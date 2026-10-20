TP.HCM sắp công bố 12 dự án FDI tổng vốn hơn 13 tỷ USD

Sắp tới tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, TP.HCM dự kiến công bố 12 dự án đầu tư FDI với tổng vốn hơn 13 tỷ USD, trải dài trong nhiều lĩnh vực trọng tâm.

Chiều 20/10, tại buổi họp báo công bố Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", do UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TPHCM (HCMC C4IR) tổ chức, ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, cho biết tại phiên đối thoại với Chính phủ diễn ra ngày 28/10, ban tổ chức sẽ công bố 12 dự án đầu tư FDI mới tại TP.HCM với tổng vốn đầu tư lên đến 13,5 tỷ USD , trong đó chiếm phần lớn là các dự án cảng biển, năng lượng, đào tạo, giáo dục,...

Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với nhà đầu tư

Liên quan đến kế hoạch mở rộng kết nối cho doanh nghiệp, lãnh đạo HCMC C4IR chia sẻ năm ngoái, các công ty trong nước chủ yếu được bố trí không gian để tự tìm kiếm đối tác và kết nối với nhau. Nhưng năm nay, công tác kết nối sẽ được chuẩn bị chủ động và bài bản hơn.

Trên thực tế, sự kiện dự kiến thu hút hàng nghìn doanh nghiệp tham dự, việc kết nối hiệu quả không thể chỉ trông chờ vào các hoạt động diễn ra trực tiếp tại sự kiện.

Vì vậy trước diễn đàn, Ban tổ chức sẽ cung cấp danh sách các tập đoàn nước ngoài tham dự để doanh nghiệp trong nước tìm hiểu thông tin, xác định đối tác phù hợp và chủ động lên kế hoạch kết nối. Bên cạnh đó, nền tảng công nghệ được ứng dụng sâu hơn trong công tác vận hành, qua đó cho phép doanh nghiệp đặt lịch hẹn để trao đổi, gặp gỡ đối tác ngay trong khuôn khổ sự kiện.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR). Ảnh: BTC.

Ông Duy nói thêm không thể kỳ vọng mọi cuộc gặp tại diễn đàn có thể tạo ra dự án hợp tác nhanh chóng hay mang lại kết quả kinh doanh cụ thể. "Điều quan trọng nằm ở việc tạo ra nhiều kênh kết nối nhất có thể, giúp doanh nghiệp tìm được đối tác phù hợp một cách nhanh chóng và thuận tiện", ông nói thêm.

Sau khi diễn đàn khép lại, Ban tổ chức cũng dự kiến thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về những đơn vị đã gặp gỡ, các nội dung hợp tác dự kiến và nhu cầu hỗ trợ trong thời gian tới. Các phiếu thông tin sẽ là cơ sở giúp đơn vị tổ chức duy trì kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hiện thực hóa các cơ hội hợp tác.

Công tác tổ chức năm nay cũng sẽ hướng tới việc mở rộng các kênh kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp cũng như giữa doanh nghiệp với đội ngũ chuyên gia và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó trưởng ban Phụ trách Ban Truyền thông và Hợp tác quốc tế tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), cho biết đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 trong quá trình xây dựng nội dung, mời diễn giả, chuyên gia kinh tế quốc tế, cũng như kết nối với các định chế tài chính và lãnh đạo tập đoàn tham dự sự kiện.

Đại diện cơ quan này nhìn nhận Diễn đàn là dịp để giới thiệu về VIFC-HCMC, đồng thời công bố những bước tiến mới trong quá trình xây dựng và phát triển trung tâm.

Đại diện cơ quan điều hành cho biết đơn vị đang triển khai các công việc để có thể giới thiệu những thành viên đầu tiên tại diễn đàn, đồng thời tổ chức hoạt động trao chứng nhận cho các thành viên này. Đây được xem là dấu mốc quan trọng sau một thời gian chuẩn bị, xây dựng và hoàn thiện các quy chế phục vụ việc thành lập, tổ chức hoạt động của các thành viên.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó trưởng ban Phụ trách Ban Truyền thông và Hợp tác quốc tế VIFC-HCMC. Ảnh: BTC.

Trong giai đoạn tiếp theo, trung tâm dự kiến tiếp tục thu hút và phát triển thêm các tổ chức, định chế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như quản lý quỹ, ngân hàng và định giá.

Hàng trăm doanh nghiệp quốc tế sẽ tham dự

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 26/10 đến 29/10 tại TP.HCM. Diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, với chuỗi hoạt động đối thoại chính sách, kết nối đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, sự kiện diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc dưới tác động đồng thời của tình hình bất định thế giới, sự đột phá của công nghệ cùng làn sóng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Đối với Việt Nam, AEF 2026 được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những đòn bẩy chiến lược cho sự tăng trưởng, tiến bộ xã hội và hội nhập quốc tế, nhằm khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với mạng lưới đối ngoại rộng khắp và các khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế đã được thiết lập, Việt Nam có điều kiện tăng cường kết nối với các nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị quốc tế.

Đối với TP.HCM, không gian phát triển mới tạo điều kiện để tăng cường kết nối giữa các ngành kinh tế, thu hút FDI, logistic và dòng chảy tài chính trên nền tảng đổi mới khoa học công nghệ, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn, tri thức và các mạng lưới hợp tác quốc tế.

Đến nay, Ban tổ chức cho biết đã nhận được xác nhận tham dự của 22 đại diện đoàn VIP quốc tế, 10 Trưởng đại diện/Lãnh đạo các tổ chức quốc tế, cùng khoảng 160 đoàn trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu và khoảng 500 doanh nghiệp quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao và cơ quan lãnh sự các nước tại Việt Nam.

Về khách mời trong nước, Ban tổ chức đang hoàn thiện danh sách gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, lãnh đạo TP.HCM và các địa phương, cũng như cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, viện nghiên cứu...