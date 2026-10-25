Giá vàng đối mặt nguy cơ lớn vào tuần tới

Giá vàng có thể giảm sâu khi xung đột đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và gây áp lực lên chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng tiếp tục lao dốc trong tuần này khi giá dầu tăng, lo ngại lạm phát dai dẳng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ hôm thứ năm còn kích hoạt làn sóng thanh lý trên diện rộng, kéo giá kim loại quý xuống dưới mốc 4.000 USD /ounce.

Phố Wall đặt cược vào kịch bản nào?

Cụ thể, giá vàng giao ngay mở đầu tuần này ở mức 4.165 USD /ounce. Kim loại quý ban đầu tăng giá lên mức đỉnh tuần tại 4.190 USD /ounce, trước khi quay đầu giảm do giá năng lượng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Áp lực bán gia tăng tới thứ ba, kéo giá vàng xuống dưới 4.150 USD /ounce khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và giá sản xuất (PPI) cao hơn dự kiến. Giá vàng có dấu hiệu ổn định trong phiên thứ tư.

Đến thứ năm, giá vàng giảm mạnh khi làn sóng bán tháo cổ phiếu, dẫn đầu bởi nhóm công nghệ, kích hoạt hoạt động thanh lý trên diện rộng. Đáng chú ý, giá vàng vẫn chịu áp lực ngay cả khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD suy yếu. Lo ngại mới về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồn đoán về khả năng can thiệp vào đồng yen Nhật Bản và căng thẳng Trung Đông leo thang đẩy giá dầu tăng, càng khiến thị trường thêm bất ổn.

Đà giảm tiếp diễn trong phiên thứ sáu kéo giá vàng xuống thẳng 3.975 USD /ounce, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Kim loại quý sau đó dao động quanh ngưỡng 4.000 USD /ounce rồi khép lại tuần.

Theo khảo sát vàng tuần này của Kitco News với 17 chuyên gia Phố Wall, chỉ 4 người (chiếm 24%) dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Ngược lại, 7 nhà phân tích (chiếm 41%) cho rằng giá sẽ tiếp tục đi xuống, trong khi 6 người (chiếm 35%) dự báo thị trường đi ngang.

Cuộc thăm dò trực tuyến thu hút 161 người tham gia, trong đó 67 người (chiếm 42%) kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới. Có 41 người (chiếm 26%) dự báo giá tiếp tục giảm, còn 53 người (chiếm 33%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

CHUYÊN GIA PHỐ WALL TỎ RA BI QUAN VỚI GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 24 35 41 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Tuần tới, lịch công bố dữ liệu của Mỹ bắt đầu vào sáng thứ ba với các báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, niềm tin người tiêu dùng và doanh số bán nhà mới. Sang thứ tư, Ngân hàng Trung ương Canada sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, trước khi Fed đưa ra quyết định vào buổi chiều cùng ngày.

Ngày thứ năm sẽ là tâm điểm chú ý với quyết định lãi suất của ECB, cùng các số liệu sơ bộ về GDP và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) quý III của Mỹ, cũng như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ khép lại loạt sự kiện quan trọng trong tuần.

Chuyên gia dự báo gì tuần tới?

Dự báo về triển vọng của giá vàng tuần tới, Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng xung đột địa chính trị cùng những tác động dây chuyền đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và chính sách lãi suất của Fed đang tiếp tục kìm hãm đà tăng của vàng.

Lusk đánh giá trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thúc đẩy năng suất, nhưng nền kinh tế nói chung sẽ khó phục hồi nhanh chóng. Ông cho rằng lợi suất trái phiếu khó giảm trong ngắn hạn, qua đó tiếp tục gây áp lực lên thị trường nhà ở.

"Nếu giá nhà giảm, trong bối cảnh số người bán vượt xa người mua, tôi không nghĩ vàng có thể duy trì mức 4.000 USD /ounce. Giá hiện tại vẫn khá cao", ông nói.

Theo Lusk, để vàng tiếp tục xu hướng tăng, eo biển Hormuz cần được mở cửa trở lại và các cuộc xung đột phải chấm dứt. Tuy nhiên, ông cho rằng những điều kiện này khó có thể sớm được đáp ứng, đồng thời cảnh báo tình hình có thể xấu đi trước khi chuyển biến tích cực. Chuyên gia này không loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục giảm trong ngắn hạn, song cho rằng mức giá thấp hơn có thể thu hút người mua quay trở lại thị trường.

"Tôi nghĩ lực mua sẽ xuất hiện khi vàng xuống dưới 4.000 USD /ounce", Lusk nhận định. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây chỉ là một kịch bản có thể xảy ra, bởi diễn biến thị trường còn phụ thuộc vào những yếu tố khó dự đoán.

Ở chiều ngược lại, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể phục hồi từ vùng đáy trong tuần tới.

Ông cho biết từ đầu tháng 10, vàng thường nhận được lực hỗ trợ khi giảm về vùng 4.100 USD /ounce. Tuy nhiên, xu hướng này bị phá vỡ trong phiên thứ năm, khi Bitcoin, vàng và chỉ số Nasdaq-100 đồng loạt lao dốc.

Dù vậy, Kuptsikevich cho rằng các yếu tố hỗ trợ cơ bản của vàng chưa thay đổi đáng kể. Kim loại quý vẫn thu hút lực mua khi có thời điểm rơi xuống dưới 4.000 USD /ounce. Trong hơn một năm qua, vùng giá 3.950- 4.100 USD /ounce thường ghi nhận nhu cầu mua đủ mạnh để thúc đẩy giá phục hồi.

Theo chuyên gia FxPro, đà giảm lần này có thể tiếp diễn, nhưng mức giảm trong ngắn hạn dường như đã quá sâu, mở ra khả năng vàng phục hồi kỹ thuật trong những ngày tới.

Kuptsikevich cũng nhận định mối tương quan nghịch giữa giá vàng và giá dầu đã suy yếu, trong khi kỳ vọng về lãi suất của Fed không còn nghiêng rõ rệt theo hướng thắt chặt. Thay vào đó, thị trường đang dần điều chỉnh dự báo theo hướng Fed có thể tăng lãi suất chậm hơn và với mức độ thấp hơn so với kỳ vọng trước đó.