Một 'đại gia' Singapore dự kiến huy động 1 tỷ USD đầu tư vào VIFC-HCMC

Dòng vốn được "đại gia" Singapore Keppel huy động nhằm khai thác cơ hội đầu tư hạ tầng bất động sản, thương mại, dịch vụ trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Ngày 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đã chính thức công bố 10 thành viên cùng các kế hoạch đầu tư, huy động vốn trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, đến công nghệ tài chính, giải pháp thanh toán và hạ tầng giao dịch hàng hóa.

Danh sách được công bố có Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam). Công ty đặt mục tiêu huy động 1 tỷ USD , chủ yếu từ nguồn vốn bên thứ 3, nhằm khai thác các cơ hội đầu tư hạ tầng bất động sản, thương mại, dịch vụ trong VIFC, tùy thuộc điều kiện thị trường, cơ hội đầu tư và sự tham gia của các đối tác.

Ông Joseph Low, Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch bộ phận Bất động sản Keppel Việt Nam, cho biết điều này phản ánh cam kết lâu dài và niềm tin của doanh nghiệp vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam, theo The Business Times.

Trong chiến lược phát triển của Keppel, Việt Nam giữ vai trò trọng tâm. Ở danh mục nhà ở của Keppel, Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ 2 về quy mô, chỉ sau Trung Quốc. Theo báo cáo, Trung Quốc hiện chiếm 43% quỹ nhà ở của tập đoàn này, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 10.100 căn, tương đương 32% tổng quỹ nhà ở 31.800 căn của Keppel trên toàn cầu.

Tính đến cuối tháng 6/2026, Keppel có 9 dự án nhà ở tại Việt Nam với tổng quy mô 14.155 căn. Tập đoàn đã ra mắt 4.477 căn, bán hơn 4.000 căn và hiện còn hơn 10.100 căn chưa bán.

Ở phân khúc bất động sản thương mại, Việt Nam cũng là thị trường lớn thứ hai của Keppel, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 401.000 m2, chiếm 26% trong tổng 1,56 triệu m2 diện tích thương mại của tập đoàn trên toàn cầu.

Trong nửa cuối năm 2026, Keppel dự kiến tiếp tục đẩy mạnh bán hàng tại 3 dự án, với tổng cộng 979 sản phẩm sẵn sàng đưa ra thị trường, gồm Gladia By The Waters và Celesta Gold tại TP.HCM, cùng Estiva Charm tại Hà Nội. Sang năm 2027, doanh nghiệp dự kiến đưa ra thị trường gần 2.200 căn và thêm khoảng 1.400 căn vào năm 2028.

Một động thái đáng chú ý mới đây của Keppel tại Việt Nam là đưa dự án Hanoi Centre tại số 175 Nguyễn Thái Học (TP Hà Nội) vào vận hành từ đầu tháng 7. Đây là trung tâm thương mại đầu tiên của tập đoàn tại Hà Nội, nằm trong khu phức hợp Tiến Bộ Plaza.

Đến đầu tháng 8, Tập đoàn Keppel cho biết đã ký thỏa thuận có điều kiện để chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương (Empire City LLC) với tổng giá trị 270 triệu USD . Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý IV/2026.

Empire City LLC được thành lập để phát triển dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (Empire City) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM). Dự án có tổng vốn đầu tư công bố ban đầu khoảng 1,2 tỷ USD , gồm nhiều hạng mục nhà ở và thương mại.

Tập đoàn Keppel có trụ sở chính tại Singapore, trong đó công ty thành viên Keppel Land chuyên phát triển các dự án bất động sản đã đến Việt Nam từ những năm 1990.