Điều đặc biệt trên kệ sách của giới CEO năm 2026

AI xuất hiện dày hơn trong danh sách đọc của giới lãnh đạo, nhưng lịch sử, tiểu thuyết và những cuốn sách về con người vẫn chiếm vị trí đáng kể.

McKinsey & Company, một trong những hãng tư vấn quản trị lớn nhất thế giới, đã công bố danh sách 96 cuốn sách được các lãnh đạo, chuyên gia và nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực giới thiệu trong năm 2026.

Hơn 50 người từ 7 khu vực trên thế giới tham gia lựa chọn, với các chủ đề từ trí tuệ nhân tạo (AI), kinh doanh đến lịch sử, sức khỏe và tiểu thuyết.

Đây không phải bảng xếp hạng những cuốn sách được CEO yêu thích nhất, mà là tập hợp các gợi ý đọc do McKinsey Global Publishing tuyển chọn. Danh sách cho thấy những người tham gia có mối quan tâm đa dạng, từ cách doanh nghiệp ứng dụng công nghệ đến những câu hỏi về năng lực con người và các biến chuyển của xã hội.

AI và câu hỏi về vai trò của con người

AI là một trong những nhóm chủ đề đáng chú ý trong danh sách của McKinsey năm nay. Các cuốn sách được giới thiệu không chỉ đề cập đến sự phát triển của công nghệ, mà còn đi sâu vào cách AI được ứng dụng trong doanh nghiệp, ảnh hưởng đến xã hội và đặt ra những vấn đề mới về trách nhiệm của con người.

Trong số đó có AI for good của Josh Tyrangiel, Lược sử trí khôn của Max Bennett, Sóng thần công nghệ của Mustafa Suleyman và Michael Bhaskar, cùng Tái cấu trúc số của Eric Lamarre, Kate Smaje, Robert Levin, Alex Singla và Alexander Sukharevsky.

Nicholas Thompson, CEO của The Atlantic, giới thiệu AI for good. Cuốn sách tập trung vào những ứng dụng thực tế của AI để giải quyết các vấn đề quan trọng, thay vì chỉ nhìn công nghệ này qua hoạt động của những doanh nghiệp đang phát triển nó.

Một lựa chọn khác là The infinity machine: Demis Hassabis, DeepMind, and the quest for superintelligence của Sebastian Mallaby. Tác phẩm kể về Demis Hassabis và hành trình phát triển DeepMind, phòng nghiên cứu AI sau này trở thành một phần quan trọng trong hoạt động AI của Google.

Trong khi đó, Human magic: Leading with wisdom in an age of algorithms của Johan Roos đặt ra những vấn đề liên quan đến năng lực của con người trong thời đại thuật toán. Stephen Hodges, CEO của Efekta Education, giới thiệu cuốn sách này với sự quan tâm đến cách AI có thể tác động đến sự tò mò, sáng tạo và tư duy phản biện.

Cuốn Lược sử trí khôn: Từ giun biển đến ChatGPT được dịch từ nguyên tác tiếng Anh mang tên A brief history of intelligence: Evolution, AI, and the five breakthroughs that made us human. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Những lựa chọn trên cho thấy AI đang được nhìn nhận từ nhiều góc độ. Bên cạnh tiềm năng công nghệ, các vấn đề về cách triển khai trong doanh nghiệp, tác động đến con người và trách nhiệm khi sử dụng AI cũng xuất hiện trong danh sách đọc của những người tham gia.

Lịch sử, tài chính và tiểu thuyết vẫn thu hút giới lãnh đạo

Danh sách của McKinsey không chỉ xoay quanh công nghệ và quản trị. Lịch sử, văn hóa, sức khỏe, hồi ký và tiểu thuyết cũng là những nhóm chủ đề đáng chú ý. Các danh sách đọc riêng của Bill Gates và J.P. Morgan trong mùa hè năm 2026 cung cấp thêm những ví dụ về sự đa dạng này.

Trong danh sách đọc mùa hè được công bố trên Gates Notes, Bill Gates giới thiệu Culpability của Bruce Holsinger, 1929: Inside the greatest crash in Wall Street history and how it shattered a nation của Andrew Ross Sorkin và Gray matters: A biography of brain surgery của Theodore H. Schwartz.

Culpability xoay quanh một vụ tai nạn liên quan đến xe tự hành, qua đó đặt ra câu hỏi về trách nhiệm khi công nghệ gây ra hậu quả, thì người lái, nhà sản xuất phương tiện hay doanh nghiệp phát triển phần mềm phải chịu trách nhiệm? Gates đánh giá cuốn tiểu thuyết kết hợp được những vấn đề lớn về AI với yếu tố giải trí.

Với 1929, sự quan tâm chuyển sang lịch sử tài chính. Cuốn sách của Andrew Ross Sorkin tái hiện cuộc khủng hoảng Phố Wall năm 1929 và những hệ quả đối với nước Mỹ. Gates liên hệ các bài học từ giai đoạn này với những hiện tượng trên thị trường hiện nay, trong đó có cổ phiếu meme, thị trường dự đoán và hoạt động sử dụng đòn bẩy.

Ở lĩnh vực y khoa, Gray matters đề cập đến lịch sử phẫu thuật não. Gates giới thiệu tác phẩm trong danh sách mùa hè, trong đó có lựa chọn dành cho sách nói.

J.P. Morgan cũng đưa các chủ đề ngoài AI và kinh doanh vào danh sách đọc mùa hè năm 2026. Bên cạnh The infinity machine của Sebastian Mallaby, danh sách có How great ideas happen: The hidden steps behind breakthrough success của George Newman, cuốn sách tìm hiểu cách những ý tưởng mới hình thành và phát triển.