các cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 tăng trong phiên giao dịch ngày 28/10 (giờ Mỹ) khi giới đầu tư phản ứng với quyết định lãi suất mới nhất của Fed và chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh từ các tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 0,28%, chốt phiên ở mức 7.743,98 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,27% lên 26.549,85 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones tăng 0,19% lên 52.475,10 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của cả 3 chỉ số S&P 500, Nasdaq và Dow Jones.