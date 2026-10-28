Lộ diện 10 thành viên Trung tâm Tài chính TP.HCM, dự kiến rót 3 tỷ USD

10 công ty holding được công bố trong đợt này có định hướng đầu tư vào đa dạng lĩnh vực, cam kết đầu tư lũy kế 3 tỷ USD đến năm 2030.

Sáng 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đã chính thức công bố 10 thành viên cùng các kế hoạch đầu tư, huy động vốn trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, đến công nghệ tài chính, giải pháp thanh toán và hạ tầng giao dịch hàng hóa.

Các thành viên VIFC-HCMC công bố kế hoạch huy động hàng tỷ USD

Đây là các thành viên tham gia hình thành hạ tầng, kết nối nguồn vốn và phát triển sản phẩm cho hệ sinh thái VIFC-HCMC. Việc công nhận tư cách thành viên không thay thế giấy phép hoặc chấp thuận chuyên ngành đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Theo VIFC-HCMC, 10 thành viên có tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp đạt 33,63 triệu USD . Giai đoạn 2026-2027, tổng quy mô vốn cam kết đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD , dự kiến lũy kế đến năm 2030 đạt 3 tỷ USD .

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng đại diện 10 thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong đó, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC cam kết huy động 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hoạt động của trung tâm tài chính.

Công ty TNHH EQuest Capital đặt mục tiêu huy động tối đa 325 triệu USD cho các chương trình phát triển hạ tầng giáo dục, đặc biệt là khu đại học và đổi mới sáng tạo tại khu vực tây nam TP.HCM.

Ở lĩnh vực hạ tầng tài chính, Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC cam kết huy động 275 triệu USD thông qua mô hình công ty đầu tư riêng lẻ tự quản (CIF), phục vụ đầu tư hạ tầng trong VIFC-HCMC.

Trong khi đó, Công ty TNHH VinaCapital International Partners (British Virgin Islands) công bố kế hoạch huy động 200 triệu USD cho dự án tòa nhà Iconic VIFC cao 99 tầng và dự án năng lượng điện khí tại Long An.

Lĩnh vực năng lượng cũng ghi nhận những kế hoạch đầu tư đáng chú ý. Công ty TNHH REE Energy Finance cam kết huy động 200 triệu USD để đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy chuyển dịch xanh, bảo đảm an ninh năng lượng và đồng hành cùng thành phố trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đáng chú ý, AG&P Vietnam Holding Company Limited dự kiến huy động đầu tư từ 750 triệu đến 1 tỷ USD trong giai đoạn 2027-2030 để phát triển chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu.

Bên cạnh các lĩnh vực trên, hệ sinh thái VIFC-HCMC còn hướng đến phát triển các dịch vụ tài chính gắn với hoạt động thương mại và logistics.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings cam kết huy động 100 triệu USD để vận hành hệ thống dữ liệu hàng hải, cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý, điều phối, định giá và cho thuê tàu biển, trang thiết bị hàng hải góp phần hỗ trợ dịch vụ hàng hải và logistics.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cam kết đầu tư khoảng 57,7 triệu USD để thành lập sở giao dịch hàng hóa trong VIFC-HCMC.

Ở mảng thanh toán, Công ty TNHH MTV Rovela Pay tập trung phát triển các giải pháp thanh toán dành cho khách du lịch quốc tế, qua đó đa dạng hóa dịch vụ tài chính trong trung tâm, với giá trị giao dịch dự kiến trên nền tảng khoảng 60 triệu USD giai đoạn 2026-2030.

Danh sách được công bố còn có Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam). Công ty đặt mục tiêu huy động 1 tỷ USD , chủ yếu từ nguồn vốn bên thứ 3, nhằm khai thác các cơ hội đầu tư hạ tầng bất động sản, thương mại, dịch vụ trong VIFC, tùy thuộc điều kiện thị trường, cơ hội đầu tư và sự tham gia của các đối tác.

Sau khi công nhận 10 công ty holding đầu tiên, VIFC-HCMC đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và quy trình cấp phép nhằm mở rộng hệ sinh thái sang các định chế tài chính chuyên sâu, trước mắt tập trung vào lĩnh vực quỹ đầu tư và quản lý tài sản.

