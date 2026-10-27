Từ robot hình người đến giải pháp chống ngập tại triển lãm ở TP.HCM

Tối 26/10, không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026) đã chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức. Trong ảnh là khu vực triển lãm sản phẩm công nghệ cao.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (giữa) tham quan triển lãm, nghe giới thiệu và trực tiếp tìm hiểu các công nghệ lõi, giải pháp tiên tiến và mô hình phát triển bền vững của Việt Nam và quốc tế. Tháp tùng đoàn tham quan còn có 2 robot hình người của doanh nghiệp Trung Quốc.

Điểm nhấn trong lễ khai mạc tối 26/10 là phần trình diễn của robot hình người từ doanh nghiệp Trung Quốc theo âm nhạc Việt Nam. Robot này có khả năng thực hiện các thao tác cơ bản như đi bộ, ngồi, nhảy...

Bên cạnh việc xem robot trình diễn, khách tham quan có thể thử sức đánh cờ với robot. Khoảng 600 m2 tại triển lãm là không gian trưng bày sản phẩm trí tuệ nhân tạo do CTCP Tập đoàn AICAP phối hợp cùng AIBRAIN, AIROBO và Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA) triển khai. Họ mang đến triển lãm một số loại robot hình người của Unitree và AgiBot, robot Tiểu Pi, robot K1 có khả năng sút bóng, robot 4 chân, cùng các dòng robot giao nhận, vệ sinh.

Về phía Việt Nam, phòng thí nghiệm nghiên cứu Advanced Computing Lab (ACLab) của Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, ĐHQG TP.HCM, giới thiệu chó robot cứu hộ. Robot này có thể được đưa vào những khu vực chật hẹp để khảo sát địa hình, tìm đường và xác định vị trí người gặp nạn. Robot còn được trang bị camera, cho phép người điều khiển từ xa quan sát hình ảnh bên trong khu vực; đồng thời tích hợp một trợ lý AI để tra cứu các thông tin về cứu hộ.

Ở lĩnh vực y tế thông minh, điểm nhấn là sản phẩm hệ thống đo tín hiệu điện não thông minh do nhóm nghiên cứu sức khỏe não bộ (Brain Health Lab), Khoa Kỹ thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TP.HCM, thực hiện. Giải pháp hỗ trợ người bị hạn chế vận động và phát triển các ứng dụng phục hồi chức năng thần kinh.

RtRobotics - đơn vị thành công xuất khẩu sản phẩm thiết bị bay không người lái (UAV) sang thị trường Mỹ - đã mang đến triển lãm thiết bị UAV Hera có khả năng phục vụ quân sự và dân sự, sức nâng 14 kg. Nếu thuần thục, thiết bị có khả năng gấp gọn trong một chiếc balo trong 1 phút. Một phiên bản khác nâng cấp hơn là dòng Vega có thể nâng tới 20 kg, được thiết kế chuyên biệt phục vụ cho quân sự.

Tham quan triển lãm, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cũng có dịp quan sát, tìm hiểu sáng kiến chống ngập đô thị - mạng giếng liên thông. Phương án xây dựng mạng giếng liên thông phân tán, mô-đun, chạy song song với hệ thống cống thoát nước hiện hữu. Khi vượt ngưỡng, nước được chuyển tải qua mạng giếng ngầm, hội tụ về trạm bơm trung tâm để xả ra nơi tiếp nhận. Mục tiêu là xử lý nước ngay từ đầu nguồn, với nguyên lý “bơm sớm - vận hành như giếng không đáy”.

Đây là sản phẩm do ông Nguyễn Văn Khỏe, Giám đốc Công ty Nhiệt Mặt Trời nghiên cứu, đề xuất. Theo ông, giải pháp đòi hỏi kinh phí lớn cho công nghệ đào hầm. Vì vậy, ông đề xuất TP.HCM thí điểm tại các điểm thường xuyên ngập cục bộ, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng và phân kỳ đầu tư theo thời gian.

Thông qua việc trình diễn các công nghệ lõi, giải pháp tiên tiến và mô hình phát triển bền vững của Việt Nam và quốc tế, GRECO 2026 thiết lập không gian giao lưu trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo) với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và trường đại học.

Triển lãm mở cửa tự do tham quan từ 10h đến 22h hàng ngày đến hết 29/10. Không gian bố trí thành 4 phân khu, gồm khu trưng bày sản phẩm công nghệ cao, khu trưng bày đô thị xanh, khu trưng bày sản phẩm xanh, và khu hoạt động trải nghiệm cộng đồng.

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