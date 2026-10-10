Những cuốn sách 'định hình' người giàu nhất Ấn Độ

Từ Leonardo da Vinci đến gene editing, sách Mukesh Ambani đọc cho thấy mối quan tâm của ông không chỉ nằm ở kinh doanh mà còn là công nghệ và những thay đổi sẽ định hình tương lai.

Forbes hiện định giá tài sản của Mukesh Ambani, Chủ tịch Reliance Industries (Ấn Độ), khoảng 88 tỷ USD và xếp ông trong nhóm những người giàu nhất thế giới.

Reliance Industries dưới sự điều hành của ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ dầu khí, hóa dầu đến viễn thông, bán lẻ, truyền thông và dịch vụ tài chính.

Nhìn vào những cuốn sách Ambani từng giới thiệu, có thể thấy sự đa dạng tương tự.

Cùng gu đọc với Bill Gates

Một trong những cuốn sách Ambani yêu thích là Leonardo da Vinci của Walter Isaacson.

Trong một cuộc trò chuyện được chia sẻ năm 2024, Ambani cho biết ông đọc cùng lúc 5-6 cuốn sách và gọi Isaacson là tác giả yêu thích. Ông đặc biệt nhắc đến cuốn tiểu sử Leonardo da Vinci.

Cuốn sách của Isaacson không chỉ kể về một họa sĩ. Tác giả sử dụng hàng nghìn trang ghi chép của Leonardo để mô tả một con người cùng lúc quan tâm đến nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, giải phẫu và tự nhiên. Isaacson cho rằng khả năng quan sát, tò mò và kết nối các lĩnh vực là một phần quan trọng tạo nên thiên tài Leonardo.

Ambani đọc Leonardo da Vinci, cuốn sách được Bill Gates yêu thích. Ảnh: FHS.

Đây cũng là cuốn sách yêu thích của Bill Gates. Cả hai đều từng giới thiệu Leonardo da Vinci, khiến tác phẩm trở thành một trong số ít sách được hai tỷ phú đến từ hai thế giới kinh doanh rất khác nhau cùng lựa chọn.

Bên cạnh sách phi hư cấu, Ambani cũng đọc tiểu thuyết. Ông từng nhắc đến Nguồn cội của Dan Brown và cho biết đã đọc xong cuốn sách, đồng thời yêu thích tác giả này.

Đọc để nhìn về tương lai

Năm 2021, Ambani còn chia sẻ một nhóm sách ông cho rằng hữu ích trong bối cảnh thế giới hậu đại dịch. Trong đó có 10 bài học cho thế giới hậu đại dịch của Fareed Zakaria, Principles for Dealing with the Changing World Order của Ray Dalio, The Raging 2020s của Alec Ross, 2030 của Mauro Guillén và Big Little Breakthroughs của Josh Linkner.

Những cuốn sách Ambani chọn đọc dường như có một điểm chung là chúng giúp ông theo dõi những thay đổi có thể tác động tới nền kinh tế và doanh nghiệp trong tương lai.

Principles for Dealing with the Changing World Order của Ray Dalio là một ví dụ rõ. Ambani từng gọi đây là cuốn sách “phải đọc” đối với các nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, lãnh đạo và giới trẻ. Tác phẩm phân tích những chu kỳ lịch sử và sự thay đổi trong trật tự kinh tế, chính trị toàn cầu.

Tương tự, 10 bài học cho thế giới hậu đại dịch của Zakaria tập trung vào những thay đổi về kinh tế, công nghệ, chính trị và toàn cầu hóa sau Covid-19. Ambani từng đặc biệt nhắc đến một câu trong sách rằng những đợt bùng phát dịch bệnh là không thể tránh khỏi, nhưng mức độ lây truyền thì có thể được hạn chế.

Trong một cuộc trò chuyện được chia sẻ năm 2024, ông nói mình đang đọc các tài liệu kỹ thuật về gene editing (chỉnh sửa gene) và blockchain. Cuốn về gene editing được xác định là CRISPR/Cas Genome Editing, trong khi cuốn về blockchain do Alan Wright viết.

Cách lựa chọn này khá phù hợp với hướng đi của Reliance. Tập đoàn từng được xây dựng trên nền tảng năng lượng và hóa dầu, nhưng dưới thời Ambani đã mở rộng mạnh sang viễn thông với Jio, bán lẻ và các lĩnh vực công nghệ mới.

Forbes cho biết Reliance hiện có hoạt động từ hóa dầu, dầu khí đến viễn thông, bán lẻ, truyền thông và dịch vụ tài chính; tập đoàn cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng xanh và AI.

Có thể thấy, thay vì chỉ đọc về ngành mình đang kinh doanh, ông dành thời gian tìm hiểu những thứ có thể trở thành ngành kinh doanh của ngày mai, từ đó có được tầm nhìn chiến lược cho tương lai.