Theo định hướng đang được xây dựng, cơ chế cấp phép đối với công ty quản lý tài sản dự kiến được thiết kế theo ba cấp độ, bao gồm: tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư; quản lý quỹ đầu tư riêng lẻ và quỹ đầu tư chuyên nghiệp; quản lý quỹ đầu tư đại chúng.

Cơ chế này được tham khảo kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính quốc tế như Singapore, Dubai và Hong Kong (Trung Quốc), qua đó hướng đến xây dựng quy trình cấp phép phù hợp với tính chất, quy mô và mức độ phức tạp của từng loại hình hoạt động.

Dự kiến, VIFC-HCMC sẽ hoàn thiện và ban hành các quy trình, quy chế liên quan đến việc tiếp nhận quỹ đầu tư trong tháng 11. Đối với ngân hàng, công ty chứng khoán và các hoạt động kinh doanh có điều kiện khác, việc tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp phép sẽ được triển khai theo lộ trình khi các quy định tương ứng được ban hành.

TP.HCM hợp tác WEF, huy động nguồn lực tăng trưởng

Sáng nay, sự kiện cũng chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa UBND TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Cột mốc này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và WEF, hướng đến tăng cường kết nối, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác và huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số bền vững của thành phố.

Hợp tác cũng được kỳ vọng đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam sớm trở thành nền kinh tế có quy mô nghìn tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như vốn, thu hút đầu tư nước ngoài, công nghệ và R&D.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler trao văn kiện hợp tác chiến lược giữa TP.HCM và WEF. Ảnh: Duy Hiệu.

TP.HCM chấp thuận 12 dự án đầu tư hơn 13 tỷ USD

Cũng tại sự kiện, TP.HCM công bố danh mục 12 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và/hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn khoảng 337.222 tỷ đồng , tương đương 13,58 tỷ USD .

Các dự án trải rộng từ phát triển đô thị, hạ tầng cảng biển, logistics đến sản xuất công nghiệp, vật liệu bán dẫn và thiết bị tự động hóa.

Dẫn đầu danh mục về quy mô vốn là Khu đô thị Đại học Quốc tế, do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam làm chủ đầu tư. Sau điều chỉnh, dự án có tổng vốn khoảng 173.115 tỷ đồng , tương đương 6,61 tỷ USD .

Đứng thứ hai là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư khoảng 128.873 tỷ đồng , tương đương 4,92 tỷ USD . Đây là một trong những dự án hạ tầng cảng biển quy mô lớn, được kỳ vọng tăng cường năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế của TP.HCM.

Một dự án đáng chú ý khác là Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thực hiện, với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Lotte và CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

TP.HCM công bố danh mục 12 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và/hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn khoảng 337.222 tỷ đồng , tương đương 13,58 tỷ USD . Ảnh: BTC.

Bên cạnh các dự án đô thị quy mô lớn, danh mục còn ghi nhận dòng vốn đầu tư vào hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics.

Trong đó, Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link có tổng vốn khoảng 16.836 tỷ đồng , tương đương 770 triệu USD . Dự án rộng khoảng 120,78 ha, công suất thiết kế 25,6 triệu tấn mỗi năm, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT.

Cùng lĩnh vực, Bến cảng Mỹ Xuân 6 do CTCP Khai Anh Bình Thuận đầu tư có tổng vốn khoảng 1.743 tỷ đồng , tương đương 66,6 triệu USD .

Bên cạnh đó là dự án Swift Logistics có tổng vốn khoảng 987,4 triệu USD .

Trong lĩnh vực công nghiệp có dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lập giai đoạn 1 ghi nhận vốn đăng ký gần 380 triệu USD . Dự án có sự tham gia của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Ngoài ra, 5 dự án sản xuất công nghiệp được công bố gồm XINYI GLASS Việt Nam với vốn đầu tư 230 triệu USD ; CHANG YUE TECHNOLOGY 70 triệu USD ; II-VI Việt Nam 45 triệu USD ; Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL CABLES 23,1 triệu USD và ITO AUTOMATION TECHNOLOGIES Việt Nam 8 triệu USD .

Các dự án này tập trung vào sản xuất kính, cơ khí, vật liệu bán dẫn, cáp điện công nghệ cao và thiết bị tự động hóa, góp phần mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp của TP.HCM.