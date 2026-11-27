Moody’s vừa nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ Ba2 lên Ba1, triển vọng "Ổn định", chỉ còn cách mức đầu tư (Investment Grade) một bậc.

Việt Nam được Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm lên Ba1. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 27/11, Bộ Tài chính cho biết tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ của Việt Nam từ mức Ba2 lên Ba1, triển vọng "Ổn định". Theo thang xếp hạng của Moody’s, Việt Nam hiện chỉ còn cách mức đầu tư (Investment Grade) một bậc.

Đồng thời, tổ chức này cũng nâng trần xếp hạng nội tệ của Việt Nam từ Baa2 lên Baa1 và trần xếp hạng ngoại tệ từ Ba1 lên Baa3.

Việc nâng xếp hạng phản ánh đánh giá tích cực của Moody’s đối với những cải thiện về chất lượng thể chế, hiệu quả chính sách và quá trình chuyển dịch của nền kinh tế Việt Nam sang mô hình tăng trưởng đa dạng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn.

Theo Moody’s, thể chế được củng cố, triển vọng tăng trưởng vững chắc và nền kinh tế đa dạng hơn đã nâng cao khả năng hấp thụ các cú sốc của Việt Nam.

Moody’s đánh giá tiến trình cải cách thể chế của Việt Nam đã được đẩy nhanh rõ rệt kể từ cuối năm 2024, thông qua việc sắp xếp bộ máy hành chính, tinh gọn các bộ, ngành và chính quyền địa phương, củng cố các thiết chế tư pháp, tăng cường phòng, chống tham nhũng, đồng thời đẩy mạnh số hóa dịch vụ công và hệ thống dữ liệu của Chính phủ.

Các chỉ số quản trị của Việt Nam đã cải thiện đáng kể, tiệm cận một số quốc gia có mức xếp hạng cao hơn. Moody’s xác định yếu tố quản trị thông qua cam kết cải cách thể chế là động lực chính của lần nâng hạng này.

Về kinh tế, Moody’s nhận định các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển khu vực tư nhân, thị trường vốn, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng có năng suất và trình độ cao hơn.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục mạnh mẽ và ngày càng tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử tiên tiến và công nghệ cao. Tăng trưởng GDP thực tế đạt 9% trong 9 tháng đầu năm, cao hơn mức 8% của cả năm 2025, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký trong 10 tháng đầu năm tăng 74% so với cùng kỳ.

Về tài khóa, Moody’s tiếp tục ghi nhận nợ Chính phủ ở mức thấp và khả năng trả nợ vững chắc tạo dư địa để tăng chi đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển.

Mặc dù nợ Chính phủ được dự báo tăng dần từ khoảng 30% GDP năm 2026 lên khoảng 35% GDP vào cuối thập kỷ, mức nợ này vẫn ở mức vừa phải nhờ tăng trưởng danh nghĩa cao và quá trình quản lý nợ thận trọng được duy trì nhất quán; các chỉ tiêu tài khóa của Việt Nam tiếp tục tốt hơn nhiều quốc gia có cùng mức xếp hạng. Moody’s cũng ghi nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã bắt đầu cải thiện.

Trước đó, ngày 8/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information (R&I) cũng đã nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên mức đầu tư.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc Moody’s tiếp tục nâng một bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam cho thấy những kết quả trong cải cách thể chế, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng cao và đảm bảo an toàn nợ công.

Kết quả này góp phần củng cố vị thế tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc huy động nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.