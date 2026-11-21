Sân vận động VinFast - Trống Đồng là hạng mục trung tâm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, được xây dựng trên diện tích khoảng 73 ha, quy mô thiết kế 135.000 chỗ ngồi, là sân vận động lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Công trình có đường kính khoảng 408 m, hệ thống mái thép quy mô lớn và các cột trụ chính cao gần 80 m.

Sân vận động được xây dựng trong phân khu B - dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Khu B của dự án có diện tích hơn 3.118 ha, nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa (Hà Nội). Đồ hoạ: Việt Linh.

Cập nhật đến đầu tháng 11/2026, phần bê tông cốt thép nền tầng 1 đạt 85%; cột tầng 1 và dầm sàn tầng 2 đạt 87%; cột tầng 2 và dầm sàn tầng 3 đạt 70%; cột tầng 3 và dầm sàn tầng 4 đạt 61%. Các hạng mục từ cột tầng 4 đến tầng 7, dầm sàn tầng 5-8 đang được triển khai. Đối với kết cấu thép mái, công trường đã lắp đặt 27.300 tấn trên tổng khối lượng 65.100 tấn theo tài liệu tiến độ của chủ đầu tư.

Phần thô bê tông cốt thép khu khán đài dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2026. Mái vòm và toàn bộ công tác xây dựng sẽ hoàn tất trong tháng 5/2027, trước khi sân vận động hoàn thành vào tháng 7/2027.

Bên trong công trường sân vận động, riêng phần kết cấu thép chính do nhà thầu Đại Dũng đảm nhận. Để đáp ứng yêu cầu gia công, Đại Dũng đã huy động 6 cụm nhà máy tại Long An , An Hạ, Vũng Tàu, miền Trung, Quảng Ngãi và Nghi Sơn. Do yêu cầu kỹ thuật của công trình, khoảng 80% nguồn thép tấm phải nhập khẩu, trong khi nguồn cung trong nước mới đáp ứng được 10-20% nhu cầu.

Các cấu kiện sau khi gia công được vận chuyển trực tiếp đến công trường theo phương thức cuốn chiếu. Thay vì lắp ráp từng cấu kiện ở độ cao lớn, phương án của Đại Dũng là tổ hợp hoàn chỉnh 4 dầm chính và hệ giàn mái dưới mặt đất, sau đó sử dụng hệ thống kích thủy lực để nâng kết cấu lên cao độ thiết kế.

Theo kế hoạch, việc nâng mái thép phân khu 1 sẽ được triển khai trong tháng 12/2026 cùng đối tác nước ngoài.

4 khán đài A, B, C, D đã được xây dựng lên tới tầng 5. Diện mạo toàn bộ Sân vận động VinFast - Trống Đồng được hình thành rõ nét.

Hệ thống cột trụ chính của sân vận động có chiều cao thiết kế gần 80 m, đỉnh các trụ sẽ được lắp hệ gối đỡ thép để định vị và tiếp nhận tải trọng từ hệ thống mái che đóng mở tự động, sau đó truyền tải trọng xuống nền móng. Theo thiết kế, sẽ có 8 cột trụ chính đóng vai trò chịu tải phần mái thép sân vận động với trọng lượng gần 41.000 tấn.

Để phục vụ công tác tổ hợp và lắp dựng giàn kết cấu thép, dự án đã huy động hệ thống máy siêu trường siêu trọng, bao gồm các loại cẩu 1.300 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn.

Dọc khu vực dự án, nhiều bãi tập kết cát, đá và vật liệu san lấp được bố trí phục vụ thi công các hạng mục hạ tầng, công trình xây dựng. Theo Đề án quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026-2030, ước tính Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội cần khoảng 61,98 triệu m3 cát, 147,67 triệu m3 đá và 70,32 triệu m3 đất đắp.

Với nhu cầu vật liệu xây dựng rất lớn, chủ đầu tư đã phải huy động nhiều nguồn cung vật liệu tập kết sẵn, hình thành nên những núi vật liệu "khổng lồ" ngay cổng vào dự án.

Theo chủ đầu tư, riêng khu vực sân vận động và các hạng mục phụ trợ xung quanh có khoảng 16.700 công nhân đang làm việc. Nếu tính cả những khu vực khác trong khu phức hợp thể thao, tổng số nhân lực tại dự án lên đến gần 20.000 người.

Để đáp ứng tiến độ xây dựng, công trường được tổ chức làm việc liên tục theo chế độ 3 ca, 4 kíp. Các tổ đội thi công được bố trí tại nhiều khu vực, phụ trách những phần việc khác nhau như kết cấu bê tông, lắp dựng thép, hoàn thiện và hệ thống kỹ thuật.

Riêng với hạng mục kết cấu thép, Đại Dũng cho biết có khoảng 5.000 công nhân tham gia sản xuất tại các cụm nhà máy và khoảng 1.000 công nhân làm việc tại công trường để phục vụ công tác lắp dựng. Lực lượng này được phân bổ theo tiến độ gia công, vận chuyển và lắp đặt cấu kiện, kết nối hoạt động sản xuất tại nhà máy với các mũi thi công tại dự án.

Khối nhà văn phòng Ban Quản lý xây dựng nằm giữa khu vực công trường, là đầu mối điều hành và phối hợp các hoạt động thi công. Đây là nơi làm việc của đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý và các bộ phận phụ trách kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, an toàn, cung ứng vật tư và điều phối nhà thầu.

Theo chủ đầu tư, điểm khác biệt giữa hệ thống mái đóng mở của sân vận động VinFast - Trống Đồng với các hệ thống mái đóng mở thông thường là việc ứng dụng giải pháp truyền động thông minh kết hợp, tích hợp giữa hệ thống tời kéo quy mô lớn và cơ cấu bánh ma sát tự dẫn động trên xe con (trolley).

Dự án áp dụng hệ thống quan trắc tự động để theo dõi liên tục trạng thái làm việc của kết cấu thép mái và các cột bê tông cốt thép lớn cao gần 80 m. Số liệu đo được truyền về trung tâm và so sánh theo thời gian thực với giá trị thiết kế, nhờ đó phát hiện sớm sai lệch và có biện pháp xử lý kịp thời, thay vì chỉ dựa vào đo đạc thủ công theo định kỳ.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng thuộc khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương đang được gấp rút triển khai xây dựng với khoảng 20.000 người thi công hàng ngày.

Vingroup vừa công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương hơn 400 ha ở phía nam Hà Nội, với tâm điểm là sân vận động VinFast - Trống Đồng sức chứa 135.000 chỗ ngồi.

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