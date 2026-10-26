Doanh nghiệp Trung Quốc tính đưa 300 robot xây dựng vào Việt Nam

TOJOY Enterprise Services - doanh nghiệp Trung Quốc chuyên kết nối đầu tư và thương mại hóa công nghệ - đặt mục tiêu đưa khoảng 300 robot xây dựng thông minh vào Việt Nam.

Ông Ge Jun - Giám đốc điều hành, TOJOY Enterprise Services. Ảnh: BTC.

Chia sẻ tại chương trình CEO 500 trong khuôn khổ AEF 2026 chiều 26/10, ông Ge Jun, Giám đốc điều hành TOJOY Enterprise Services, cho biết doanh nghiệp đang vận hành nền tảng kết nối hơn 7 triệu doanh nhân trên toàn cầu, hỗ trợ các công ty Trung Quốc mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế thông qua mạng lưới văn phòng và dịch vụ dùng chung.

Từng tham gia các hoạt động đầu tư của Intel tại TP.HCM cách đây khoảng 20 năm, ông Ge Jun cho rằng hợp tác kinh tế quốc tế không đơn thuần là đưa vốn và công nghệ vào một thị trường mới, mà còn cần góp phần phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp địa phương và hệ sinh thái công nghiệp.

Theo ông, kinh nghiệm từ quá trình Intel đầu tư tại TP.HCM cho thấy việc xây dựng nhà máy cần đi đôi với đào tạo nhân sự bản địa và phát triển mạng lưới doanh nghiệp hỗ trợ. Đây cũng là cách tiếp cận TOJOY mong muốn áp dụng khi mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Trong lần trở lại TP.HCM này, lãnh đạo TOJOY giới thiệu 3 nhóm dự án mà doanh nghiệp đánh giá có tiềm năng phát triển tại Việt Nam.

Cụ thể, ở lĩnh vực kinh tế tầm thấp, doanh nghiệp hướng đến các giải pháp phục vụ du lịch, vận tải đô thị và logistics khẩn cấp. Doanh nghiệp dự kiến phối hợp với chính quyền cùng các đối tác địa phương triển khai 3-5 dự án thí điểm và đưa vào vận hành từ năm 2027.

"Các giải pháp công nghệ sẽ được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu thực tế, điều kiện hạ tầng và môi trường vận hành tại Việt Nam", ông Ge Jun thông tin.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có kế hoạch phát triển mạng lưới thiết bị dịch vụ thông minh ứng dụng AI tại Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp cho biết đối tác trong hệ sinh thái TOJOY đã triển khai hơn 30.000 thiết bị in ấn thông minh tại Trung Quốc.

Tại Việt Nam, kế hoạch trước mắt là đưa vào sử dụng 500 thiết bị đầu tiên, với tổng vốn triển khai ước tính 1,5- 3 triệu USD . Các thiết bị dự kiến được bố trí tại những địa điểm có lưu lượng người sử dụng lớn như đầu mối giao thông, trung tâm thương mại, trường học, tòa nhà và các khu bất động sản.

Về dài hạn, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên hơn 2.000 thiết bị, tương ứng quy mô đầu tư dự kiến 6- 12 triệu USD . Doanh thu tiềm năng hàng năm từ hoạt động bán thiết bị được ước tính khoảng 4,5- 9 triệu USD .

Một lĩnh vực khác được TOJOY quan tâm là robot xây dựng thông minh. Theo đại diện doanh nghiệp, công nghệ này đã được ứng dụng tại hơn 1.700 dự án trên toàn cầu, góp phần tự động hóa một số công đoạn thi công, nâng cao năng suất lao động và cải thiện an toàn tại công trường.

Tại Việt Nam, TOJOY dự kiến triển khai giai đoạn đầu với khoảng 30 robot xây dựng thông minh, sau đó mở rộng lên khoảng 300 robot trong những năm tới.

Doanh nghiệp cho biết sẽ phối hợp với các đối tác trong nước để điều chỉnh công nghệ theo đặc thù công trình, điều kiện thi công và nhu cầu của ngành xây dựng Việt Nam.

Ông Ge Jun nhấn mạnh cả 3 nhóm dự án đều được phát triển theo định hướng nội địa hóa, trong đó chú trọng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao kinh nghiệm và xây dựng năng lực vận hành tại thị trường sở tại.

Các lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện chính quyền TP.HCM tham dự chương trình CEO 500 trong khuôn khổ AEF 2026 chiều 26/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Bên cạnh việc giới thiệu các kế hoạch đầu tư, TOJOY còn đưa đoàn đại diện 50 doanh nghiệp Trung Quốc đến tham dự diễn đàn lần này nhằm tìm kiếm đối tác, trao đổi cơ hội hợp tác và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Theo ông, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều lợi thế bổ trợ trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ và dịch vụ. Trong khi doanh nghiệp Trung Quốc có kinh nghiệm phát triển và thương mại hóa nhiều giải pháp công nghệ, Việt Nam được đánh giá là thị trường có tiềm năng ứng dụng, mở rộng quy mô và phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Ông Ge Jun kỳ vọng thông qua mạng lưới đối tác và những kết nối đã hình thành tại TP.HCM từ khoảng 20 năm trước, TOJOY có thể tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư, hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp địa phương và tạo thêm động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp hai nước.

TOJOY Enterprise Services là doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực kết nối đầu tư, cung cấp dịch vụ doanh nghiệp và hỗ trợ thương mại hóa các mô hình kinh doanh. Thông qua mạng lưới đối tác, doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác giữa các công ty công nghệ Trung Quốc với nhà đầu tư và đối tác tại thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.