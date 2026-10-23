Giá vàng thế giới thủng 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới vừa giảm gần 3% xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce bất chấp căng thẳng Trung Đông leo thang và lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Giá vàng thế giới vừa trải qua một phiên giao dịch tiêu cực khi áp lực bán gia tăng mạnh, kéo kim loại quý xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD /ounce. Đáng chú ý, đà giảm diễn ra ngay cả khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang, yếu tố vốn thường thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Theo dữ liệu từ Kitco, trong phiên giao dịch sáng 23/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được ghi nhận quanh mức 3.990 USD /ounce, giảm 119,1 USD , tương đương 2,9% so với phiên trước.

Không riêng vàng, thị trường kim loại quý cũng chứng kiến áp lực bán mạnh. Giá bạc giao ngay giảm 3,41 USD , tương đương 5,9%, xuống còn 54,44 USD /ounce, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ Mỹ.

Vì sao giá vàng giảm mạnh dù căng thẳng Trung Đông leo thang?

Theo Kitco, một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng chịu sức ép là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát.

Dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng lần lượt 1,3% và 6,3%.

Áp lực lạm phát dai dẳng khiến thị trường lo ngại Fed sẽ phải tiếp tục nâng lãi suất, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng, loại tài sản không mang lại lợi tức định kỳ.

Theo dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai lãi suất, giới đầu tư hiện đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 ở mức khoảng 84%, trong khi khả năng tăng thêm 0,25 điểm phần trăm là 16%.

Dù vậy, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn là kịch bản được thị trường chú ý.

Đáng nói, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm trong phiên 22/10 khi nhà đầu tư chuyển một phần dòng tiền sang trái phiếu chính phủ giữa lúc cổ phiếu công nghệ bị bán tháo.

Giá vàng thế giới chạm đáy 3 tháng. Ảnh: TradingView.

Thông thường, lợi suất trái phiếu đi xuống sẽ hỗ trợ giá vàng do làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý. Tuy nhiên, diễn biến lần này lại cho thấy lực bán và triển vọng lãi suất dài hạn đang lấn át những yếu tố hỗ trợ truyền thống.

Bên cạnh đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thương mại và cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột tiếp tục lan rộng. Hoạt động vận chuyển dầu trực tiếp qua eo biển Hormuz vẫn chịu gián đoạn đáng kể, dù các tuyến đường thay thế đã giúp khôi phục một phần nguồn cung.

Giá dầu Brent trong phiên giao dịch tại Mỹ đã vượt 113 USD /thùng, trong khi dầu WTI tiến sát mốc 100 USD /thùng.

Diễn biến này tạo ra tác động trái chiều đối với vàng. Một mặt, rủi ro địa chính trị gia tăng có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Mặt khác, giá năng lượng leo thang làm tăng nguy cơ lạm phát kéo dài, khiến Fed có ít dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh đó, tác động tiêu cực từ triển vọng lãi suất và áp lực bán trên thị trường đã chiếm ưu thế, khiến giá vàng tiếp tục suy yếu.

Áp lực còn đến từ thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,6% trong phiên 22/10, trong khi S&P 500 mất 1,21%, ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 7.

Tuy nhiên, thay vì thu hút dòng tiền trú ẩn, vàng cũng bị bán mạnh, cho thấy nhu cầu thanh lý vị thế đang ảnh hưởng đến nhiều loại tài sản cùng lúc.

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Sau phiên giảm mạnh, triển vọng ngắn hạn của giá vàng đang trở nên kém tích cực.

Theo Kitco, mốc 4.000 USD /ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ tâm lý đáng chú ý. Sau khi đánh mất vùng này, rủi ro điều chỉnh có thể mở rộng.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, bao gồm chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10 và khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan trong ngày 23/10.

Quan trọng hơn, cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 27-28/10 và báo cáo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9, dự kiến công bố ngày 29/10, có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng lãi suất.

Nếu các dữ liệu mới cho thấy hoạt động kinh tế suy yếu và áp lực lạm phát hạ nhiệt, triển vọng giá vàng có thể được cải thiện nhờ kỳ vọng chính sách tiền tệ bớt thắt chặt.

Ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, khả năng Fed tăng thêm lãi suất sẽ là yếu tố bất lợi đối với kim loại quý trong thời gian tới.