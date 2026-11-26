Theo Phó chủ tịch UBCK Bùi Hoàng Hải, việc các quỹ ngoại tiếp tục rút vốn sau khi chứng khoán Việt Nam được nâng hạng xuất phát từ những yếu tố bên ngoài.

Phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn về Quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) tổ chức ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường vốn Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và yêu cầu phát triển mới.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, nền kinh tế cần huy động nguồn lực tài chính với quy mô lớn hơn, đa dạng hóa các nguồn cung ứng vốn và giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Theo Thứ trưởng, thị trường vốn cần phát huy tốt hơn vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn phục vụ đầu tư phát triển kinh tế.

Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán theo hướng minh bạch hơn, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài và tăng cường kỷ luật thị trường. Những nỗ lực này được ghi nhận khi chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9 năm nay.

"Tuy nhiên, chúng tôi xác định nâng hạng không phải là điểm đến cuối cùng mà là khởi đầu của một chặng đường mới với những đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và tính bền vững của thị trường", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy chuẩn, nâng cao chất lượng cho thị trường chứng khoán. Ảnh: BTC.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào 3 định hướng lớn, gồm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT tại các công ty đại chúng; tăng cường minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông; nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp Nhà nước.

Cơ quan quản lý cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy công bố thông tin bằng tiếng Anh, từng bước áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và tăng cường quản lý các giao dịch có xung đột lợi ích.

Lý do khối ngoại rút vốn sau nâng hạng

Tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ hội nghị, ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch UBCK, nhìn nhận việc cổ phiếu Việt Nam lần đầu được đưa vào các chỉ số thị trường toàn cầu của FTSE Russell là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực cải cách cấu trúc thị trường và cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài trong những năm qua.

Tuy nhiên, thực tế thị trường vẫn chứng kiến tình trạng rút vốn liên tục từ các quỹ đầu tư ngoại sau khi thị trường được nâng hạng. Ông Hải thừa nhận đây là diễn biến có phần đáng thất vọng.

Qua các cuộc trao đổi với nhà đầu tư quốc tế, lãnh đạo UBCK cho biết đánh giá chung của các nhà đầu tư vẫn tích cực đối với nền kinh tế năng động của Việt Nam, trong khi các điều kiện của thị trường chứng khoán đang tiếp tục được cải thiện.

Theo ông Hải, việc các quỹ rút vốn có liên quan đến những yếu tố bên ngoài, từ xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đến những bất định khiến nhiều quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Những yếu tố này cùng áp lực tiền tệ đang tạo ra một số khó khăn ngắn hạn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Dù vậy, thị trường Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa cải thiện và cơ quan quản lý cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thay vì dừng lại ở thành quả nâng hạng.

Trong đó, một số giải pháp được ông Hải đề cập là triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường cổ phiếu, tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng trước tiền mua cổ phiếu và thanh toán giao dịch, phát triển các công cụ phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư nước ngoài cũng như cải thiện chất lượng công bố thông tin.

Lãnh đạo UBCK nói về làn sóng rút vốn sau khi chứng khoán Việt Nam lên hạng. Ảnh: BTC.

Theo Phó chủ tịch UBCK, để xây dựng niềm tin của nhà đầu tư quốc tế, Việt Nam cần thực hiện đồng thời các giải pháp ở cả cấp độ thị trường lẫn doanh nghiệp.

Ở cấp độ thị trường, nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng lựa chọn những quốc gia có môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và có khả năng dự báo, trong đó các yếu tố như lãi suất, tỷ giá đóng vai trò quan trọng.

Bên cạnh đó, chính sách cần được ban hành minh bạch, thực thi hiệu quả và nhất quán. Tiếng nói của nhà đầu tư nước ngoài cần được lắng nghe, trong khi cơ quan quản lý phải được trang bị đầy đủ thẩm quyền và công cụ để duy trì trật tự thị trường.

Ở cấp độ doanh nghiệp, chất lượng quản trị công ty là yếu tố then chốt để xây dựng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Mở đường cho doanh nghiệp chưa có lợi nhuận lên sàn

Một vấn đề khác được các chuyên gia đặt ra tại phiên tọa đàm là làm thế nào để thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp thực sự trở thành những kênh cung ứng vốn dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế.

Theo ông Bùi Hoàng Hải, thời gian qua, cơ quan quản lý đã triển khai nhiều cải cách nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức phát hành tiếp cận thị trường vốn.

Trong đó, Chính phủ đã ban hành khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chào bán và niêm yết của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Lãnh đạo UBCK cũng bày tỏ sự đồng tình với khuyến nghị của OECD về việc xây dựng thêm các lộ trình tiếp cận thị trường vốn cho doanh nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào tiêu chí khả năng sinh lời.

Theo ông Hải, việc chuyển dịch từ cơ chế quản lý dựa trên cấp phép sang cơ chế dựa nhiều hơn vào công bố thông tin đã được thảo luận tại Việt Nam trong một thời gian dài. Với cách tiếp cận này, doanh nghiệp không nhất thiết lúc nào cũng phải đáp ứng tiêu chí về lợi nhuận để có thể tiếp cận thị trường.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBCK lưu ý quá trình chuyển đổi cần được thực hiện rất thận trọng bởi việc giảm bớt các điều kiện cấp phép và tăng vai trò của công bố thông tin cũng đồng nghĩa nhà đầu tư sẽ phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với những rủi ro trong quyết định đầu tư.

Từ kinh nghiệm quốc tế, ông Carmine Di Noia, Giám đốc Bộ phận Tài chính và Doanh nghiệp của OECD, cho rằng việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn không đồng nghĩa với hạ thấp các tiêu chuẩn bảo vệ nhà đầu tư.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp công nghệ trên thế giới từng chưa có lợi nhuận nhưng vẫn đạt quy mô vốn hóa lớn. Vì vậy, bên cạnh tiêu chí lợi nhuận, cơ quan quản lý có thể xem xét bổ sung các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính khác để phù hợp hơn với đặc thù của những mô hình kinh doanh mới.

Đại diện OECD cũng gợi ý phát triển các phân khúc thị trường dành riêng cho doanh nghiệp tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, tương tự những mô hình đã được triển khai tại Singapore, Malaysia, Trung Quốc hay Hong Kong.