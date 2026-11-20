Đọc sách được nhiều tỷ phú như Warren Buffett, Bill Gates hay Mark Cuban coi là cách học hỏi và là khoản đầu tư dài hạn không bao giờ lỗ của bản thân.

Đọc sách là một trong những hoạt động thường xuyên được nhiều doanh nhân thành công nhắc đến khi chia sẻ về quá trình học hỏi và phát triển bản thân. Warren Buffett, Bill Gates hay Mark Cuban đều từng đề cập đến việc dành thời gian đọc để mở rộng hiểu biết, cập nhật thông tin và tìm kiếm những ý tưởng mới.

Đọc để học hỏi, không chỉ để giải trí

Warren Buffett, nhà đầu tư nổi tiếng đứng sau Berkshire Hathaway, từng khuyên mọi người đọc khoảng 500 trang sách mỗi ngày. Theo ông, kiến thức được tích lũy dần theo thời gian, tương tự cơ chế lãi kép. Mỗi thông tin mới có thể trở thành nền tảng để người đọc hiểu sâu hơn về một vấn đề và đưa ra quyết định tốt hơn.

Trong khi đó, Bill Gates duy trì thói quen đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm. Nhà đồng sáng lập Microsoft thường chia sẻ những cuốn sách mình yêu thích trên blog cá nhân, từ khoa học, lịch sử, kinh tế đến các vấn đề xã hội.

Tỷ phú Mark Cuban cũng từng cho biết ông dành nhiều giờ mỗi ngày để đọc, chủ yếu nhằm tìm hiểu các lĩnh vực kinh doanh và công nghệ. Với Elon Musk, việc tự học thông qua sách cũng là một phần quan trọng trong quá trình tiếp cận những lĩnh vực mới.

Dù mỗi người có cách đọc khác nhau, điểm chung là họ xem việc học hỏi không kết thúc sau khi rời ghế nhà trường. Sách trở thành một trong những nguồn thông tin giúp các doanh nhân mở rộng góc nhìn, bổ sung kiến thức và tìm kiếm hướng giải quyết cho những vấn đề trong công việc.

Tuy nhiên, đọc nhiều không đồng nghĩa với việc chắc chắn thành công về tài chính. Giá trị của thói quen này phụ thuộc vào cách lựa chọn tài liệu, khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức vào thực tế.

Một điểm đáng chú ý trong thói quen đọc của nhiều người giàu là mục đích tìm kiếm kiến thức. Thay vì chỉ đọc để giải trí, họ thường lựa chọn những cuốn sách giúp mở rộng hiểu biết, cải thiện kỹ năng hoặc tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực đang quan tâm.

Theo Thomas C. Corley, tác giả cuốn Rich Habits: Thói quen thành công của những triệu phú tự thân, những người có tài sản lớn thường dành thời gian đọc các tài liệu phục vụ việc học hỏi và phát triển bản thân.

Warren Buffett từng nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách và tích lũy kiến thức, coi đây là nền tảng quan trọng cho quá trình học hỏi và đầu tư. Ảnh: NewTraderU.

Bắt đầu từ 20 trang mỗi ngày

Đối với người ít đọc sách, mục tiêu đọc hàng trăm trang mỗi ngày như lời khuyên của Warren Buffett có thể tạo áp lực và nhanh chóng dẫn đến bỏ cuộc.

Thay vì đặt ra mục tiêu quá lớn, James Clear, tác giả cuốn Atomic Habits: Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ, khuyến khích xây dựng thói quen từ những hành động nhỏ, dễ duy trì. Trong một bài viết về cách đọc nhiều sách hơn, ông đề xuất mục tiêu 20 trang mỗi ngày.

Theo cách tiếp cận này, 20 trang là lượng đọc tương đối vừa sức với nhiều người. Nếu duy trì đều đặn, người đọc có thể hoàn thành một lượng sách đáng kể trong năm mà không cần dành quá nhiều thời gian mỗi ngày.

Một nguyên tắc khác trong việc xây dựng thói quen đọc là không giới hạn bản thân trong một thể loại hoặc lĩnh vực duy nhất.

Nếu chỉ đọc sách chuyên ngành, người đọc có thể tích lũy kiến thức sâu nhưng thiếu góc nhìn từ những lĩnh vực liên quan. Ngược lại, việc tiếp cận nhiều chủ đề khác nhau có thể giúp mở rộng vốn hiểu biết và tạo ra những liên tưởng mới.

Thói quen đọc sách của Warren Buffett, Bill Gates hay Mark Cuban cho thấy việc học hỏi liên tục có thể trở thành một phần trong quá trình phát triển sự nghiệp. Dù vậy, không có số lượng trang sách hay danh sách tác phẩm nào bảo đảm một người sẽ trở nên giàu có.

Giá trị lâu dài của việc đọc nằm ở khả năng tích lũy kiến thức, mở rộng góc nhìn và vận dụng những điều đã học vào thực tế. Thay vì cố gắng bắt chước lịch đọc của các tỷ phú, mỗi người có thể bắt đầu bằng một mục tiêu vừa sức, lựa chọn tài liệu phù hợp và duy trì thói quen đó trong thời gian dài.