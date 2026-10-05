Cuốn sách 1.000 trang mà 5 tỷ phú vẫn kiên nhẫn đọc

Cuốn tiểu thuyết Suối nguồn dài hơn 1.000 trang nhưng vẫn xuất hiện trong danh sách đọc của 5 tỷ phú, từ Larry Ellison đến Ray Dalio.

Không phải sách kinh doanh, cũng không phải cẩm nang làm giàu, The Fountainhead (tựa Việt: Suối nguồn) của Ayn Rand vẫn được 5 tỷ phú USD khuyên đọc.

Danh sách này gồm Ev Williams, đồng sáng lập Twitter; Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle; Mark Cuban, doanh nhân và nhà đầu tư; Travis Kalanick, đồng sáng lập Uber; và Ray Dalio, nhà sáng lập Bridgewater Associates.

1.000 trang sách về một người không chịu thỏa hiệp

The Fountainhead của Ayn Rand là một tiểu thuyết dày hơn 700 trang trong bản tiếng Anh, bản tiếng Việt Suối nguồn do NXB Trẻ phát hành dài 1.176 trang.

Nhân vật chính của cuốn sách là Howard Roark, một kiến trúc sư trẻ từ chối thỏa hiệp với quan điểm sáng tạo của mình chỉ để được số đông chấp nhận.

Roark không phải mẫu nhân vật dễ thành công. Anh bị đuổi khỏi trường kiến trúc vì không tuân theo những chuẩn mực cũ, sau đó liên tục đối mặt với sự từ chối trong sự nghiệp.

Trong khi đó, Peter Keating, bạn học của Roark, lại nhanh chóng thành công nhờ khả năng chiều lòng khách hàng, nắm bắt thị hiếu và thích nghi với số đông.

Sự đối lập này là trục chính của The Fountainhead. Một người giữ nguyên ý tưởng của mình dù phải trả giá, còn người kia đạt được danh tiếng bằng cách đáp ứng kỳ vọng của người khác.

The Fountainhead thường được nhắc đến cùng triết học Objectivism của Ayn Rand, trong đó đề cao lý trí, cá nhân và quyền theo đuổi mục tiêu của chính mình. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của cuốn tiểu thuyết với giới doanh nhân không chỉ nằm ở triết học.

Câu chuyện đặt ra một vấn đề rất quen thuộc trong kinh doanh rằng nên kiên định với tầm nhìn của mình đến đâu và khi nào cần lắng nghe thị trường?

Với một nhà sáng lập, đây là ranh giới không dễ xác định. Một sản phẩm quá khác biệt có thể bị thị trường từ chối. Nhưng nếu liên tục thay đổi để chiều theo thị hiếu, doanh nghiệp cũng có thể đánh mất lý do ban đầu khiến sản phẩm trở nên khác biệt.

Đó chính là điều khiến hình tượng Roark trở nên hấp dẫn với nhiều doanh nhân. Anh không tìm cách chiến thắng bằng cách thuyết phục mọi người. Anh chỉ muốn giữ quyền quyết định đối với công trình do mình tạo ra.

Vì sao doanh nhân yêu thích?

Trong số 5 tỷ phú giới thiệu The Fountainhead, Larry Ellison có mối liên hệ khá trực tiếp với câu chuyện của Howard Roark.

Nhà đồng sáng lập Oracle từng muốn trở thành kiến trúc sư trước khi chuyển sang công nghệ. Ellison cũng từng nói The Fountainhead có ảnh hưởng lớn đến ông, đặc biệt ở cách nhân vật Roark kiên định với những gì mình tin tưởng.

Larry Ellison muốn trở thành kiến trúc sư như nhân vật Howard Roark trước khi rẽ hướng sang công nghệ. Ảnh: Reuters.

Mark Cuban, doanh nhân và nhà đầu tư Mỹ, tìm thấy ở cuốn sách một nguồn động lực cá nhân. Cuban từng giới thiệu The Fountainhead trong danh sách những cuốn sách ông yêu thích, cùng nhiều tác phẩm về kinh doanh, đầu tư và phát triển bản thân.

Travis Kalanick, đồng sáng lập Uber, cũng từng gọi The Fountainhead là một trong những cuốn sách yêu thích. Hành trình xây dựng Uber của Kalanick từng gắn với nhiều tranh luận về việc phá vỡ những quy tắc cũ của ngành vận tải.

Vì vậy, hình tượng Roark - người sẵn sàng đi ngược lại chuẩn mực để bảo vệ ý tưởng của mình - có sự tương đồng nhất định với hình ảnh mà Kalanick theo đuổi trong những năm đầu của Uber.

Với Ev Williams, đồng sáng lập Twitter và Medium, cuốn sách lại gợi đến một vấn đề quen thuộc trong ngành công nghệ là làm thế nào để xây dựng sản phẩm theo tầm nhìn của người sáng lập thay vì chỉ chạy theo những gì thị trường đang yêu thích. Williams từng đưa The Fountainhead vào danh sách những cuốn sách ông khuyến nghị.

Người cuối cùng trong danh sách là Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu tư Bridgewater Associates. Khác với Ellison hay Kalanick, Dalio không xây dựng sự nghiệp quanh việc tạo ra một sản phẩm công nghệ mới. Tuy nhiên, ông cũng đề cao việc xây dựng những nguyên tắc riêng và kiên định với chúng - một chủ đề xuyên suốt The Fountainhead.