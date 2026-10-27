VIFC-HCMC dự kiến ban hành quy chế tiếp nhận quỹ đầu tư trong tháng 11

Sau khi đón 10 thành viên đầu tiên, VIFC-HCM dự kiến ban hành quy chế tiếp nhận các quỹ đầu tư theo 3 cấp độ, tương thích với mô hình Singapore, Dubai và Hong Kong trong tháng 11.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu sáng 27/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại phiên song song 2 diễn ra vào sáng 27/10 trong khuôn khổ AEF 2026, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ nhận định trong bối cảnh mới, nguồn lực tài chính không đơn thuần là dòng tiền mà còn phải gắn với những phương thức hoạt động, mô hình, cách tiếp cận và cách làm mới.

Đó cũng là lý do các diễn giả tại phiên thảo luận sẽ trình bày những mô hình, sản phẩm và xu hướng khác nhau đang được thế giới quan tâm, đồng thời trao đổi về khả năng ứng dụng tại Việt Nam, TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Đối với TP.HCM, ông Vũ cho biết sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố có không gian phát triển rộng lớn hơn, mở ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại, đặc biệt là kinh tế biển, logistics và khai thác không gian đại dương, vùng trời, không gian ngầm.

Những yếu tố này tạo ra nhiều cách tiếp cận khác nhau, song câu hỏi quan trọng và trọng tâm nhất vẫn là làm thế nào để huy động được các nguồn lực.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, hiện có nhiều mô hình, phương thức huy động nguồn lực khác nhau. Trong đó, một trong những mô hình được Việt Nam lựa chọn là hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Đến thời điểm hiện tại, các khung pháp lý của VIFC đã hoàn tất và đã tiếp nhận 10 thành viên đầu tiên dưới hình thức công ty holding.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ, nguồn lực tài chính không chỉ đơn thuần là dòng tiền mà còn phải gắn với những phương thức hoạt động, mô hình, cách tiếp cận và cách làm mới. Ảnh: Duy Hiệu.

Hai nội dung quan trọng trong thời gian tới, theo ông, là quỹ đầu tư và quản lý quỹ.

"Dự kiến trong tháng 11, TP.HCM sẽ ban hành quy trình và quy chế để tiếp nhận các quỹ đầu tư. Các quỹ đầu tư này sẽ được phân thành ba cấp độ, tương thích với các mô hình của Singapore, Dubai và Hong Kong. Dựa trên đó có thể huy động những dòng vốn khác nhau", ông nói.

Về định hướng phát triển, ông Vũ cho biết Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ dựa trên các mô hình này để dẫn vốn vào nền kinh tế thực.

Trước mắt, VIFC-HCMC sẽ tập trung dẫn vốn phục vụ phát triển TP.HCM mở rộng và vùng Đông Nam Bộ. Trong khi đó, VIFC-DN sẽ hướng đến huy động vốn cho Đà Nẵng mở rộng và khu vực miền Trung.

Từ đó, hai trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng các mô hình tập trung nhằm đẩy nhanh quá trình huy động vốn trong thời gian tới.