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Sân vận động VinFast - Trống Đồng

Sân vận động VinFast - Trống Đồng là hạng mục trung tâm của khu liên hợp, được xây dựng trên diện tích khoảng 73 ha, quy mô thiết kế 135.000 chỗ ngồi. Dự kiến hoàn thành tháng 7/2027, VinFast - Trống Đồng sẽ trở thành sân vận động có mái che lớn nhất thế giới.

Theo cập nhật từ chủ đầu tư, trong tháng 11/2026, dự án sẽ hoàn thành và chạy thử hệ trụ giàn kích nâng mái. Trong tháng 12 sẽ tiến hành nâng mái thép phân khu 1, hoàn thành phần thô bê tông cốt thép khu khán đài. Đến tháng 5/2027, dự kiến hoàn thành mái vòm và công tác xây dựng, trước khi hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 7 cùng năm.